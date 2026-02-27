Как Android следит за нами, и для чего он это делает

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

С учетом постоянного подключения к интернету любой смартфон может восприниматься не только как средство коммуникации, но и как персональный жучок, который лежит в нашем кармане. Android следит за нами, и это — не байки людей, жаждущих уверовать в очередную теорию заговора, а реальность. Другое дело, есть ли в такой «слежке» реальная угроза, и стоит ли ее опасаться. В этом и попытаемся разобраться, выяснив, почему Android следит за пользователями.

Как Android следит за нами, и для чего он это делает. Объясняем принцип работы слежки на Android. Фото.

Объясняем принцип работы слежки на Android

Рекламный идентификатор Android

Каждому смартфону на базе популярной операционной системы присваивается уникальный номер. Это рекламный идентификатор Android, необходимый для сбора информации о действиях и привычках пользователя. С его помощью система анализирует клики, установки и даже посещенные сайты. То есть реально следит за владельцами смартфонов.

👉 Официальный канал AndroidInsider.ru в MAX

Но зачем? Все это делается ради показа более подходящей рекламы, а пользовательская информация собирается в обезличенном виде. То есть Android не сопоставляет собранные данные, к примеру, с вашим номером телефона. Система просто видит, что кто-то выполняет определенные действия и подкидывает ему соответствующую рекламу. А если этот кто-то не хочет, чтобы за ним следили, он может отключить рекламный идентификатор.

Геолокация, а также сканирование Wi-Fi и Bluetooth

Также «слежка» выполняется посредством датчиков, расположенных внутри смартфона. Это GPS, Wi-Fi и Bluetooth, которые определяют геолокацию пользователя.

Геолокация, а также сканирование Wi-Fi и Bluetooth. Android даже знает, где вы находитесь. Фото.

Android даже знает, где вы находитесь

Система использует эти данные для истории местоположений. И, если человек не хочет передавать информацию о своих перемещениях, то может отказаться от данной функции.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Разрешения приложений на Android

Помимо самой системы данные о нас собирают отдельные приложения. Ради этого они запрашивают различные разрешения на доступ к:

  • контактам;
  • файлам;
  • камере;
  • микрофону;
  • датчикам.

Все это необходимо для обеспечения их корректной работы. К примеру, без доступа к контактам мессенджер не сможет подсказать вам список потенциальных собеседников, а навигатор без предоставления сведений о геолокации становится совершенной бесполезным. Но при необходимости разрешения на Android отключаются.

Теги
Новости по теме
Как посмотреть номер человека в MAX на Android
Как бесплатно создать музыку через нейросеть Gemini. Инструкция для Android
Откуда скачивать приложения на Android, если в России заблокируют Google Play
Лонгриды для вас
Чем отличаются смартфоны Xiaomi, REDMI и POCO

Компания Xiaomi не первый год является лидером на российском рынке смартфонов. Ее устройства продаются намного активнее конкурентов, однако не все осознают, что подобный успех обусловлен наличием в линейке производителя двух суббрендов (REDMI и POCO), на которые и приходится большая часть продаж. Но для чего это нужно? Существуют ли принципиальные отличия между Xiaomi, REDMI и POCO, или перед нами действительно абсолютно идентичные устройства?

Читать далее
Почему в России плохо работает Telegram

Telegram — один из двух самых популярных мессенджеров в России. Наряду с WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) он имеет самую большую аудиторию, но в последнее время испытывает серьезные трудности. Все чаще поступают жалобы на то, что не работает Telegram. Проблемы возникают самые разные от звонков и сообщений до получения кода подтверждения для входа. Однако причина, почему плохо работает Telegram, во всех случаях одинаково.

Читать далее
Влияет ли способ зарядки на здоровье аккумулятора? Что показал тест длиной в два года

Распространено мнение, что быстрая зарядка сильно сокращает срок службы аккумулятора. Одни советуют не заряжать телефон выше 80%, другие говорят, что нужно избегать адаптеров мощностью больше 20 Вт. Но где проходит грань между реальными рисками и форумными страшилками? Чтобы разобраться, команда энтузиастов провела двухлетний эксперимент с десятками телефонов. Результаты оказались совсем не такими, как ожидалось.

Читать далее
Новости партнеров
Виталик Бутерин готовит &#171;шифропанковский Эфириум&#187;. Сеть станет более устойчивой к цензуре и проще
Виталик Бутерин готовит «шифропанковский Эфириум». Сеть станет более устойчивой к цензуре и проще
В России разработали сталь, которая не плавится при 600 градусах
В России разработали сталь, которая не плавится при 600 градусах
iPhone получил сертификат безопасности НАТО: что это значит и можно ли использовать их в России
iPhone получил сертификат безопасности НАТО: что это значит и можно ли использовать их в России