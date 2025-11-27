Как добавить свой паспорт и другие документы в мессенджер MAX

Герман Вологжанин

Приложение MAX — это не просто мессенджер, а сервис, объединяющий цифровую инфраструктуру России. Он развивается постепенно, и уже сейчас предлагает возможности, которые еще 10 лет даже не снились. В частности, MAX позволяет сохранить на смартфоне паспорт. И это не какой-то скан без юридической силы, а полноценный документ для использования в государственных и других учреждениях. Но сначала понадобится создать Цифровой ID.

Как добавить свой паспорт и другие документы в мессенджер MAX.

Добавляем цифровые версии своих документов в MAX

Какие документы можно добавить в MAX

Создание Цифрового ID позволяет хранить внутри мессенджера сразу несколько ваших документов, а именно:

  • Паспорт;
  • СНИЛС;
  • ИНН;
  • Полис ОМС.

Все они будут доступны в разделе «Цифровой ID» национального мессенджера, где вам останется лишь выбрать нужный документ, после чего информация для предъявления появится на экране смартфона.

Как создать Цифровой ID в мессенджере MAX

Создание Цифрового ID — это, по сути, привязка Госуслуг к MAX. Госуслугами пользуется большинство граждан России, и там уже есть цифровые версии документов. Поэтому остается лишь добавить их в национальный мессенджер:

  1. Запустите приложение MAX.
  2. Откройте вкладку «Профиль», а затем — «Цифровой ID».
  3. Нажмите кнопку «Создать Цифровой ID».
  4. После того, как откроется окно Госуслуг, выберите способ подтверждения личности (самый простой — по биометрии).
    Как создать Цифровой ID в мессенджере MAX.

    Цифровой ID делается через Госуслуги

  5. Предоставьте согласие на обработку персональных данных.
  6. Сделайте селфи.
  7. Дождитесь подтверждения вашего Цифрового ID.

    Как создать Цифровой ID в мессенджере MAX.

    Для добавления Цифрового ID нужно передать все свои данные национальному мессенджеру

Обычно проверка занимает всего несколько секунд, и документы становятся моментально доступны в разделе «Цифровой ID» мессенджера MAX. Но в случае, если фото вашего лица получится неудачным, идентификация займет больше времени, а иногда может даже потребоваться повторное прохождение процедуры.

