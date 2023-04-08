Как быстро передать файлы с телефона на компьютер и обратно. Это почти как AirDrop между iPhone и Mac!

  2. Темы
  3. Полезно знать
Кирилл Пироженко

Андроид всегда славился тем, что файлы с него на компьютер и обратно можно было перекинуть с помощью провода или Bluetooth без каких-либо проблем и дополнительных программ. Вот только пользователи Android все время мечтали о чем-нибудь простом, по типу AirDrop, который работает на всех устройствах Apple. Увидел компьютер или смартфон в окружении и просто отправил на него файл. Самое интересное, что между двумя Android-смартфонами такая возможность есть. Для этого следует воспользоваться Обменом с окружением. И вот на днях Google выпустила утилиту, добавляющую Обмен с окружением на Windows.

Как быстро передать файлы с телефона на компьютер и обратно. Это почти как AirDrop между iPhone и Mac! Раньше “Обмен с окружением” был доступен только между смартфонами. Фото.

Раньше “Обмен с окружением” был доступен только между смартфонами

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ КРУТЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО

Теперь скинуть любой файл с Android на компьютер и обратно можно буквально в пару касаний. Хоть приложение “Обмен с окружением” для Windows еще находится в стадии бета-тестирования, но работает очень хорошо. В этом материале разбираемся, где его скачать, как установить и как правильно пользоваться.

Функция “Обмен с окружением”

Знаете, что всегда подкупало в каких-то функциях, которые добавляет Apple в iPhone и другие свои устройства? Это простота использования. Даже взять тот же AirDrop. Ведь он не требует никаких дополнительных настроек. Просто активируется в Пункте управления, параллельно включается Wi-Fi и Bluetooth, и все работает само собой. Когда я перешел на Android, хотелось чего-нибудь такого же простого. И вот желание сбылось.

Функция “Обмен с окружением”. Во всех Android-смартфонах с GMS есть эта функция. Фото.

Во всех Android-смартфонах с GMS есть эта функция

Утилита “Обмен с окружением” для Windows поддерживается на Windows 10 и Windows 11. Вам потребуется 64-разрядная система с архитектурой x86. К сожалению, на ARM версиях работать приложение не будет. Со смартфонами все тоже очень просто: вам потребуется любой Android-смартфон работающий на Андроид 6 или новее и имеющий Android GMS. Проще говоря, вам не подойдут телефоны Huawei с HarmonyOS. Все остальные аппараты будут работать исправно.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛАСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННАЯ АУДИТОРИЯ

Чтобы загрузить “Обмен с окружением” на Windows, не надо регистрироваться ни в каких бета-программах. Просто перейдите по этой ссылке и скачайте приложение на ваш компьютер. Устанавливается оно следующим образом:

  • Перейдите в папку, в которую сохранили установочный файл;
  • Дважды кликните по нему левой кнопкой мыши для начала установки;
  • Дождитесь, пока приложение загрузит недостающие компоненты и автоматически установится.

Кажется, что после этого должны последовать какие-нибудь сложные настройки, но нет. Приложение уже готово к работе, и можно начинать перекидывать файлы. Наверняка, слова “отсутствие настроек” и “Android” в одном приложении вы до этого не видели, но это действительно так.

Как через телефон передать файл на компьютер

Чтобы перекинуть файл со смартфона на компьютер, вам потребуется запустить Wi-Fi и Bluetooth как на одном, так и на другом устройстве. И на смартфоне включить Обмен с окружением. Сделать это можно несколькими способами:

  • Свайпом от правого верхнего угла вниз разверните Центр управления;
    • Как через телефон передать файл на компьютер. Обычно соответствующая кнопка находится в дополнительном ряду значков. Фото.

    Обычно соответствующая кнопка находится в дополнительном ряду значков

  • Откройте список дополнительных переключателей;
  • Нажмите на иконку “Обмен с окружением”;
    • Как через телефон передать файл на компьютер. Активируйте “Обмен с окружением”. Фото.

    Активируйте “Обмен с окружением”

  • В появившемся окне нажмите “Включить”, активируйте видимость вашего телефона и нажмите “Все” для большего удобства;
    • Как через телефон передать файл на компьютер. Можно даже отключить демонстрацию уведомления. Фото.

    Можно даже отключить демонстрацию уведомления

  • Либо откройте настройки и в поиске введите “Обмен с окружением”;
  • Перейдите в найденный пункт меню и пролистайте в самый низ до пункта “Обмен с окружением”;
  • Активируйте переключатели “Обмен с окружением” и “Кто видит устройство”.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. РЕБЯТА ЗНАЮТ ТОЛЬКО В ОТЛИЧНЫХ ТОВАРАХ С АЛИЭКСПРЕСС

Теперь можно переходить непосредственно к передаче файлов. Чаще всего использоваться обмен с окружением будет для передачи фотографий. Поэтому на них и протестируем:

  • Запустите на компьютере приложение “Обмен с окружением” и выберите видимость для всех пользователей;
    • Как через телефон передать файл на компьютер. Передача файлов происходит практически мгновенно. Фото.

