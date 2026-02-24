Как добавить людей в СберПрайм и разделить подписку на 4 человека

  2. Темы
  3. Полезно знать
Кирилл Пироженко

Пожалуй, у любого взрослого, да и не только взрослого человека в использовании есть как минимум одна, а то и несколько подписок. Кто-то предпочитает развлекательные сервисы по типу Яндекс Плюса, а кто-то оформляет подписки банков, например СберПрайм от Сбера. На месяц она стоит 399 рублей, что многие могут посчитать весьма затратным. А что, если цену разложить на несколько человек? К счастью, Сбербанк позволяет включить в подписку еще трех человек помимо вас, и в таком случае цена получается уже не такой кусачей.

Как добавить людей в СберПрайм и разделить подписку на 4 человека. Делаем семейный СберПрайм и экономим на подписке. Изображение: postium.ru. Фото.

Делаем семейный СберПрайм и экономим на подписке. Изображение: postium.ru

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ КРУТЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО

Добавить в СберПрайм

Правда, не все об этой возможности знают и платят сразу за несколько подписок, что получается еще более накладно. Давайте скорее разбираться, как добавить людей в СберПрайм и сэкономить:

  1. Откройте приложение «Сбербанк Онлайн» на вашем смартфоне и в поиске введите «СберПрайм»;
    2. Добавить в СберПрайм. Проще всего найти СберПрайм через поиск. Фото.

    Проще всего найти СберПрайм через поиск

  2. Коснитесь поля «СберПрайм — семейство подписок», чтобы перейти на страницу управления;
  3. Под суммой выгоды нажмите кнопку «Изменить»;
  4. На открывшейся странице в нижней части экрана коснитесь «Добавить участника»;
    5. Добавить в СберПрайм. Отправьте готовое приглашение любым удобным способом. Фото.

    Отправьте готовое приглашение любым удобным способом

  5. Отправьте ссылку человеку, которого хотите пригласить в свой СберПрайм, удобным вам способом;
  6. Адресату необходимо перейти по полученной ссылке и принять приглашение.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛАСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННАЯ АУДИТОРИЯ

С этого момента человеку, которого вы добавили в СберПрайм, будут доступны все те же самые привилегии, что и вам: дополнительные категории кэшбэка, повышенные ставки по вкладам, скидки на обслуживание карт и бесплатные оповещения об операциях, а также доступ к онлайн-кинотеатру OKKO и сервису «СберЗвук». В общем, никаких ограничений. Согласитесь, что если в подписке в итоге окажется 4 человека, то предложение сразу становится гораздо выгоднее.

Как удалить СберПрайм

Если по какой-то причине вам захотелось выйти из семейной подписки СберПрайм, например, больше не планируете быть клиентом Сбера или по какой-то другой причине, то сделать это можно следующим образом:

Как удалить СберПрайм. Выйти из семейного СберПрайма тоже очень просто. Фото.

Выйти из семейного СберПрайма тоже очень просто

  1. Откройте «СберБанк Онлайн» и нажмите на ваш профиль в левом верхнем углу;
  2. На открывшейся странице выберите «СберПрайм»;
  3. В правом верхнем углу нажмите на шестеренку;
  4. Коснитесь кнопки «Выйти из подписки» и следуйте инструкциям на экране.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ ANDROIDINSIDER В MAX И СМОЖЕШЬ ЧИТАТЬ ЛЮБИМЫЙ САЙТ ДАЖЕ КОГДА ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ

Вот так, всё делается быстро и просто. Рекомендую попробовать семейный СберПрайм. Сам пользуюсь именно таким, и это прилично сократило расходы на подписки. Всё-таки, когда скидываются несколько человек, получается гораздо выгоднее.

Теги
Новости по теме
Как узнать, поддерживает ли смартфон eSIM
Как я спас свой комп на Windows от взлома через WinRAR
Почему Nothing Phone (4) не выйдет в 2026 году: вместо флагмана выйдет другой смартфон
Лонгриды для вас
Как мошенники взламывают тысячи смартфонов через приложение для NFC и что делать пользователям Android

Рост финансовых киберугроз в 2025 году стал особенно заметен на фоне бурного распространения вредоносных приложений, маскирующихся под легитимные инструменты. Одним из наиболее опасных примеров стала серия модифицированных версий NFCGate. Это ПО изначально создавалось студентами немецкого университета для анализа NFC-трафика, однако со временем превратилось в инструмент, который позволяет дистанционно управлять смартфоном и создавать виртуальные клоны банковских карт. В течение года приложение активно использовали преступные группы, что привело к существенным потерям среди клиентов российских банков.

Читать далее
В приложении Госуслуг можно будет показать QR-код вместо паспорта. Как это будет работать

Паспорт поселится в смартфоне: скоро россияне смогут подтверждать личность без использования бумажного паспорта. Для современных пользователей это шанс забыть о том, что такое “забыл паспорт дома”, а для бизнеса отличный способ ускорить обслуживание, снизить риски ошибок при ручной сверке данных и исключить утечки персональных данных.

Читать далее
Сколько баллов в AnTuTu набирают смартфоны Xiaomi и Redmi

AnTuTu — универсальное мерило производительности смартфонов. Этот бенчмарк тестирует мощность центрального процессора, графического ускорителя, памяти и общих пользовательских ощущений. Оттолкнувшись от результатов, вы сможете оценить производительность как своего устройства, так и приглянувшихся моделей. Мы выяснили, сколько набирают Xiaomi AnTuTu, и готовы рассказать, какой смартфон компании является самым мощным.

Читать далее
Новости партнеров
Почему ужин за 3 часа до сна спасает сердце: научный факт, который меняет все
Почему ужин за 3 часа до сна спасает сердце: научный факт, который меняет все
Как сделать экран блокировки iPhone с iOS 26 как в iOS 18
Как сделать экран блокировки iPhone с iOS 26 как в iOS 18
Закон CLARITY Act о регулировании крипты в США могут принять к апрелю. Что это значит для рынка?
Закон CLARITY Act о регулировании крипты в США могут принять к апрелю. Что это значит для рынка?