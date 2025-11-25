Как безопасно покупать смартфоны на AliExpress: личный опыт

Как правило, большинство покупателей на AliExpress используют китайский маркетплейс для заказа разного рода мелочевки. Это могут быть диковинные гаджеты, дешевые наушники, интересные находки для дома и прочие товары, чья цена редко переваливает за тысячу рублей. Однако я уже на протяжении семи лет преимущественно покупаю смартфоны на AliExpress, используя китайский маркетплейс как место с максимально выгодными предложениями. И, хотя заказывать технику из Поднебесной не так страшно, как можно было бы подумать, о некоторых нюансах все-таки важно знать.

В каких магазинах AliExpress заказывать смартфоны

AliExpress — это маркетплейс. То есть рынок с тысячами разных магазинов. Несмотря на то, что площадка имеет какую-никакую модерацию, там то и дело попадаются подделки и прочие непотребства, которые лучше не заказывать. Поэтому я рекомендую выбирать смартфоны в брендовых (Official Store), а также крупных (HongKong Goldway Store) магазинах:

POCO Store;

Xiaomi Mi — Global Store;

OnePlus Store;

CHMALL Store;

SuperGLX Store;

realme Store;

Memall Store и другие.

Также вы можете совершенно безопасно заказывать смартфоны с главной страницы AliExpress, которые представленные в отдельных вкладках. Там публикуются предложения только от надежных продавцов.

Избегайте магазинов с непонятными названиями (Store12383239 и так далее) и магазинов с низким рейтингом (меньше 95% положительных отзывов). Кроме того, старайтесь не заказывать смартфоны у новых магазинов и при этом не забывайте, что свежие модели априори не могут иметь много отзывов.

Особенности смартфонов на AliExpress

Даже если вы нашли проверенного продавца, имейте в виду, что далеко не все смартфоны с AliExpress предназначены для использования в России. Наряду с подходящими Global Version и Russian Version там встречаются China Version и Global ROM. Первые смартфоны предназначены для Китая, а потому имеют ряд ограничений от отсутствия русского языка до блокировки связи. Вторые представляют собой перепрошитых на глобальную версию китайцев, которые не получают обновления по воздуху.

Наконец, внимательно читайте описание товара. На AliExpress встречается немало восстановленных и б/у смартфонов. Обычно это старые модели, вышедшие 3-4 года, но бывают и исключения.

Зачем снимать распаковку смартфона на видео

Получив через 14-20 дней заветную посылку из Китая, обязательно запишите на видео распаковку смартфона. В кадре должен быть виден весь процесс наряду с важной информацией, включая получателя и IMEI устройства.

Необходимо это для того, чтобы в случае возникновения проблем вы могли доказать наличие дефектов и без лишней нервотрепки вернуть деньги за испорченный товар. Например, если вместо смартфона придет кусок мыла (бывает редко), или вам попадется бракованный экземпляр (тоже большая редкость).

Как проверить смартфон с AliExpress

После распаковки обязательно проведите визуальный осмотр и пробейте смартфон по IMEI. Сделать это можно на официальном сайте производителя устройства.

Проверка смартфона по IMEI — самый простой способ отличить подделку от оригинала. И, хотя при заказе из надежных магазинов почти никто не имеет дело с контрафактом, важно быть всегда на чеку.

Возврат смартфона с AliExpress

Наконец, помните, что у вас есть право на возврат смартфона с AliExpress. Правда, действует оно только в течение 15 дней с момента получения товара. Поэтому не откладывайте полученный смартфон в долгий ящик и распакуйте его как можно быстрее.

При возникновении проблем вы сможете открыть спор на AliExpress. Этой теме был посвящен отдельный материал на нашем сайте, где вы найдете пошаговую инструкцию со всеми вариантами развития событий.