Хватит ли смартфону 128 ГБ памяти в 2026 году

С памятью в смартфонах происходит странная вещь. Производители уже почти перестали выпускать модели на 64 ГБ, а 128 ГБ стали базовой версией практически у всех новых устройств. Но вместе с этим растут и размеры приложений, и качество фото и видео. Поэтому все чаще возникает вопрос: достаточно ли 128 ГБ памяти в 2026 году, или уже пора брать больше? Тем более, что место на телефоне иногда заканчивается намного быстрее, чем кажется. Мы уже подробно разбирали, почему память на смартфоне быстро заполняется. Теперь попробуем понять, насколько актуален объем 128 ГБ сегодня.

Сколько реально памяти в смартфоне на 128 ГБ

Когда вы покупаете смартфон с накопителем на 128 ГБ, весь этот объем вам не доступен. Часть пространства занимает операционная система, системные файлы и предустановленные приложения.

В итоге пользователю обычно остается примерно 100 ГБ свободного места. На первый взгляд это довольно много, но современный контент способен заполнить такой объем гораздо быстрее, чем кажется.

Сколько весят игры и приложения Android

За последние годы мобильные приложения заметно «потяжелели». Особенно это касается игр и сервисов с большим количеством медиафайлов. Даже мессенджеры и соцсети со временем могут начать занимать несколько гигабайтов, да и навигационные приложения с офлайн-картами тоже легко занимают гиг-другой, пускай мусор на Android и можно очистить.

Отдельная история — мобильные игры. Некоторые современные проекты занимают 20 ГБ и больше (привет, Genshin Impact). Если на смартфоне установлено несколько таких игр, они способны занять до сотни гигабайтов памяти.

Сколько памяти занимают фото и видео

Камеры смартфонов тоже играют большую роль. Сегодня даже относительно недорогие модели снимают фотографии с высоким разрешением, а видео часто записывается в 4K.

Обычно одна фотография занимает 10 МБ, а минута видео в 4K может весить 600 МБ. Если активно снимать ролики, память начинает заканчиваться гораздо быстрее, чем ожидаешь.Особенно это заметно во время поездок или праздников, когда за короткое время на смартфоне появляется много фото и видео.

Кому хватит телефона на 128 ГБ

Несмотря на рост размеров приложений и медиафайлов, телефон на 128 ГБ все еще может быть достаточным для многих пользователей. Этот объем обычно подходит тем, кто:

не устанавливает много тяжелых игр;

редко снимает длинные видео;

использует облачные сервисы для хранения фото;

периодически чистит память смартфона на Android.

При таком сценарии использования свободного пространства может хватать довольно долго, и 128 ГБ человеку будет вполне достаточно.

Зачем брать смартфон на 256 ГБ памяти

Однако есть ситуации, когда версия на 128 ГБ может оказаться тесной уже через несколько месяцев. Например, если вы часто снимаете видео, устанавливаете несколько крупных игр или просто не хотите постоянно заморачиваться чисткой хранилища.

В таких случаях 256 ГБ памяти будет гораздо более комфортным вариантом. Подобный объем позволяет не переживать о свободном месте и не удалять файлы каждый раз, когда нужно установить новое приложение, но кому-то и этого может показаться мало, и тогда остается только самый жирный вариант на 512 ГБ.

Сколько памяти нужно смартфону в 2026 году

128 ГБ стали базовым минимумом для современных смартфонов. Для большинства пользователей этого объема все еще достаточно, но запас уже совсем на тоненького.

Если смартфон используется в основном для общения и соцсетей, а сторонних приложений не больше десятка, 128 ГБ может хватить. Но если вы активно снимаете видео, играете, храните много файлов и ставите по несколько десятков программ, разумнее сразу выбирать версию с большим объемом памяти: на 256 ГБ или сразу 512 ГБ.