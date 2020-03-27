Если вы всё ещё думаете, что Huawei по-прежнему надеется на возобновление отношений с Google, вы ошибаетесь. За время конфронтации с США китайцы умудрились насоздавать такое количество собственных сервисов, что лично я действительно начал понимать смысл фразы «санкции нам только на пользу». Голосовой помощник Celia, который Huawei представила вчера вместе с флагманом P40, — лучший тому пример. Ведь если магазин приложений AppGallery у китайцев был уже давно, хоть и не развивался, очевидно, что ассистента им действительно пришлось создавать с нуля, потому что без него сегодня никак.

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Несмотря на то что Huawei выпустила Celia в релиз, на презентации P40 о нём практически ничего не говорили. Видимо, это связано с тем, что пока ассистент находится на раннем этапе своего развития и Huawei предстоит большая работа по его усовершенствованию. Тем не менее, уже сейчас он представляет из себя вполне рабочий инструмент, который можно вызвать по команде “Hey, Celia” по аналогии с Siri и Google Assistant, так же способными воспринимать фразы-триггеры и включаться, даже если пользователь не прикасается к смартфону.

Как работает Celia

На самом деле Celia довольно много взяла у конкурентов. Причём Huawei совместила отличительные особенности Siri и Google Assistant таким образом, что на выходе получилось что-то, с одной стороны, до боли знакомое, а, с другой, нечто совершенно новое. Например, от Siri здесь взята компоновка диалогов, виджетов и интерфейсная кнопка активации записи, которую китайцы, чтобы не было слишком очевидно, перекрасили в другие цвета, сохранив при этом привычный градиент. В результате, если закрыть нижнюю и верхнюю части экрана, отличить Celia от Siri будет практически невозможно.

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От Google Assistant здесь компактный режим, который позволяет запускать Celia прямо на рабочем столе и не перекрывать основное содержимое экрана, анимация записи голоса пользователя, которая появляется на месте кнопки активации диалога, и размещение управляющих элементов в нижней части экрана. Например, кнопка вызова клавиатуры для текстового ввода запросов и кнопка активации камеры для сканирования видимых объектов. Эту функцию можно использовать для перевода иностранных вывесок, баннеров и просто документов.

Что умеет Celia

Впрочем, пока функциональность Celia оставляет желать лучшего. Во-первых, на данный момент ассистент знает только три языка: английский, французский и испанский. Во-вторых, он распознаёт только примитивные команды вроде прогноза погоды, отправки сообщений и переключения песен и неспособен на выполнение более серьёзных задач, как, например, Google Assistant. В-третьих, Celia пока работает только на Huawei P40 и воспользоваться ассистентом владельцы других устройств Huawei не смогут до выхода EMUI 10.1, чей релиз запланирован на середину 2020 года.

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Безусловно, желание Huawei запустить собственный голосовой ассистент, чтобы составить конкуренцию Google Assistant и Siri, заслуживает уважения. Всё-таки для этого китайцам пришлось проделать большую работу, ориентировав проект полностью на западный рынок. Однако я сильно сомневаюсь, что Huawei удастся хотя бы в течение ближайших пары лет достичь уровня Google Assistant и «Алисы» от Яндекса. Всё-таки развитие голосовых ассистентов требует времени, и ни один из представителей рынка не выстреливал сразу, стоило ему только выйти на рынок.

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Буду ли я пользоваться Celia, когда она получит русский язык? Сильно сомневаюсь. Дело в том, что по уровню удобства и связки с российскими сервисами «Алиса» находится вне конкуренции, а Google Assistant нет равных по уровню функциональных возможностей. Голосовой ассистент поискового гиганта способен совершать такое, чего не в силах сделать ни один другой конкурент. Поэтому на данном этапе для меня Celia не существует. Возможно, через пару лет его доведут до ума, но, не забывайте, что Google Assistant и «Алисе» к тому времени станет на два года больше, а значит, и их функциональность станет заметно шире.