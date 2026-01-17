Из-за Google хакеры научились прослушивать Bluetooth-наушники. Как защитить свои?

Почти каждый владелец Android-устройства знает, что из-за установки вредоносного софта наши смартфоны мигом превращаются в инструмент для слежки. Однако таковыми могут быть даже Bluetooth-наушники, причем даже без вирусов. К этому выводу пришли исследователи из Левенского университета, обнаружившие серьезную уязвимость в функции, которая присутствует у большинства беспроводных гарнитур.

Как хакеры взламывают наушники

Виной всему функция Google Fast Pair, обеспечивающая быстрое подключение наушников к смартфону. К слову, о ней мы рассказывали в отдельном материале, но тогда еще не была известна ее уязвимость. Как оказалось, любые устройства, совместимые с системой поиска, могут прослушиваться.

Для этого злоумышленнику достаточно находиться в радиусе действия Bluetooth-сигнала, а также знать ID вашего устройства. Теперь дело в шляпе: хакер запрашивает общедоступный Google API и прослушивает ваши наушники. Возможно, там просто играет музыка, а, может, — вы ведете конфиденциальный разговор? Есть повод задуматься.

Как защитить наушники от взлома

Производители сами знают об уязвимости беспроводных наушников, но отыскали ее не сразу. Поэтому многие модели от JBL, realme, Xiaomi изначально подвержены подобным атакам. Защититься от них можно только путем установки обновления через приложение для сопряжения:

Подключите наушники к смартфону. Запустите фирменное приложение. Выберите свою модель. Откройте вкладку «Обновление прошивки» и подтвердите установку апдейта.

Это единственный способ исправить уязвимость, но есть риск, что в дальнейшем хакеры придумают иные способы взлома. Чтобы вовремя идентифицировать угрозу и принять все необходимые меры, обязательно включите обнаружение неизвестных трекеров:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Google». Во вкладке «Все сервисы» выберите «Оповещения о неизвестных трекерах». Включите одноименную функцию и запустите ручную проверку.

Эта функция в режиме реального времени сканирует окружающие вас Bluetooth-устройства на факт подключения к смартфону. Если подобное будет обнаружено, система предложит его принудительно отключить, таким образом защитив Android и беспроводные наушники от слежки.