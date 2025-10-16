Как через мессенджер MAX угоняют квартиры пенсионерок

После блокировки звонков в иностранных приложениях россияне начали массово пересаживаться на разработанный под это дело MAX, и за ними на новую площадку потянулись мошенники. Несмотря на постоянные заявления инициаторов создания национального мессенджера о его безопасности, практически с первых дней платформой стали пользоваться злоумышленники. Причем довольно успешно. В частности, недавно мошенники украли квартиру через MAX.

Новая схема мошенников в MAX

О новой схеме мошенников утром 16 октября 2025 года рассказало ГУ МВД России по Свердловской области, выпустив пресс-релиз на официальном сайте. По их данным, при помощи мессенджера MAX злоумышленникам удалось убедить пенсионерку продать квартиру.

В конце сентября 65-летней жительнице города Ревда Свердловской области через мессенджер MAX позвонили неизвестные, предложив установить умный домофон со скидкой, для чего он нее потребовали продиктовать код из SMS, что и сделала пенсионерка. После этого в том же приложении с ней связался еще один злоумышленник, представившийся сотрудником Роскомнадзора, и сообщил жертве о том, что ранее она общалась с мошенниками, а через продиктованный код они имеют право распоряжаться недвижимостью женщины.

Чтобы «спасти» квартиру, злоумышленники убедили пенсионерку продать квартиру и перевести вырученные средства на «безопасный счет». Сопровождая жертву на каждом этапе, уже в начале октября мошенники получили от женщины 1 785 000 рублей, которая, в свою очередь, осталась без жилья.

Как MAX борется с мошенниками

В сентябре 2025 года Роскомнадзор заявлял об эффективной борьбе с мошенниками в MAX. Так, по словам главы регулятора Андрея Липова:

MAX укрепляет цифровой суверенитет страны, а также имеет важное отличие от других мессенджеров в виде целенаправленной и эффективной борьбы с мошенниками.

По информации за тот же период, в приложении MAX было заблокировано 70 тысяч SIM-карт, чьих владельцев заподозрили в мошенничестве. Однако сами пользователи пишут, что их аккаунты блокируют за использование модов MAX — специальных версий мессенджера, где отключены доступ к микрофону и камере, а также не работает отслеживание геолокации.

Ранее мы уже писали о том, что сам по себе MAX не спасет от мошенников, а потому каждому пользователю нужно заботиться о себе самостоятельно. В этом, в частности, поможет безопасный режим MAX, который автоматически заблокирует все звонки от незнакомцев, благодаря чему даже чисто технически не получится связаться с мошенниками.