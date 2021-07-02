Как добавить QR-код вакцинации в Google Pay

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Иван Кузнецов 0

С конца прошлого месяца в Москве и Московской области введён строгий пропускной режим. Теперь посетить большинство заведений можно, только если у вас есть либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный за последние три дня, либо QR-код, подтверждающий вакцинацию от COVID-19. Это обязательное условие и обойти его никак нельзя. Поэтому все начали скриншотить свои QR-коды, чтобы при случае не искать их на Госуслугах. Но ведь это неудобно. Куда удобнее просто сохранить его в Google Pay.

QR-код

QR-код можно добавить в Google Pay

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Если у вас iPhone, вы можете добавить свой QR-код в Apple Pay. Правда, по умолчанию Wallet их не поддерживает, поэтому разработчик-энтузиаст сделал сайт covidwallet.ru, который преобразовывает QR-код в карточку для Apple Pay. Если интересно, обязательно почитайте, как всё устроено, по этой ссылке. А пока сосредоточимся на Google Pay.

Где взять QR-код вакцинации

Для начала нам нужно получить сам QR-код. Сделать это можно либо на сайте мэра Москвы, либо на Госуслугах. Но поскольку далеко не все жители столицы или области вакцинировались в Москве, соответственно, у них есть возможность воспользоваться только Госуслугами как единственным универсальным источником информации о вакцинации. Так что и отталкиваться будем от него.

  • Перейдите на сайт Госуслуг и пройдите авторизацию;
  • В поисковой строке забейте запрос «вакцинация»;
Скачать сертификат

Скачать QR-сертификат можно на mos.ru или на Госуслугах

  • Выберите «Сертификат вакцинации от COVID-19»;
  • В открывшемся окне скачайте сертификат в виде PDF.

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Для Google Pay сертификат может быть представлен практически в любом формате. То есть вы можете хоть скачать PDF-файл, хоть сделать скриншот QR-кода – Google Pay по итогу примет карточку в любом формате. Поэтому делайте так, как вам удобно. Самый безопасный способ – просто заскриншотить QR, не затрагивая персональную информацию.

Как сканировать QR-код вакцинации

Теперь, когда у нас есть сертификат, можно перейти непосредственно к добавлению в Google Pay:

  • Скачайте приложение Pass2Pay себе на телефон из Google Play;
Pass2Pay

Откройте сертификат через Pass2Pay

  • Найдите PDF-файл сертификата и откройте его через Pass2Pay;
  • Заполните поля сверху (это простая формальность, так что не заморачивайтесь);
Сертификат

Вот так выглядит сертификат о вакцинации

  • Затем пролистайте вниз и нажмите кнопку «Добавить в Google Pay».

После этого карточка сертификата появится у вас в Google Pay. Теперь вы сможете предъявлять его там, где попросят. Сама карточка не содержит никаких персональных сведений, однако содержит в себе QR-код, который перенесёт проверяющего на страницу подтверждения вакцинации, где будут указаны верифицирующие сведения:

  • Маска ваших ФИО;
  • Маска паспортных данных;
  • Номер сертификата;
  • Полная дата рождения.

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Однако помните, что сам по себе QR-код не является подтверждением чего-либо. Чтобы его приняли, необходимо предоставить паспорт или другой документ, подтверждающий вашу личность. Проверяющий сверит дату рождения, первые и последние цифры серии и номера паспорта, а также инициалы, которые указаны в сертификате.

Важно понимать, что ни приложение Pass2Pay, ни Google Pay, ни люди, которые сканируют QR-коды вакцинации, не получают о вас никаких персональных данных. Сертификат их просто не отдаёт им. Вместо этого он предоставляет только так называемые маски – некритичные части персональных данных, по которым невозможно совершить юридически значимых действий.

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