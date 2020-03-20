Несмотря на то что Google, кажется, твёрдо намерена вернуться к сотрудничеству с Huawei, судя по всему китайцы настроены ровно на обратное. Не получив разрешения на публикацию в своём магазине приложений AppGallery клиентов WhatsApp, Instagram, Facebook и других американских онлайн-сервисов, Huawei придумала альтернативный способ их загрузки на фирменные устройства. Для этого разработчики китайской компании создали совершенно новое приложение AppSearch, которое ищет нужные пользователю приложения в сторонних источниках и позволяет их устанавливать прямо оттуда.

У Huawei реальные проблемы с обновлением своих смартфонов

AppSearch пока находится в стадии бета-тестирования, а потому доступ к нему могут получить далеко не все пользователя. Судя по всему, пока Huawei вообще испытывает свой новый сервис только на территории Германии, поскольку все тестеры, которые поделились своими впечатлениями от него, были именно оттуда.

Что такое AppSearch и как это работает

По словам тестировщиков, которые получили доступ к AppSearch, он представляет собой своего рода агрегатор, который собирает информацию из сторонних каталогов приложений и указывает пользователю, откуда именно можно скачать нужную ему программу. При этом сам AppSearch не обеспечивает прямой загрузки, а только сводит условных продавца и покупателя, которые с самой Huawei никак не связаны. Поэтому в пользовательском соглашении сервиса говорится о том, что компания отказывается от возложения на себя какой-либо ответственности как перед одной стороной, так и перед другой.

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Несмотря на это, у пользователей смартфонов Huawei появляется возможность скачать нужную им программу, по сути, не имея доступа к Google Play. Таким образом они могут устанавливать клиенты Facebook, WhatsApp, Spotify, Telegram, всех сервисов Google и многие-многие другие приложения, которые отсутствуют в AppGallery из-за санкций США, которые запрещают американским предприятиям как-либо сотрудничать с Huawei, в том числе путём размещения своей продукции на площадках китайской компании, к которым относится магазин приложений.

Откуда скачивать приложения на смартфоны Huawei

На данный момент известно как минимум о 5 каталогах, из которых AppSearch предлагает устанавливать нужные приложения:

Amazon App Store

Huawei AppGallery

APKMirror

APKPure

APKMonk

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Правда, для того чтобы скачать приложение, в отдельных случаях приходится устанавливать сначала сами магазины, в ассортименте которых они доступны, как, например, в случае с Amazon AppStore. Кроме того, AppSearch ищет не только по каталогам, но и по официальным сайтам приложений. Поэтому, если разработчик разрешил загрузку своего детища прямо с сайта, у пользователей смартфонов Huawei такая возможность появится. Практика показывает, что это довольно безопасно, во всяком случае, если вы скачиваете какое-то распространённое приложение.

Насколько хорошо и удобно то, что сделала Huawei? На мой взгляд, решение, подобное AppSearch, напрашивалось уже давно и его появление было лишь вопросом времени. Всё-таки пользователи, какими бы преданными они ни были, вряд ли долго протянут без приложений, которые им нужны, на одном энтузиазме. Поэтому я вижу в AppSearch реально классный инструмент, который не только удобен, поскольку позволяет пользователям не искать альтернативные каталоги самостоятельно, но худо-бедно защищён, так как даёт им какую-никакую гарантию отсутствия риска. Другое дело, что понять это смогут не все.

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Проблема AppSearch заключается в том, что гарантию безопасности здесь вижу только я и ещё несколько человек, которые реально разбираются в теме. Взять хотя бы APKMirror. Несмотря на то что я знаю об этом сервисе и знаю, что он безопасен, поскольку все приложения, которые туда попадают, проходят проверку, многие понятия не имеют, что это такое. Ситуация осложняется тем, что APKMirror и иже с ними предлагают устанавливать программы в формате APK. Это может оттолкнуть многих пользователей, потому что, во-первых, чёрт знает, что эти APK несут в своём составе (помните, люди понятия не имеют, что это за площадка), а, во-вторых, уже сама Google ввела частичный запрет на их установку. Поэтому я бы на месте Huawei всё-таки попытался унять конфликт и вернуть себе право сотрудничать с американцами либо устроить для пользователей масштабный ликбез по установке приложений их альтернативных источников.