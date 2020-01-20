Замена, альтернатива, аналог – всё это разные обозначения для одной и той же сущности, которыми Huawei приходится пользоваться с прошлой весны, когда США объявили её угрозой национальной безопасности и обложили санкциями. С тех пор китайцы только и делают, что пытаются выбраться из ямы, в которой они оказались, занимаясь разработкой собственных и поиском сторонних аналогов сервисам Google, возможности использовать которые Huawei потеряла, судя по всему, окончательно и бесповоротно. Но, как видно, у компании с этим всё более или менее неплохо. По крайней мере, так может показаться со стороны.

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Huawei подписала соглашение с голландской компанией TomTom, занимающейся развитием навигационных систем и навигаторов, об использовании её сервисов, передаёт Reuters. Теперь китайцы смогут с завода устанавливать карты и другие навигационные службы TomTom на свои смартфоны и, возможно, использовать их в качестве штатного инструментария геопозиционирования. Несмотря на то что представители TomTom подтвердили факт сделки, подробности сотрудничества и сроки интеграции по неизвестной причине было решено не раскрывать.

Карты Яндекс для Huawei

На самом деле довольно странно, что Huawei вот так вдруг заключила сделку с TomTom, хотя ещё некоторое время назад сообщалось, что китайцы совместно с российским Яндексом работают над собственной картографической платформой под названием Map Kit. Её основу должны были составить «Яндекс.Карты», однако, как ясно из названия, разработка представляла собой не собственно карты, а скорее инструментарий, обеспечивающий работу служб геопозиционирования, которую могли бы использовать независимые разработчики приложений, совместимых с Huawei Mobile Services.

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Возможно, Huawei не отказывалась от услуг Яндекса, а выбор в пользу TomTom является временным. В конце концов, разработка собственной картографической платформы – это дело не пяти минут, даже если за основу берётся уже готовый сервис. Ведь покрытие «Яндекс.Карт» идеально далеко не везде, а значит, компании предстоит провести масштабную работу, чтобы будущая платформа охватывала сразу все страны, где будут работать Huawei Mobile Services. Вспомните Apple и то, как долго она пыталась довести до ума Apple Maps, которые до сих пор по многим показателям не могут соперничать ни с «Яндекс.Картами», ни с Google Maps.

Почему Apple Maps такие плохие

Я не случайно вспомнил Apple. Немногие знают, но, когда в 2012 году компания запускала Apple Maps, она назначила поставщиком картографических данных именно TomTom. Однако очень быстро стало понятно, что это было плохим решением, поскольку карты неправильно обозначали города и населённые пункты, уводили пользователей по неправильным маршрутам и даже становились причиной, по которым несколько человек заблудились в незнакомой местности, потому что не смогли найти нужную дорогу. Тогда Тим Кук выступил с публичными извинениями и порекомендовал пользователям iOS установить Google Maps, пока Apple будет дорабатывать свои карты.

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К чему это я? А к тому, что TomTom – решение, очевидно, довольно компромиссное, поэтому странно, что Huawei выбрала именно его. Конечно, нельзя исключать, что за те годы, что Apple не пользовалась TomTom, ситуация изменилась в лучшую сторону, но, учитывая, как много времени нужно для создания по-настоящему классных карт, я бы на это не рассчитывал. Поэтому, скорее всего, ожидать большого прорыва от сделки, заключённой между Huawei и TomTom, не стоит, а значит, и продолжать пользоваться лучше всё-таки чем-то другим.