Когда мы выбираем смартфон, то часто изучаем важные характеристики, которым был посвящен большой материал на нашем сайте. Но даже если на бумаге все хорошо, потом оказывается, что в одном конце офиса телефон ловит четыре деления, а в другом — ни одного. Или что у коллеги тот же оператор, но звонки обрываются реже. Разбираю почему так происходит и как это связано с характеристиками смартфона.

Почему плохая связь на телефоне

Первая мысль при плохой связи — проблема у оператора. Иногда так и есть, особенно в условиях белых списков интернета в России. Но если у вас и у соседа один оператор, а связь разная — дело в смартфоне.

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Причин плохого приема сигнала на телефоне несколько:

вы находитесь далеко от базовой станции — сигнал физически слабее;

между вами и станцией стены, металлоконструкции, рельеф — сигнал поглощается;

оператор использует частоты которые ваш смартфон поддерживает хуже;

антенна смартфона и модем работают менее эффективно чем у конкурентов.

Первые два пункта от смартфона не зависят. Последние два — зависят напрямую. К сожалению, о них производители предпочитают молчать в характеристиках.

Что влияет на качество связи смартфона

Качество мобильной связи смартфона определяется тремя компонентами, и ни один из них не указывается в стандартных характеристиках:

Модем . Это чип который отвечает за обработку сигнала. Qualcomm Snapdragon с интегрированным модемом X серии традиционно считается эталоном по качеству связи. MediaTek исторически уступал, хотя в последних поколениях разрыв сократился. Именно поэтому два смартфона с одинаковой поддержкой диапазонов могут держать сигнал по-разному: у одного модем лучше фильтрует помехи и эффективнее усиливает слабый сигнал.

. Это чип который отвечает за обработку сигнала. Qualcomm Snapdragon с интегрированным модемом X серии традиционно считается эталоном по качеству связи. MediaTek исторически уступал, хотя в последних поколениях разрыв сократился. Именно поэтому два смартфона с одинаковой поддержкой диапазонов могут держать сигнал по-разному: у одного модем лучше фильтрует помехи и эффективнее усиливает слабый сигнал. Антенна . Производители экономят на антеннах (особенно в бюджетном сегменте). Площадь антенны, материал корпуса, расположение — все это влияет на реальный прием. Металлический корпус экранирует сигнал хуже чем пластиковый или стеклянный. Флагманы обычно используют несколько антенн с переключением в зависимости от того, как вы держите телефон (это технология MIMO).

. Производители экономят на антеннах (особенно в бюджетном сегменте). Площадь антенны, материал корпуса, расположение — все это влияет на реальный прием. Металлический корпус экранирует сигнал хуже чем пластиковый или стеклянный. Флагманы обычно используют несколько антенн с переключением в зависимости от того, как вы держите телефон (это технология MIMO). Программная оптимизация. Производители тонко настраивают работу модема под конкретные рынки и операторов. Глобальная версия смартфона может работать чуть хуже локальной именно из-за этого. Прием сигнала на телефоне также зависит от того насколько агрессивно система управления питанием отключает радиомодуль для экономии батареи.

Диапазоны частот — почему они ничего не гарантируют

В характеристиках смартфона указывают поддерживаемые диапазоны LTE и 5G: Band 1, Band 3, Band 7, Band 20 и так далее. Кажется, что это исчерпывающая информация. На деле — нет.

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Диапазоны частот смартфона говорят только о том что модем физически способен работать на этой частоте. Но не говорят:

насколько чувствительна антенна на этом диапазоне;

с какой мощностью смартфон передает сигнал на каждом диапазоне;

как хорошо модем справляется с интерференцией и многолучевым распространением сигнала;

поддерживает ли смартфон агрегацию несущих — технологию объединения нескольких диапазонов для увеличения скорости и стабильности.

Именно поэтому два смартфона с идентичным списком поддерживаемых диапазонов могут показывать принципиально разное качество мобильного интернета в одном и том же месте.

Как проверить качество связи телефона

Стандартные характеристики не помогут — нужны другие инструменты. Во-первых, режим инженерного меню. На Android можно посмотреть реальный уровень сигнала в дБм (децибелах на милливатт) — это точнее, чем деления на экране. Чем меньше число по модулю, тем лучше: −70 дБм — это отличный сигнал, −100 дБм — слабый. Как открыть: наберите *#*#4636#*#* в телефонном приложении. На большинстве Android-смартфонов откроется инженерное меню с разделом Phone Information — там увидите точный уровень сигнала и тип подключения.

Во-вторых, можно использовать приложения для измерения сигнала. Network Cell Info, OpenSignal и аналоги показывают уровень сигнала, тип сети, диапазон и расстояние до базовой станции. Удобно сравнивать два смартфона бок о бок в одном месте.

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Наконец, существуют независимые тесты. Издания вроде AnandTech и GSMArena периодически публикуют измерения чувствительности модема. Это самый надежный способ сравнить два смартфона по качеству приема сигнала до покупки. Обсудить выбор смартфона можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.