Список лучших лаунчеров для Андроида найти легко, а вот про худшие лаунчеры говорят редко. Я протестировал десятки оболочек и выделил пять, которые ставить не стоит: где-то заброшена разработка, где-то навязчивая реклама, а где-то просто неудобная прошивка Android. Разбираем каждый и объясняем, почему они портят впечатление от смартфона. Кстати, о неоднозначных обновлениях мы уже писали в материале про то, что будет, если не обновлять МАКС на телефоне Android.

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Yahoo Launcher — заброшенный лаунчер

Оболочка от Yahoo выглядела перспективно: фирменный фиолетовый стиль, страница с новостями и виджетом погоды в духе Google Discover. Но на деле это плохой лаунчер для Андроида с сырой реализацией. Автор отмечает, что производительность позже подтянули, однако новых функций так и не появилось.

Главная беда — проект фактически мёртв: последнее обновление вышло в сентябре 2025 года, поэтому в нем скопилось много ошибок. Если оболочка тормозит Андроид или не устанавливается, это первый признак, что пора искать альтернативу с живой командой разработчиков.

ADW Launcher 2 — устаревшая оболочка

ADW Launcher 2 — привет из прошлого. Когда-то он поражал функциями: категории приложений, настраиваемые жесты, разные конфигурации меню под ориентацию экрана. Проблема в том, что последнее обновление датировано 2018 годом — древнее, чем многие свежие оболочки.

Из-за этого возникают проблемы совместимости: поставить его из Play Store почти нереально, приходится тянуть APK 2020 года со сторонних сайтов. Даже установившись, оболочка ощущается безнадёжно устаревшей. Современные решения вроде Smart Launcher 6 давно обошли его по удобству, и если глючит меню на старом лаунчере, держать его на новом смартфоне точно не стоит.

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Stario Launcher — брошенный разработчиком

Stario Launcher попал в список не по своей вине, и это грустная история. Оболочка ставит эстетику во главу угла, но не забывает про практичность: автоматическая сортировка приложений, виджеты с милыми анимациями, отдельный экран для виджетов и встроенная читалка RSS удобнее, чем Google Discover. Есть даже режим для слабых устройств, а красивый интерфейс особенно раскрывается на современных экранах — вроде того, что Tecno показала на смартфоне без рамок вокруг экрана.

Но разработчик заморозил проект из-за новых правил верификации Google. Формально это худший лаунчер для Андроида лишь потому, что развитие остановилось. Если оболочка зависает или больше не получает патчей, толку от красивых виджетов мало. Проект оставлен в архиве для форков, так что шанс на возрождение есть.

Pixel Launcher — неудобная оболочка от Google

Штатный Pixel Launcher не назвать медленным или сырым, но он загоняет пользователя в жёсткие рамки. Именно это его и портит. Строку поиска нельзя убрать с главного экрана, даже если она не нужна. Поддержки кастомных иконок как не было, так и нет, а ограниченная сетка мешает удобно расставить виджеты рядом со значками.

Причем это не плохой лаунчер для Андроида, но искусственные ограничения делают неудобную прошивку Android из вполне рабочего продукта. С таким смартфоном лучше сразу поставить более гибкую альтернативу, благо их хватает. Тем, кто только пересаживается на новую платформу, пригодится наш разбор о том, что поменять сразу при первой настройке Android после iPhone.

Nova Launcher — испорченный рекламой лидер

Ещё пару лет назад Nova Launcher советовали всем подряд, но в 2026 году рекомендовать его сложно. Функционально он по-прежнему силён: интеграция с Sesame Search, жесты по иконкам, тонкая настройка интерфейса и размеров виджетов. Проблема не в возможностях, а в новой политике владельцев. Бесплатная версия теперь усыпана рекламой, а полноценный доступ открывается только в платной Prime. Хуже того, в свежих сборках нашли дополнительные трекеры, что подрывает доверие к оболочке.

Когда тормозит Андроид из-за навязчивой рекламы и слежки, никакие функции этого не оправдывают. Есть бесплатные лаунчеры, которые дают больше пользы — а если вы вообще присматриваетесь к платформе, почитайте, что лучше в 2026 году: флагман на Android или новый iPhone.