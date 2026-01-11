Как добавить музыку в профиль Telegram на Android

Герман Вологжанин

Мессенджер Павла Дурова получает регулярные апдейты, каждый из которых добавляет новые функции. Далеко не все они становятся популярны среди пользователей, однако музыка в профиле Telegram стала востребована у сотен тысяч, если не миллионов людей. При этом самостоятельно понять принцип ее работы довольно сложно. Неясно, где брать песни, и как сделать музыку в профиле Telegram.

Как добавить музыку в профиль Telegram на Android. Теперь профиль в Telegram можно прокачать музыкой. Фото.

Теперь профиль в Telegram можно прокачать музыкой

Музыка в профиле Telegram

Функция музыки в профиле Telegram появилась после выхода обновления в сентябре 2025 года. После добавления она отображается в виде статуса пользователя. При этом добавить можно сразу несколько треков, которые таким образом объединятся в плейлист. Но статусом будет стоять только последний из них.

Музыка в профиле Telegram. Музыка отображается под именем в Telegram. Фото.

Музыка отображается под именем в Telegram

Что интересно, функция доступна всем пользователям Telegram вне зависимости от подписки. То есть платить за нее не нужно, как и за саму музыку музыку. Впрочем, с поиском песен в Telegram могут возникнуть проблемы.

Как найти музыку в Telegram

В отличие, например, от VK, у Telegram нет собственной стриминговой платформы. Кроме того, в мессенджер Павла Дурова не интегрированы такие популярные сервисы, как Яндекс Музыка или Звук. Поэтому искать треки придется самостоятельно в чатах, группах и ботах.

Вы можете загрузить музыку в Telegram, воспользовавшись чатом Избранное. Для этого:

  1. Откройте «Избранное».
  2. В строке ввода нажмите кнопку прикрепления файлов.
  3. Откройте вкладку «Музыка».
  4. Выберите любой трек, сохраненный на вашем устройстве.
  5. Отправьте сообщения.
Как найти музыку в Telegram. Музыку нужно загрузить или найти. Фото.

Музыку нужно загрузить или найти

Если на вашем смартфоне нет треков, скачанных в виде отдельных файлов, воспользуйтесь специальными телеграм-каналами и телеграм-ботами с музыкой. О них мы рассказывали в отдельных материалах.

Как поставить музыку в профиль Telegram

Теперь о том, как добавить музыку в Telegram, чтобы она отображалась в профиле. Для этого:

  1. Нажмите кнопку воспроизведения любого трека в мессенджере.
  2. Откройте плеер в верхней части экрана.
  3. Нажмите кнопку «Добавить в профиль».
Как поставить музыку в профиль Telegram. В профиль песня добавляется через плеер. Фото.

В профиль песня добавляется через плеер

Теперь выбранная вами песня будет красоваться в виде статуса. Но не забывайте, что на этом месте ее заменят другие треки, которые вы решите добавить в дальнейшем. Все они объединяться в общий плейлист.

