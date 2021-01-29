Как быстро отключить сканер отпечатков на Android

Как вы защищаете свой смартфон? Наверное, так же, как и все – с помощью пароля. Но поскольку вводить его каждый раз не очень удобно, как правило, для разблокировки мы используем биометрию. Для большинства устройств – это отпечатки пальцев, но иногда для той же цели могут использоваться лицо или, например, радужная оболочка глаз. Считается, что такой способ аутентификации наиболее надёжный, ведь если пароль можно потерять, то отпечаток или глаз – нет. Другое дело, что что это не всегда так безопасно, как принято думать, особенно в в экстренной ситуации.

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Не хочу проводить ненужные аналогии или лишний раз вас запугивать, но иногда может случиться что-то такое, когда нужно будет наверняка исключить вероятность непреднамеренной разблокировки вашего смартфона. Это может быть задержание, потеря сознания или что-то другое, предполагающее беспомощное положение с вашей стороны. В таком состоянии любой может взять ваш палец и приложить его к сканеру, не говоря уже о том, чтобы просто поднести аппарат к вашему лицу и дождаться разблокировки. Но разработчики это предусмотрели.

Как работает режим Lockdown на Android

В Android, кажется, с 9-й версии появился механизм под названием Lockdown. Его предназначение состоит в том, чтобы быстро перевести смартфон в экстренный режим, запретив разблокировку при помощи биометрии. В таком режиме единственным способом получить доступ к содержимому смартфона остаётся только ввод пароля, который предположительно может знать только владелец. Существует несколько способов перевести смартфон в режим Lockdown. Они могут меняться в зависимости от марки и модели, но, как правило, производители ограничиваются только двумя методиками.

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Первая – пять раз подряд нажать на клавишу питания. Нажимать нужно быстро, без промедлений, чтобы смартфон верно интерпретировал вашу команду. В этом случае биометрия отключается, оставляя вам только возможность войти по паролю. Однако в некоторых случаях пятикратное нажатие на клавишу питания может спровоцировать вызов экстренных служб. Такое, например, происходит на смартфонах Huawei и Honor. Ничего страшного в этом нет, достаточно просто нажать на кнопку отмены вызова.

Вторая методика состоит в том, чтобы отключить биометрию чуть более щадящим способом. Для этого перейдите в «Настройки» — «Биометрические данные и пароли» — «Настройка блокировки экрана» и включите параметр «Отображение опции блокировки». Затем вам понадобится нажать на кнопку питания и удерживать её до появления меню отключения, где с этого момента появится ещё и клавиша «Блокировка». Нажатие на неё отключит всю биометрию, но при этом не спровоцирует вызов экстренных служб.

Зачем отключать биометрию

Лично мне первый способ нравится больше, поскольку он банально быстрее. Достаточно всего пять раз быстро нажать на кнопку питания, так ещё и сделать это можно незаметно для окружающих. Ведь во втором случае требуется взглянуть на экран, чтобы перевести смартфон в режим Lockdown, не говоря уже о том, что у некоторых аппаратов кнопка отключения срабатывает только в том случае, если держать её в течение 3-5 секунд, что довольно долго для экстренной ситуации. Поэтому мой выбор – пятикратное нажатие.

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Несмотря на то что ситуации, когда Lockdown может потребоваться, возникают нечасто (конечно, при условии, что вы не ведёте противозаконную деятельность), знать, что возможность отключить биометрию и воспрепятствовать разблокировке своего смартфона может пригодиться всем и каждому. Понятное дело, что, если вас будут пытать, скорее всего, вы назовёте даже свой пароль, но, если вы почувствуете, что вот-вот лишитесь чувств, будет не лишним ввести аппарат в экстренный режим и не дать посторонним завладеть вашим устройством.