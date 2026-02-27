Как Android следит за нами, и для чего он это делает

С учетом постоянного подключения к интернету любой смартфон может восприниматься не только как средство коммуникации, но и как персональный жучок, который лежит в нашем кармане. Android следит за нами, и это — не байки людей, жаждущих уверовать в очередную теорию заговора, а реальность. Другое дело, есть ли в такой «слежке» реальная угроза, и стоит ли ее опасаться. В этом и попытаемся разобраться, выяснив, почему Android следит за пользователями.

Рекламный идентификатор Android

Каждому смартфону на базе популярной операционной системы присваивается уникальный номер. Это рекламный идентификатор Android, необходимый для сбора информации о действиях и привычках пользователя. С его помощью система анализирует клики, установки и даже посещенные сайты. То есть реально следит за владельцами смартфонов.

👉 Официальный канал AndroidInsider.ru в MAX

Но зачем? Все это делается ради показа более подходящей рекламы, а пользовательская информация собирается в обезличенном виде. То есть Android не сопоставляет собранные данные, к примеру, с вашим номером телефона. Система просто видит, что кто-то выполняет определенные действия и подкидывает ему соответствующую рекламу. А если этот кто-то не хочет, чтобы за ним следили, он может отключить рекламный идентификатор.

Геолокация, а также сканирование Wi-Fi и Bluetooth

Также «слежка» выполняется посредством датчиков, расположенных внутри смартфона. Это GPS, Wi-Fi и Bluetooth, которые определяют геолокацию пользователя.

Система использует эти данные для истории местоположений. И, если человек не хочет передавать информацию о своих перемещениях, то может отказаться от данной функции.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Разрешения приложений на Android

Помимо самой системы данные о нас собирают отдельные приложения. Ради этого они запрашивают различные разрешения на доступ к:

контактам;

файлам;

камере;

микрофону;

датчикам.

Все это необходимо для обеспечения их корректной работы. К примеру, без доступа к контактам мессенджер не сможет подсказать вам список потенциальных собеседников, а навигатор без предоставления сведений о геолокации становится совершенной бесполезным. Но при необходимости разрешения на Android отключаются.