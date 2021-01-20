Как быстро менять пароли на сайтах через Google Chrome

Пароли. Во времена биометрии от них явно пора отказаться, но пока этого не произошло, да и неизвестно, произойдёт ли в обозримом будущем, учитывая как много всего на них повязано. Ведь с паролями, во-первых, проще взаимодействовать сайтам и сервисам. А, во-вторых, пароли можно продавать, чем успешно занимаются разработчики специальных утилит по генерации и хранению защитных комбинаций. Даже Google добавила в Chrome встроенный менеджер паролей, который до недавнего времени не позволял с удобством менять их, не заходя на сайты, но это в прошлом.

Как управлять Google Chrome командами в адресной строке

Google добавила в Chrome удобный механизм замены паролей на сайтах. Он является частью инструментария по выявлению украденных, повторяющихся или просто небезопасных комбинаций. Но если раньше для их замены Chrome просто отправлял пользователя на сайт, пароль доступа к которому требовалось изменить, то теперь браузер направляет его к нужному разделу автоматически. Достаточно просто ввести новую комбинацию вручную или подтвердить использование той, что предлагают алгоритмы менеджера паролей.

Быстрая смена паролей на сайтах

На самом деле новая фишка официально появится только в Chrome 88, который выйдет в течение нескольких следующих недель, но это не значит, что пользователи более ранних сборок браузера не смогут ей воспользоваться.

Откройте десктопный Chrome и перейдите по адресу chrome://flags;

В строке поиска введите запрос «Edit Passwords in settings»;

В выпадающем окне напротив выберите «Enabled» и нажмите Relaunch;

Затем перейдите в «Настройки» — «Пароли» — «Проверить пароли»;

Выберите сайт, пароль к которому хотите изменить, и нажмите «Сменить пароль»;

Вас перебросит на нужный раздел сайта, где можно изменить защитную комбинацию.

Google позволит отключать синхронизацию в Chrome

Активация флага, описанного выше, нужна для того, чтобы Chrome автоматически открывал для вас специальный раздел сайта, где можно поменять пароль на новый. Это удобнее, чем искать его самому, поскольку иногда совсем неочевидно, где именно можно изменить защитную комбинацию аккаунта. Однако нужно понимать, что некоторые сайты поддерживают весьма странную переадресацию, которая не позволяет перейти к разделу для смены пароля. Такая проблема, например, наблюдается на сайте торговой сети Эльдорадо.

Как попасть сразу на страницу смены пароля

Сложно сказать, как именно Google удалось реализовать автоматический переход к разделу для смены пароля. Возможно, это какой-то скрипт, доступный только ей из-за контроля над существенной частью интернет-пространства, а, возможно, просто новый стандарт, что по большому счёту не так уж и важно. Ведь главное, что теперь мы можем если не в автоматическом, то по крайней мере в полуавтоматическом режиме менять защитные комбинации, которые следует изменить ради нашей же безопасности.

Google пообещала разогнать Chrome в следующем обновлении. Снова

Иронично, что возможность быстрой замены паролей с переходом к соответствующему разделу сайта доступна только в десктопной версии Google Chrome, тогда как на Android и iOS её нет. Но если на iOS фишка появится с выходом следующего обновления, как заявила Google, то её появление на Android несколько задержится. Разработчики не стали объяснять, с чем связан отложенный релиз, но дали понять, что испытывают какие-то проблемы, которые нельзя решить по щелчку пальцев. Видимо, поэтому они не стали оглашать точных сроков запуска функции быстрой смены паролей на своей платформе.