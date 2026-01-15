Хакер рассказал о новом взломе MAX: слито 15 миллионов аккаунтов. Правда или фейк?

Герман Вологжанин

Всего за несколько месяцев MAX превратился из обычного мессенджера в нечто нарицательное. О нем говорят все и чаще всего в негативном контексте. Обычно нападкам критиков подвергается система безопасности мессенджера, которая вызывает вопросы даже на этапе ознакомления с политикой конфиденциальности. Но куда интереснее сообщения о взломе MAX, поступающие не впервые. Что на этот раз случилось с мессенджером?

Новый взлом или очередной фейк?

Новый взлом мессенджера MAX

Первые сообщения о взломе MAX поступали еще в октябре 2025 года, когда анонимные хакеры на форуме DarkForums заявили об утечке данных 46 миллионов пользователей. В сеть были отправлены ID-номера, аккаунты Госуслуг, номера телефонов и другие данные.

Инфоповод быстро стух, но 14 января 2026 года появились сообщения об очередном взломе MAX. И вновь на страницах форума DarkForums. На сей раз другой анонимный пользователь заявил о взломе и анонсировал слив данных более чем 15 миллионов людей, подкрепив свое заявление данными российского депутата Николая Брыкина, который зарегистрирован в национальном мессенджере.

Новый взлом мессенджера MAX. На скриншоте скрыты конфиденциальные данные. Фото.

Хакер предоставил много конфиденциальной информации, включая привязанный к мессенджеру e-mail, пароль для двухфакторной аутентификации, адрес регистрации, номер паспорта и даже IP последнего входа. То есть в сети оказалось буквально все, к чему потенциально мог прикоснуться MAX, а хакер изъявил согласие не раскрывать данные других пользователей в случае, если национальный мессенджер заплатит ему вознаграждение.

Как ответил MAX на взлом мессенджера

Пресс-служба MAX поспешила опровергнуть сообщение анонимного хакера, в комментарии ТАСС заявив следующее:

Информация из анонимного источника — очередной фейк. […] МAX не хранит данные в указанном в сообщении формате, в мессенджере нет данных о локации, дате рождения, почте пользователя, ИНН, СНИЛС и так далее. […] Данные пользователей MAX надежно защищены.

Таким образом, MAX категорически отрицает сообщения о взломе и называет опубликованную ранее в интернете информацию фейком. Но еще интереснее выглядит реакция самого хакера, последовавшая на следующий день.

Правда ли, что MAX взломали

15 января тот же хакер, что днем ранее сообщил о взломе MAX, опроверг свои слова, заявив:

Я хотел бы уточнить, что мой предыдущий пост о базе данных был неверным: такой базы данных не существует. Наше дальнейшее расследование других потенциальных критических уязвимостей не дало результатов. Крупномасштабного взлома не было. Я продолжаю с большим уважением и интересом следить за развитием мессенджера MAX. Спасибо вам за понимание.

Не ясно, что стало причиной такого кардинального изменения в риторике хакера, но поскольку теперь обе стороны опровергают утечку, есть повод заявить: взлома MAX не было. А как считаете вы?

Чем айфон лучше Android в 2025 году

Кажется, противостояние Apple и Android длится вечно, и в нем никогда не получится выявить победителя. Чаще всего дело сводится к вкусовым предпочтениям пользователя, но в этом сравнении есть немало и объективных параметров, аргументирующих ту или иную точку зрения. В частности, есть по меньше мере 5 причин, почему Apple лучше Android. До сих пор не понимаете сути и думаете, будто дело в безопасности и качестве? Нет, вы сильно ошибаетесь.

Microsoft окончательно прекратила поддержку Windows 10. Что будет с компьютерами?

Сегодня компания Microsoft официально завершила поддержку Windows 10. Это значит, что операционная система, вышедшая почти десять лет назад, больше не будет получать обновления безопасности, исправления ошибок и техническую поддержку. Например, Microsoft уже предупредила, что любые недавно обнаруженные уязвимости больше не будут закрываться. Что делать пользователям, которые не могут установить актуальную Windows 11?

Как определить, что сообщения в Telegram читает посторонний человек

Создатели Telegram позиционируют свое приложение как самый безопасный мессенджер. Но даже если допустить, что это действительно так, у творения Павла Дурова есть изъяны. Вероятность взлома Telegram, несмотря на все инструменты защиты, остается высокой. То есть теоретически все, что вы отправляете и получаете через мессенджер, может видеть посторонний человек. И это довольно просто определить.

