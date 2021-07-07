Как ездить на общественном транспорте со скидкой благодаря Mir Pay, SberPay или Samsung Pay

Чем мне нравится работа сервисов бесконтактной оплаты за границей и не нравится в России, так это неодинаковым отношениям к клиентам. Если в США или, скажем, в Европе пользователям Apple Pay или Google Pay регулярно предоставляются различные скидки или повышенный кэшбек при покупке в магазинах-партнёрах, то в России с этим большая напряжёнка. Кажется, последний раз Google устраивала что-то подобное года полтора назад, когда можно было совершить 10 поездок в Яндекс.Такси за 1 рубль при оплате Google Pay. Но платёжная система МИР решила нарушить молчание.

В WhatsApp рассказали, как понять, что вас заблокировали

Этим летом платёжная система МИР запустила акцию, в рамках которой можно получить скидку на проезд в общественном транспорте. Да, это не так выгодно, как в своё время было у Яндекс.Такси за оплату Google Pay, но всё-таки лучше, чем совсем ничего. Рассказываю, что и как тут устроено.

Скидка в транспорте по карте МИР

Для начала отмечу, что скидки на проезд предоставляются в разных регионах. От этого зависит и размер дисконта. Например, в Мордовии, где я живу, скидка составляет 5 рублей при стоимости проезда в 25 рублей. Но круто, что акция действует не только на городском, но и пригородном транспорте, а также у частников. То есть, если вы ездите на маршрутках и платите за проезд картой, скидка тоже будет.

На данный момент известно о следующих регионах, подключившихся к акции:

Республика Мордовия – скидка 5 рублей (действует до 31.12.2021)

– скидка 5 рублей (действует до 31.12.2021) г. Сочи – скидка 6 рублей (действует до 30.09.2021)

– скидка 6 рублей (действует до 30.09.2021) г. Геленджик – скидка 5 рублей (действует до 30.09.2021)

– скидка 5 рублей (действует до 30.09.2021) г. Новороссийск – скидка 6 рублей (действует до 30.09.2021)

– скидка 6 рублей (действует до 30.09.2021) г. Анапа – скидка 4 рубля (действует до 30.09.2021)

– скидка 4 рубля (действует до 30.09.2021) г. Санкт-Петербург – скидка до 27 рублей (действует до 31.12.2021)

– скидка до 27 рублей (действует до 31.12.2021) Самарская область – скидка 10%, но не более 20 рублей (действует до 30.09.2021)

– скидка 10%, но не более 20 рублей (действует до 30.09.2021) Воронежская область – скидка 10% на электричках «Черноземье» (действует до 30.09.2021)

– скидка 10% на электричках «Черноземье» (действует до 30.09.2021) Белгородская область – скидка 10% на электричках «Черноземье» (действует до 30.09.2021)

– скидка 10% на электричках «Черноземье» (действует до 30.09.2021) Тамбовская область — скидка 10% на электричках «Черноземье» (действует до 30.09.2021)

— скидка 10% на электричках «Черноземье» (действует до 30.09.2021) Липецкая область – скидка 10% на электричках «Черноземье» (действует до 30.09.2021)

Как добавить QR-код вакцинации в Google Pay

Чтобы получить скидку на проезд, оплату нужно производить либо картой МИР с поддержкой бесконтактных транзакций, либо через совместимый платёжный сервис. Если карта не поддерживает бесконтактную оплату, подойдёт Mir Pay, SberPay, Samsung Pay и Tinkoff Pay, но последний мне не нравится. Очень важно платить именно бесконтактно, потому что терминалы в общественном транспорте не поддерживают контактную оплату.

Оплата проезда телефоном

Приятно, что оплата сразу проводится со скидкой. Терминал распознаёт, что платят картой МИР, и назначает меньшую сумму, чем тем пассажирам, которые платят другими картами. То есть вам не придётся ждать кэшбека, через которых некоторые банки реализуют свои акции. Это очень удобно. Но ни в коем случае не соглашайтесь на оплату межбанковским переводом. В этом случае проезд придётся оплатить по полной стоимости.

Несмотря на то что карты МИР есть у многих банков, привязать их сегодня официально можно только к тем четырём сервисам, что указаны выше, если не считать Apple Pay, который на Android недоступен. Дело в том, что Google Pay, являющийся самым популярным платёжным сервисом, не поддерживает карты МИР, а получит их поддержку только к концу года.

Что такое Alipay и как этим пользоваться?

Не знаю, как вам, а мне очень нравится SberPay – почитайте опыт использования. Да, этот сервис поддерживает только собственные карты Сбербанка, но устроен он и правда здорово. Мало того, что он защищён лучше, чем Google Pay, предлагая подтверждать транзакции биометрией, так ещё и поддерживает карты МИР, благодаря чему я могу ездить на общественном транспорте со скидкой.