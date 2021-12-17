Как добавить карту Тройка в Google Pay и Samsung Pay

Телефоны давно заменили нам кучу вещей — от калькуляторов и календарей до фотоаппаратов и музыкальных плееров. Благодаря им многие почти полностью отказались от кошелька. Почему почти, спросите? Да потому что, несмотря на то что теперь вполне можно расплачиваться за покупки смартфоном, остались ещё сферы, непокрытые сервисами бесконтактных платежей. Например, Московское метро, которое не позволяет просто взять и добавить в Google или Samsung Pay карту «Тройка», чтобы расплачиваться ей за проезд на турникетах. По крайней мере, не позволяла. Потому что теперь и это ограничение в прошлом.

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Московское метро представило виртуальную карту «Тройка», которую можно привязать к Google Pay или Samsung Pay. Достаточно просто добавить её в приложение кошелёк и прикладывать к турникету не физический носитель с записанными поездками, а смартфон. Это намного удобнее, потому что можно будет полностью отказаться от использования кошелька, где раньше приходилось носить обычную «Тройку».

Виртуальная карта Тройка для Google Pay

Добавить виртуальную «Тройку» в Google Pay или Samsung Pay можно в приложении «Метро Москвы»:

Скачайте приложение «Метро Москвы» и зарегистрируйтесь;

Перейдите во вкладку «Кабинет» и нажмите «Добавить карту»;

Выберите «Виртуальная тройка» — «Выпустить виртуальную «Тройку»;

Выберите билет и способ оплаты, а затем добавьте «Тройку» в кошелёк.

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Способы оплаты виртуальной «Тройкой» для каждого платёжного сервиса отличаются. Если вы платите Samsung Pay, можно просто приложить смартфон к валидатору, не разблокируя его. А, если у вас Google Pay, потребуется предварительно пробудить смартфон. Выбирать «Тройку» для оплаты необязательно. Валидатор сам поймёт, откуда списывать деньги, и запишет поездку.

На данный момент виртуальная «Тройка» предлагает абонементы ТАТ на 30 дней, «Единый» на 30, 90 и 365 дней, а в скором времени обещает добавить «Кошелёк». В целом же, виртуальная карта «Тройка» по своим функциям и тарифам почти не отличается от обычной. Поэтому вы сможете оплачивать ей проезд на тех же самых видах транспорта:

Автобусы

Трамваи

Электробусы

Метро

МЦК

МЦД

Монорельс

Как платить Тройкой с телефона

Впрочем, пройти по виртуальной «Тройке» можно будет не везде, а только там, где турникеты поддерживают оплату банковской картой. Несмотря на то что по всей Москве их довольно много, их количество всё-таки ограничено. Поэтому полностью отказываться от физического проездного, к сожалению, пока рано. Вам придётся поработать свой маршрут и выяснить, нет ли на пути вашего следования турникетов с ограничениями по оплате «пластиком».

Что мы получаем по факту? С одной стороны, конечно, стало удобнее. Особенно, если вы пользуетесь только теми станциями, где турникеты принимают банковские карты. Тогда вы действительно сможете забыть о том, чтобы носить физическую «Тройку» при себе. Но, если там, где вы садитесь на метро, таких терминалов нет, вам не удастся отказаться от обычной карточки, нося её всюду с собой.

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Конечно, со временем ситуация наладится. Дептранс уже работает над оснащением всех станций метро валидаторами с поддержкой оплаты банковской карты. Но поскольку станций в Москве очень много, не нужно думать, что это произойдёт в самое ближайшее время. Поэтому год-два, а то и больше нам по-прежнему придётся задействовать обычную «Тройку», не имея возможности перейти на виртуальную карту.