Если вы часто снимаете видео на свой смартфон, то рано или поздно вам может понадобится добавить в итоговый файл какую-нибудь надпись, наложить субтитры, подписать объект или сделать еще что-то в этом духе. Конечно, всегда можно воспользоваться «большим» видеоредактором, загрузив видеозапись на свой ПК или ноутбук. Но зачем нужны эти лишние действия, ведь все, что вам потребуется для того, чтобы узнать, как добавить текст в видео на Android — это пара минут вашего времени, которые вы проведете за чтением данной статьи, после чего добавить любые надписи вы сможете практически моментально.

Сразу хочется заметить, что полноценным виедоредактрам для Зеленого Робота у нас была посвящена отдельная статья и вы можете ознакомиться с ней по этой ссылке. А еще перед прочтением подпишитесь на нас, чтобы больше не упускать подобные материалы.

VivaVideo — Субтитры, надписи и все, что с этим связано

Первая программа, которую мы рассмотрим — это VivaVideo. Тут вы можете отредактировать некоторые параметры (например, наложить фильтры или стикеры), но нас интересует возможность создания текста на видеоролике. И тут она есть. Отдельная опция позволяет не только выбирать шрифт, но и регулировать его цвет, положение текста на экране, прозрачность, накладывать тени и так далее. Кроме того, финальное видео вы можете сохранить в самых разных форматах. Это касается как разрешения итогового файла, так и соотношения сторон, оптимизированного под самые разные площадки: YouTube, Tik Tok, Instagram и так далее. Бонусом вы получите еще и возможность добавлять музыку из специальной библиотеки бесплатных мелодий к своим роликам.

Скачать: VivaVideo

YouCut — Отрезать все лишнее

Несомненным плюсом YouCut будет то, что эта программа имеет поддержку русского языка. А в арсенале тут огромное количество опций, которые при этом не перегружают интерфейс и позволяют разобраться в том, как пользоваться приложением безо всяких проблем. Коллекция из огромного количества шрифтов позволит вам подобрать нужный практически под любое видео. Но если вдруг вам этого будет недостаточно, то любую надпись можно отредактировать, не только наложив тень, но и, например, использовав градиентную заливку или придание тексту объема. Не стоит забывать и о возможностях сохранения видео. Помимо выбора различного соотношения сторон, вы можете сразу выгружать ролики на различные площадки или сохранять их в облачное хранилище, что очень удобно.

Скачать: YouCut

Videoshow — Работает хорошо

Videoshow — это программа из разряда «все-в-одном». Отличный инструмент для полноценного редактирования видеороликов. При этом функциональность, касающаяся наложения текста, тут просто на высоте и, пожалуй, превосходит конкурентов по всем фронтам. Имеется несколько тем оформления надписей, а также режим добавления субтитров (как с полупрозрачной подложкой под текстом, так и без нее). Кроме того, текст тут также дозволено анимировать самими разными способами — от «эффекта печатной машинки» до вращающихся букв и чуть ли не полноценных титров прямо как в кино.

Скачать: Videoshow