    Передача файлов происходит практически мгновенно

  • Откройте галерею на смартфоне и выберите снимок, который хотите скинуть на компьютер;
  • Нажмите поделиться и выберите “Отправить файлы через Обмен с окружением”;
    • Как через телефон передать файл на компьютер. При получении файла высвечивается вот такое уведомление. Фото.

    При получении файла высвечивается вот такое уведомление

  • Дождитесь, пока компьютер будет найден, и нажмите на него.

Файл практически мгновенно окажется на компьютере. Если устройства не будут подключены к Wi-Fi, то передача может идти немного медленнее. Как видите, работает все идеально, даже несмотря на бета-версию приложения.

Как передать файлы с компьютера на телефон

Передача каких-то файлов в обратную сторону столь же простая. Никаких дополнительных настроек тоже не потребуется:

  • Активируйте “Обмен с окружением” на вашем Android-смартфоне;
    • Как передать файлы с компьютера на телефон. Можно просто перетащить файл в приложение. Фото.

    Можно просто перетащить файл в приложение

  • Откройте приложение на компьютере;
    • Как передать файлы с компьютера на телефон. В списке будут все доступные устройства. Фото.

    В списке будут все доступные устройства

  • Нажмите кнопку “Выбрать файлы” или “Выбрать папки”, в зависимости от того, что вы планируете скинуть;
    • Как передать файлы с компьютера на телефон. При успешной отправке на названии появится синяя галочка. Фото.

    При успешной отправке на названии появится синяя галочка

  • Кликните на нужный файл и дождитесь, пока приложение найдет смартфон. На всякий случай его лучше разблокировать;
    • Как передать файлы с компьютера на телефон. На смартфоне появится вот такое уведомление. Фото.

    На смартфоне появится вот такое уведомление

  • Выберите ваш смартфон, и как только передача будет завершена, вы увидите соответствующее уведомление.

Прямо из оповещения можно перейти к переданному файлу и при необходимости передавать его дальше через мессенджеры и прочие приложения. Круто, что Google наконец-то дошла до подобного приложения. Надеюсь, со временем оно получит дополнительные возможности и станет частью Windows.

Теги
Оставить комментарий в Telegram. Поделитесь мнением в чате читателей Androidinsider.ru
Лонгриды для вас
Пароли
Как перенести пароли с Айфона на Андроид. Два рабочих способа

Одной из причин, по которой я не мог себе позволить перейти с Айфона на Андроид, была боязнь потерять свои данные. Но если большую часть из них можно перенести, а отсутствующим приложениям - найти замену, то вопрос, как быть с паролями, оставался открытым. Из-за того, что iOS и Android используют разные хранилища для учётных данных, трансфер между ними в принципе был и остаётся невозможен. И хорошо ещё, если вы на Айфоне пользовались Google Chrome, который синхронизирует пароли между разными платформами. В этом случае перенести пароли с iPhone на Android вполне можно. А что делать, если вы не признавали ничего другого, кроме Safari?

Читать далее
Зачем нужен Mi аккаунт на Xiaomi и как его восстановить, если забыл пароль

Каждый владелец смартфона Xiaomi сталкивался с такой штукой как Mi аккаунт, но с высокой долей вероятности даже не задумывался, зачем он нужен. Понять таких людей можно. Создание учетной записи Xiaomi — это требование, чье соблюдение необходимо для выполнения некоторых сценариев при взаимодействии с устройством. Люди регистрируют профиль, а потом забывают и логин, и пароль. Подобное отношение приводит к тому, что в какой-то момент человек сталкивается с ограничениями при использовании смартфона. Чтобы этого не произошло с вами, предлагаю разобраться, для чего нужен Ми аккаунт, как его создать и можно ли удалить.

Читать далее
Полезные функции приложения Почта России. Посмотрите сами и покажите бабушке

Наверное, нет в нашей стране столь же противоречивой компании, как Почта России. Многие люди ненавидят ее за длинные очереди, медлительность и хамство сотрудников, потерю посылок и писем. В то же время стоит признать, что компания пускай и постепенно, но все-таки меняется в лучшую сторону. В этом есть большая заслуга приложения Почты России. Если внимательно к нему приглядеться, внутри получится найти немало интересных функций, которые если и не изменят ваше отношение к ПР, то как минимум сгладят углы.

Читать далее