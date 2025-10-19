Хакеры заявили о полном взломе мессенджера MAX и сливе 46 миллионов пользователей

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Национальный мессенджер MAX, призванный защитить россиян от мошенников, обеспечив безопасное общение, подвергся самому серьезному удару с момента своего появления. 19 октября хакеры заявили о полном взломе MAX и якобы наличии у них данных более чем 46 миллионов пользователей. Вне зависимости от того, правда это или нет, подобное заявление серьезно подрывает доверие к приложению. Но так ли все страшно?

Хакеры заявили о полном взломе мессенджера MAX и сливе 46 миллионов пользователей. MAX — все? Сейчас выясним. Фото.

MAX — все? Сейчас выясним

Взлом мессенджера MAX

О взломе MAX на форуме DarkForums заявил хакер под ником Titusko25357. Свое сообщение он сопроводил следующим текстом:

Привет, у меня есть полный дамп max.ru, в нём ровно 46 203 590 строк, и у меня всё ещё есть доступ через VPN к их Salesforce и другим внутренним инструментам. Похоже, это мессенджер российского правительства, и все данные на русском языке.

В качестве доказательства хакер привел несколько строк «дампа», где указана следующая информация о пользователях:

  • ID-номер пользователя;
  • привязка Госуслуг;
  • имя;
  • фамилия;
  • номер телефона;
  • ID-номер аватара;
  • ID аккаунта Госуслуг.
Взлом мессенджера MAX. Сообщение с форума хакеров. Фото.

Сообщение с форума хакеров

Пресс-служба мессенджера MAX оперативно отреагировала на появившиеся в интернете данные, разослав СМИ сообщение:

Данные пользователей МАХ надежно защищены. Информация об утечке — фейк, распространяемый анонимными источниками.

В настоящий момент нет стопроцентных доказательств, подтверждающих факт влома или его отсутствие. Однако наличие компрометирующих сообщений заставляет серьезно задуматься о безопасности MAX.

Опасно ли пользоваться MAX

Несмотря на отсутствие прямых подтверждений взлома или его отсутствия (обе стороны предлагают поверить им на слово), национальный мессенджер действительно имеет серьезную уязвимость, которая раскрывается политикой конфиденциальности сервиса.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Мессенджер не использует сквозное шифрование и хранит данные в облаке, прямо заявляя о том, что информация о пользователях может быть передана третьим лицам. В тексте о минусах MAX мы подробно раскрывали опасность подобного подхода. Сама возможность доступа к данным пользователей со стороны третьих лиц представляет собой угрозу, поскольку нет никаких гарантий, что среди людей, имеющих доступ к базе, не найдется человек, который решит слить всю информацию ради корыстных целей.

Теги
Новости по теме
Как найти песню по словам. Полная инструкция
Что за приложение Telega появилось в России и безопасно ли им пользоваться
Почему нельзя сравнивать результаты iPhone и Android в AnTuTu
Лонгриды для вас
Как безопасно пользоваться мессенджером MAX на Android и не слить данные

Несмотря на то, что опасность MAX во многом преувеличена, за национальным мессенджером уже закрепился статус приложения-шпиона. Многие люди опасаются слива данных третьим лицам, но при этом вынуждены устанавливать навязанный «сверху» софт по работе и другим причинам. Вы их числе оказались и вы? Специально для такого случая мы подготовили инструкцию о том, как безопасно пользоваться MAX, не переживая за сохранность личных данных.

Читать далее
Почему обновления Android стали абсолютно бесполезными

Несмотря на то, что Android является самой популярной операционной системой для мобильных устройств и ежегодно получает крупные обновления размером по несколько гигабайтов, толку от них ровно столько, сколько от апдейтов калькулятора. Вроде бы, завезли какие-то фишки, но их совсем не видно. В то же время производители смартфонов с каждым годом все активнее хвастаются расширением сроков программной поддержки. Почему на это не стоит обращать внимание и как обновления Android стали бессмысленными — читайте в сегодняшнем тексте.

Читать далее
Почему Android — это плохой смартфон

Несмотря на то, что мы любим операционную систему Android за ее открытость и обилие самых разных моделей на ее базе, сложно закрывать глаза на недостатки ОС и устройств под ее управлением. Как ни странно, большинство минусов платформы являются следствием ее достоинств. Любишь открытость и разнообразие? Готовься познать все тяготы самой популярной операционки, которые приведут тебя к выводу, что Android — плохой телефон.

Читать далее
Новости партнеров
КРИПТОЖМЫХ / Коллапс мем-токенов в сети BNB и рекордная ликвидация рынка криптовалют
КРИПТОЖМЫХ / Коллапс мем-токенов в сети BNB и рекордная ликвидация рынка криптовалют
Почему бананы темнеют в холодильнике и можно ли вообще их там хранить?
Почему бананы темнеют в холодильнике и можно ли вообще их там хранить?
Сколько стоит iPhone 17 в России: сравнение цен на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете
Сколько стоит iPhone 17 в России: сравнение цен на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете