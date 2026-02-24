Как добавить людей в СберПрайм и разделить подписку на 4 человека

Пожалуй, у любого взрослого, да и не только взрослого человека в использовании есть как минимум одна, а то и несколько подписок. Кто-то предпочитает развлекательные сервисы по типу Яндекс Плюса, а кто-то оформляет подписки банков, например СберПрайм от Сбера. На месяц она стоит 399 рублей, что многие могут посчитать весьма затратным. А что, если цену разложить на несколько человек? К счастью, Сбербанк позволяет включить в подписку еще трех человек помимо вас, и в таком случае цена получается уже не такой кусачей.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ КРУТЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО

Добавить в СберПрайм

Правда, не все об этой возможности знают и платят сразу за несколько подписок, что получается еще более накладно. Давайте скорее разбираться, как добавить людей в СберПрайм и сэкономить:

Откройте приложение «Сбербанк Онлайн» на вашем смартфоне и в поиске введите «СберПрайм»; Коснитесь поля «СберПрайм — семейство подписок», чтобы перейти на страницу управления; Под суммой выгоды нажмите кнопку «Изменить»; На открывшейся странице в нижней части экрана коснитесь «Добавить участника»; Отправьте ссылку человеку, которого хотите пригласить в свой СберПрайм, удобным вам способом; Адресату необходимо перейти по полученной ссылке и принять приглашение.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ СОБРАЛАСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННАЯ АУДИТОРИЯ

С этого момента человеку, которого вы добавили в СберПрайм, будут доступны все те же самые привилегии, что и вам: дополнительные категории кэшбэка, повышенные ставки по вкладам, скидки на обслуживание карт и бесплатные оповещения об операциях, а также доступ к онлайн-кинотеатру OKKO и сервису «СберЗвук». В общем, никаких ограничений. Согласитесь, что если в подписке в итоге окажется 4 человека, то предложение сразу становится гораздо выгоднее.

Как удалить СберПрайм

Если по какой-то причине вам захотелось выйти из семейной подписки СберПрайм, например, больше не планируете быть клиентом Сбера или по какой-то другой причине, то сделать это можно следующим образом:

Откройте «СберБанк Онлайн» и нажмите на ваш профиль в левом верхнем углу; На открывшейся странице выберите «СберПрайм»; В правом верхнем углу нажмите на шестеренку; Коснитесь кнопки «Выйти из подписки» и следуйте инструкциям на экране.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ ANDROIDINSIDER В MAX И СМОЖЕШЬ ЧИТАТЬ ЛЮБИМЫЙ САЙТ ДАЖЕ КОГДА ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ

Вот так, всё делается быстро и просто. Рекомендую попробовать семейный СберПрайм. Сам пользуюсь именно таким, и это прилично сократило расходы на подписки. Всё-таки, когда скидываются несколько человек, получается гораздо выгоднее.