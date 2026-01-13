Как добавить скидочные карты магазинов в T-Pay на Android. Новый способ для клиентов Т-Банка

После отключения Google Pay и Apple Pay пользователи столкнулись с тем, что платить телефоном стало проблематичнее. Но это полбеды: ведь уход западных сервисов еще и усложнил хранение виртуальных дисконтных карт магазинов. И если первую проблему с оплатой через NFC решили мгновенно, то вторая подвисла надолго. Первое время скидочные карты на Андроиде можно было хранить в приложениях, но теперь они не нужны. Для клиентов Т-Банка появилась новая функция в T-Pay.

Если раньше вы могли только платить через T-Pay с телефона, то теперь можете там же хранить скидочные карты разных магазинов, кафе и других организаций. К слову, Т-Банк и раньше позволял добавить карты лояльности на телефон, но теперь их активация будет значительно проще. Среди организаций есть следующие:

Zolla.

ZARINA.

Додо Пицца.

РИВ ГОШ.

METRO.

Спортмастер.

Фармленд.

Чтобы добавить скидочные карты в Т-Банк, для начала необходимо установить T-Pay платежным средством по умолчанию. Делается это следующим образом.

Зайдите в настройки на телефоне.

Выберите «Подключенные устройства».

Нажмите «Настройки подключения», выберите раздел с NFC. Или же найдите «NFC» через поисковую строку.

Выберите «Бесконтактные платежи» и установите Т-Банк по умолчанию.

Далее перейдите в приложение Т-Банка, нажмите на миниатюру карты.

Нажмите «Добавить в T-Pay», после чего разрешите добавление иконки на рабочий стол.

Теперь откройте это платежное приложение и внизу нажмите «Карты лояльности».

Выберите «Добавить» и укажите нужный магазин.

Теперь вам просто нужно отключить предложения об акциях и рассылке СМС, после чего карта добавится автоматически по номеру телефона. Открываете T-Pay в телефоне, выбираете ее и показываете на кассе.

Более того, если у вас нет скидочной карты в T-Pay по номеру телефона, при нажатии на «Добавить» она создается автоматически, даже если вы ни разу ничего не покупали в этом магазине. Максимально простое решение, хотя многих более популярных магазинов вроде «Пятерочки» или «Магнита» тут нет, а не помешало бы. Впрочем, нет сомнений, что их добавят позже. Самое главное — вам больше не придется носить с собой пластик или заходить в отдельные приложения.