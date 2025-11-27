Как добавить свой паспорт и другие документы в мессенджер MAX

Приложение MAX — это не просто мессенджер, а сервис, объединяющий цифровую инфраструктуру России. Он развивается постепенно, и уже сейчас предлагает возможности, которые еще 10 лет даже не снились. В частности, MAX позволяет сохранить на смартфоне паспорт. И это не какой-то скан без юридической силы, а полноценный документ для использования в государственных и других учреждениях. Но сначала понадобится создать Цифровой ID.

Какие документы можно добавить в MAX

Создание Цифрового ID позволяет хранить внутри мессенджера сразу несколько ваших документов, а именно:

Паспорт;

СНИЛС;

ИНН;

Полис ОМС.

Все они будут доступны в разделе «Цифровой ID» национального мессенджера, где вам останется лишь выбрать нужный документ, после чего информация для предъявления появится на экране смартфона.

Как создать Цифровой ID в мессенджере MAX

Создание Цифрового ID — это, по сути, привязка Госуслуг к MAX. Госуслугами пользуется большинство граждан России, и там уже есть цифровые версии документов. Поэтому остается лишь добавить их в национальный мессенджер:

Запустите приложение MAX. Откройте вкладку «Профиль», а затем — «Цифровой ID». Нажмите кнопку «Создать Цифровой ID». После того, как откроется окно Госуслуг, выберите способ подтверждения личности (самый простой — по биометрии). Предоставьте согласие на обработку персональных данных. Сделайте селфи. Дождитесь подтверждения вашего Цифрового ID.

Обычно проверка занимает всего несколько секунд, и документы становятся моментально доступны в разделе «Цифровой ID» мессенджера MAX. Но в случае, если фото вашего лица получится неудачным, идентификация займет больше времени, а иногда может даже потребоваться повторное прохождение процедуры.