iPhone 14 Pro или топовые флагманы на Андроид 2022. Что лучше

iPhone 14 Pro еще не появился в продаже, а уже известны почти все его характеристики. Это позволяет нам сравнить его с Android-смартфонами, так как заявленные данные Apple обычно являются правдивыми — особенно то, что касается чипа в iPhone. Напомню, в этом году компания сравнивала его не с прошлым поколением, а с процессором трехлетней давности. Это позволяет нам понять, что лучше: A16 Bioniс или 8+ Gen 1 от Snapdragon или простым языком — iPhone 14 Pro против флагманов на Android. Будет интересно — давайте разбираться.

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A16 Bionic — характеристики

Новый процессор от Apple, на первый взгляд, вроде как и не особо нужен: прошлогодний А15 Bionic по-прежнему чувствует себя отлично, так зачем же он Apple? Начнем с того, что он заточен под энергоэффективность — за счет этого iPhone с меньшим по емкости аккумулятором выдает бешеные цифры автономности. A16 построен по 4-нанометровому техпроцессу (что это такое и почему это важно — рассказали в этой статье), состоит из 6 ядер.

Snapdragon 8+ Gen 1 состоит из 8 ядер и на тех же 4 нанометрах от TSMC как и Apple Silicon. Обновленный чип от Qualcomm на 10-15% мощнее прошлогодней версии. Но как все на самом деле? Apple ответила на этот вопрос еще на презентации, показав график. На нем отображены чип А13 и А16, а также некий «ближайший конкурент» — скорее всего, это и есть 8+ Gen 1.

Он почти идентичен по производительности А13 Bionic, что похоже на правду: как вы помните, отставание процессоров Snapdragon от Apple составляет 2-3 года, а 8 Gen 1, показанный в прошлом году, как раз был слабее А13 Bionic, судя по тестам. Теперь же можно сказать, что 8+ Gen 1 догнал процессор Apple трехлетней давности, но уступает A16 Bionic примерно на 25%. О чем это говорит? Смартфоны на 8+ Gen 1 хороши здесь и сейчас, но через два-три года их производительность будет очень низкой.

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Snapdragon 8+ Gen 1 — энергоэффективность

Apple отметила, что сделала упор на энергоэффективность A16 Bionic. Благодаря ему iPhone 14 Pro Max, имея практически идентичную батарею, что и в прошлом году у iPhone 13 Pro Max, стал заметно выносливее на бумаге — на сайте Apple можно заметить, что при просмотре видео новый Айфон работает на час дольше прошлогодней версии и на три часа — iPhone 14 Plus с такой же батареей.

То есть, результат работы над автономностью налицо: энергоэффективные ядра потребляют в три раза меньше энергии, чем конкуренты и на 20% — чем А15 Bionic. О каких конкурентах речь — не очень понятно, но факт остается фактом: новый чип от Apple по-прежнему расходует меньше энергии, чем Snapdragon, поэтому iPhone будет работать не меньше, чем конкуренты Android и, скорее всего, даже дольше: вспомните сравнение Galaxy S21 Ultra и iPhone 13 Pro Max.

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Игры на Андроид

Безусловно, iPhone хорош для игр, а новые смартфоны на А16 имеют пятиядерный графический процессор с увеличенной пропускной способностью на 50%. Вопросов нет. Но графическое ядро Snapdragon 8+ Gen 1 выглядит тоже неплохо: тут и новый графический процессор Adreno 730 с Snapdragon Elite Gaming — технология, делающая игры заметно плавнее (особенно, многопользовательские). Есть и Frame Motion Engine — специальный движок, который выдает топовую производительность даже при высокой частоте обновления кадров.

Что лучше для игр? Опять же, Snapdragon 8+ Gen 1 отлично справляется с играми, но тут многое зависит от производителей и оптимизации, а также от того, не захочет ли кто-нибудь из них смухлевать как Samsung ранее в этом году. Качество графики от Qualcomm может отличаться на разных смартфонах — многое зависит от системы охлаждения, которую выдумает тот или иной производитель. Списывать Snapdragon со счетов я бы не стал, но Apple снова на голову выше.

Кроме того, Always On Display от Apple — не просто баловство. За нее отвечает специальный движок Display Engine, который регулирует работу экрана, а еще обеспечивает высокую пиковую яркость и даже сглаживает недостатки в графике!

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Ну, и самое интересное: по сообщениям инсайдера Digital Chat Station шестиядерный A16 Bionic набирает 1879 баллов — это наивысший результат среди смартфонов на Android. Для сравнения, Xiaomi на 8+ Gen 1 набрал всего 1323 балла, так что, у Apple Silicon по-прежнему огромное преимущество над чипами Qualcomm. Именно поэтому старый Айфон всегда лучше флагмана на Андроид!