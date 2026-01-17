Из-за Google хакеры научились прослушивать Bluetooth-наушники. Как защитить свои?

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Почти каждый владелец Android-устройства знает, что из-за установки вредоносного софта наши смартфоны мигом превращаются в инструмент для слежки. Однако таковыми могут быть даже Bluetooth-наушники, причем даже без вирусов. К этому выводу пришли исследователи из Левенского университета, обнаружившие серьезную уязвимость в функции, которая присутствует у большинства беспроводных гарнитур.

Из-за Google хакеры научились прослушивать Bluetooth-наушники. Как защитить свои? Рассказываем, что натворила Google. Фото.

Рассказываем, что натворила Google

Как хакеры взламывают наушники

Виной всему функция Google Fast Pair, обеспечивающая быстрое подключение наушников к смартфону. К слову, о ней мы рассказывали в отдельном материале, но тогда еще не была известна ее уязвимость. Как оказалось, любые устройства, совместимые с системой поиска, могут прослушиваться.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Для этого злоумышленнику достаточно находиться в радиусе действия Bluetooth-сигнала, а также знать ID вашего устройства. Теперь дело в шляпе: хакер запрашивает общедоступный Google API и прослушивает ваши наушники. Возможно, там просто играет музыка, а, может, — вы ведете конфиденциальный разговор? Есть повод задуматься.

Как защитить наушники от взлома

Производители сами знают об уязвимости беспроводных наушников, но отыскали ее не сразу. Поэтому многие модели от JBL, realme, Xiaomi изначально подвержены подобным атакам. Защититься от них можно только путем установки обновления через приложение для сопряжения:

  1. Подключите наушники к смартфону.
  2. Запустите фирменное приложение.
  3. Выберите свою модель.
  4. Откройте вкладку «Обновление прошивки» и подтвердите установку апдейта.
Как защитить наушники от взлома. Не забудьте обновить прошивку. Фото.

Не забудьте обновить прошивку

Это единственный способ исправить уязвимость, но есть риск, что в дальнейшем хакеры придумают иные способы взлома. Чтобы вовремя идентифицировать угрозу и принять все необходимые меры, обязательно включите обнаружение неизвестных трекеров:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Google».
  3. Во вкладке «Все сервисы» выберите «Оповещения о неизвестных трекерах».
  4. Включите одноименную функцию и запустите ручную проверку.
Как защитить наушники от взлома. Ручная проверка трекеров тоже не помешает. Фото.

Ручная проверка трекеров тоже не помешает

Эта функция в режиме реального времени сканирует окружающие вас Bluetooth-устройства на факт подключения к смартфону. Если подобное будет обнаружено, система предложит его принудительно отключить, таким образом защитив Android и беспроводные наушники от слежки.

Теги
Новости по теме
Секретные коды Xiaomi, которые прокачают ваш смартфон на HyperOS
Как настроить бесконтактную оплату Яндекс Пэй почти на всех смарт-часах
Роскомнадзор отказался разблокировать Roblox и назвал причины
Лонгриды для вас
Как пользоваться привычными приложениями на Android без интернета

Работа смартфона почти полностью завязана на подключении к интернету. Доступ к сети необходим всегда и во всех сценариях: для общения, ориентации на местности, прослушивания музыки и для игр. Однако последнее время интернет в России все чаще дает сбои, а потому важно хорошо подготовиться к сценарию его отключения. Ведь даже частичные ограничения доставляют массу неудобств, когда они застают врасплох. Выход только один — приложения без интернета.

Читать далее
Смартфоны 2025 года, за которые реально стыдно

Ежегодно производители смартфонов выпускают сотни (если не тысячи) новых моделей, среди которых регулярно встречается откровенный хлам. Причем делают его не только бренды третьего эшелона, чьи поделки мы видим на AliExpress, но и весьма известные компании. Поэтому мне не составило труда выбрать худшие смартфоны 2025 года. В то же время хочу отметить: список субъективный и далеко не исчерпывающий, но наглядно отображающий происходящее на рынке.

Читать далее
Главные новинки кино 2026: лучшие фильмы, которые мы будем смотреть в новом году

2026‑й обещает быть щедрым на новые фильмы: мы увидим массу интересного - от космических одиссей до сиквелов культовых хитов. И даже санкции не помеха, ведь отечественные кинотеатры точно покажут главные киноновинки 2026. Мы собрали пять самых ожидаемых кинокартин из разных жанров, рассчитанных на широкую аудиторию. Ниже - коротко о сути каждого проекта без спойлеров, только о самом главном. Будет интересно!

Читать далее
Новости партнеров
Кажется, в России никогда не разблокируют Roblox: система проверки возраста вообще не работает
Кажется, в России никогда не разблокируют Roblox: система проверки возраста вообще не работает
Биткоин повторяет непродолжительный рост на медвежьем тренде в 2022 году. Что это значит для криптовалюты?
Биткоин повторяет непродолжительный рост на медвежьем тренде в 2022 году. Что это значит для криптовалюты?
Может ли осязание заменить запахи, если пропало обоняние
Может ли осязание заменить запахи, если пропало обоняние