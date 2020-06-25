Хакеры научились обманывать тех, кто боится коронавируса

Когда Apple и Google сказали, что будут совместно от отслеживать больных коронавирусом, они просто открыли ящик Пандоры, из которого сразу поперли хакеры и прочие злоумышленники. Случай, который произошел в Канаде, может быть куда более серьезным, чем просто очередное приложение для того, чтобы нажиться на пользователях смартфонов. Как это часто бывает, оно было нацелено на получение денег, но не как это чаще всего бывает — в фоновом режиме за счет рекламы — а сразу в лоб. Проще говоря, телефон доверчивого пользователя, который заботится о своем здоровье, мог просто выходить из строя и переставать работать навсегда. Что это было, чем это опасно и как не попасться на удочку мошенников?

Как хакеры симулируют приложения для отслеживания коронавируса

Случай, о котором нельзя не рассказать, произошел совсем недавно в Канаде. Это случилось в тот же самый день, когда премьер-министр Джастин Трюдо объявил о добровольном общенациональном приложении отслеживания контактов больных коронавирусом. Хакеры создали приложение-вымогатель, известное как CryCryptor. Суть этого приложения заключается в том, что оно шифрует все данные смартфона и не позволяет им пользоваться до тех пор, пока жертва не заплатит за такое ”право”. Для того, чтобы все все поняли, на экран выводилось сообщение с инструкциями. Больше ничего не экране не было.

К счастью, исследовательская группа по безопасности в ESET выяснила схему. На данный момент именно это приложение не может считаться массовой угрозой, но оно показало направление появления очередной уязвимости. Есть существенный риск, что такие способы вымогательства скоро могут стать куда более частыми и начать появляться во всем мире. Далее мы рассмотрим, как избежать таких проблем с безопасностью и не стать жертвой мошенников.

Вероятность того, что жертва заразит свой телефон этим вирусом, зависит от того, насколько лояльно они относятся к установке приложений из сторонних источников, то есть не из Google Play. Туда, конечно, тоже попадают вирусы, но чаще всего они куда более безвредны. В случае с CryCryptor можно сказать, что если вы никогда не устанавливаете приложения через APK, вы уже на сто процентов защищены от неприятностей.

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Как защититься от хакеров

Те, кто не понимает, о чем речь и готов устанавливать все подряд из сторонних источников, должен знать схему работы злоумышленников. Сначала пользователь заходит на официальный сайт, на котором есть ссылка в Google Play Store, чтобы загрузить приложение для отслеживания контактов с больными коронавирусом. Там ему предлагается нажать на кнопку ”скачать в Google Play”. На вид все выглядит как по-настоящему и жертва притупляет свою бдительность.

После того, как пользователь нажимает на кнопку, он попадает не в Google Play, а непосредственно на скачивание файла. Как только он скачается (это происходит быстро), ему сразу будет предложено установить его. Если на телефоне не стоит запрет на установку сторонних приложений, все будет еще проще.

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Что произойдет после установки вирусного приложения

Когда приложение установлено, что пользователь будет делать? Конечно же, запустит его. В этот момент оно и начнет выполнять свои зловредные задачи — зашифрует все данные телефона и будет требовать денег.

Пользователь получит только текстовую информацию, в которой будет сказано, как связаться с мошенниками и заплатить им. Если пользователь сам не оплатит или не расшифрует файлы, его данные будут заблокированы навсегда.

Два из найденных ESET веб-сайтов, на которых размещался CryCryptor, уже закрыты. Однако это всего лишь вопрос времени, когда другие хакеры возьмут на вооружение тот же принцип. Нельзя сказать, что он не встречался до этого, но именно сейчас есть повод заставить скачать конкретное приложение. В остальное время такого ажиотажа вокруг чего-то одного обычно не бывает.

Опасен ли вирус CryCryptor

К счастью, на данный момент ESET уже разработала инструмент, который позволяет жертве получить ”противоядие”, но все это, как говорится, до поры до времени. Хакеры, которые сделали этот вирус, действовали на скорую руку и, скорее всего, просто не успели все детально проработать. Если за дело возьмутся более серьезные специалисты, риск серьезных последствий будет куда выше, чем в этот раз.

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В очередной раз мы видим, что некоторые возможности и послабления, которые дают нам производители электроники, приводят к тому, что мы сами оказываемся в опасности. Как это уже много раз было доказано на практике, нам нужна защита от нас же самих. В описанном выше случае на удочку мог попасться даже опытный пользователь, что уж там говорить о новичках или просто доверчивых людях.

Мы опять доказали золотое правило, что максимально обезопасить себя можно только при помощи отказа от установки сторонних приложений. Если все же пользоваться ими, то надо понимать, откуда качаешь файл, и быть на сто процентов уверенным в его безопасности. Просто так рисковать не стоит.