Недавно отечественные СМИ облетела новость о том, что в России снова разрешили интернет после обсуждения белых списков, и вот новая инициатива «для комфорта граждан». На ПМЭФ-2026 глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что возрастная идентификация в интернете — «вопрос ближайшей повестки». Разбираю, что это означает на практике и чем грозит обычному пользователю.

Идентификация возраста в интернете

Формулировка Шадаева была осторожной: Минцифры «рассматривает» введение возрастной идентификации, это «точно встанет перед нами». Никаких конкретных сроков, никакого законопроекта, никаких деталей механизма. Только ориентир — европейский опыт и Roblox как частный пример платформы, которая уже внедрила возрастную верификацию.

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Интернет в России в 2026 году постепенно обрастает все новыми инициативами по идентификации пользователей. Интернет по паспорту как концепция — это не про «показать паспорт при входе в браузер». Это про подтверждение возраста или личности на конкретных платформах: соцсетях, стриминговых сервисах, игровых платформах. Разница важная. Следить за новостями об интернете в России удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Как работает интернет по паспорту — мировой опыт

Интернет по паспорту в России Минцифры предлагает строить по образцу европейских стран. Там существует три основных модели верификации возраста:

Через банк. Пользователь подтверждает совершеннолетие через банковский аккаунт: банк сообщает платформе только факт «старше 18», без передачи личных данных. Используется в Германии и Франции.

Пользователь подтверждает совершеннолетие через банковский аккаунт: банк сообщает платформе только факт «старше 18», без передачи личных данных. Используется в Германии и Франции. Через госуслуги. Авторизация через государственный портал. Платформа получает подтверждение возраста или личности от государственной системы. В России инфраструктура для этого фактически уже есть — Госуслуги.

Авторизация через государственный портал. Платформа получает подтверждение возраста или личности от государственной системы. В России инфраструктура для этого фактически уже есть — Госуслуги. Через оператора связи. Оператор подтверждает возраст на основе данных SIM-карты. Активно используется в Великобритании.

Roblox как пример: платформа ввела обязательную верификацию для доступа к контенту 17+. Без верификации пользователь видит только контент для всех возрастов. Цифровой паспорт в этой схеме — не физический документ, а токен подтверждения от доверенного источника.

Как будет работать интернет по паспорту в России

Техническая инфраструктура для интернета по паспорту в России в значительной мере уже существует. Цифровой ID в MAX — рабочий инструмент, который уже используется в национальном мессенджере для верификации пользователей. Операторы связи знают возраст абонентов. Банки — тоже.

Про то, что такое интернет-ID, и как он соотносится с этой инициативой, рассказывал отдельно. Это части одного пазла: Цифровой ID, идентификация через операторов, верификация на платформах — всё движется в одну сторону.

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Логичная схема для России: пользователь один раз верифицирует возраст через Госуслуги, получает токен, предъявляет его платформам. Платформа не видит паспорт — видит только «пользователь совершеннолетний, подтверждено Госуслугами». На уровне архитектуры это реализуемо без создания новой инфраструктуры с нуля.

Что изменится, если введут интернет по паспорту

Интернет в 2026 году в России уже заметно отличается от того, что было три года назад. Белые списки интернета — это уже реальность в ряде регионов. Белый интернет в России в формате «работает только одобренное» и возрастная идентификация — это разные механизмы, но оба сужают анонимность.

При введении возрастной верификации обычный пользователь столкнется с этим так: заходишь на платформу с контентом 18+ или на игровой сервис — система просит подтвердить возраст. Нажимаешь «Войти через Госуслуги», подтверждаешь — получаешь доступ. Один раз на платформу. Побочный эффект очевиден: анонимность в интернете в России сокращается. Если раньше можно было зарегистрироваться на сервисе без привязки к реальной личности, то верификация через Госуслуги или банк это исключает.

Когда введут интернет по паспорту в России

Честный ответ: никто не знает, и сам Шадаев сроков не называл. «Ближайшая повестка» в российской законодательной практике может означать и следующий год, и следующее десятилетие. Между заявлением на форуме и реальным законом — длинная дистанция: концепция, обсуждение, законопроект, первое чтение, второе, третье, подпись, подзаконные акты, техническое внедрение. В России отключат интернет в смысле полной анонимности — это скорее вопрос не «если», а «когда» и «как именно». Но «ближайшая повестка» с ПМЭФ не превращается автоматически в закон к концу года.

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Однако не работает интернет в России уже сейчас: белые списки в ряде регионов, блокировки сервисов, ограничения VPN. Интернет по паспорту — следующий логичный шаг в той же направлении. Когда именно — следите за новостями. Обсудить происходящее можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.