Как ездить на общественном транспорте со скидкой благодаря Mir Pay, SberPay или Samsung Pay

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Чем мне нравится работа сервисов бесконтактной оплаты за границей и не нравится в России, так это неодинаковым отношениям к клиентам. Если в США или, скажем, в Европе пользователям Apple Pay или Google Pay регулярно предоставляются различные скидки или повышенный кэшбек при покупке в магазинах-партнёрах, то в России с этим большая напряжёнка. Кажется, последний раз Google устраивала что-то подобное года полтора назад, когда можно было совершить 10 поездок в Яндекс.Такси за 1 рубль при оплате Google Pay. Но платёжная система МИР решила нарушить молчание.

оплата проезда

Оплачивать проезд в общественном транспорте картами МИР дешевле

В WhatsApp рассказали, как понять, что вас заблокировали

Этим летом платёжная система МИР запустила акцию, в рамках которой можно получить скидку на проезд в общественном транспорте. Да, это не так выгодно, как в своё время было у Яндекс.Такси за оплату Google Pay, но всё-таки лучше, чем совсем ничего. Рассказываю, что и как тут устроено.

Скидка в транспорте по карте МИР

Для начала отмечу, что скидки на проезд предоставляются в разных регионах. От этого зависит и размер дисконта. Например, в Мордовии, где я живу, скидка составляет 5 рублей при стоимости проезда в 25 рублей. Но круто, что акция действует не только на городском, но и пригородном транспорте, а также у частников. То есть, если вы ездите на маршрутках и платите за проезд картой, скидка тоже будет.

МИР

Оплачивать проезд можно как самой картой, так и смартфоном через SberPay и Mir Pay

На данный момент известно о следующих регионах, подключившихся к акции:

  • Республика Мордовия – скидка 5 рублей (действует до 31.12.2021)
  • г. Сочи – скидка 6 рублей (действует до 30.09.2021)
  • г. Геленджик – скидка 5 рублей (действует до 30.09.2021)
  • г. Новороссийск – скидка 6 рублей (действует до 30.09.2021)
  • г. Анапа – скидка 4 рубля (действует до 30.09.2021)
  • г. Санкт-Петербург – скидка до 27 рублей (действует до 31.12.2021)
  • Самарская область – скидка 10%, но не более 20 рублей (действует до 30.09.2021)
  • Воронежская область – скидка 10% на электричках «Черноземье» (действует до 30.09.2021)
  • Белгородская область – скидка 10% на электричках «Черноземье» (действует до 30.09.2021)
  • Тамбовская область — скидка 10% на электричках «Черноземье» (действует до 30.09.2021)
  • Липецкая область – скидка 10% на электричках «Черноземье» (действует до 30.09.2021)

Как добавить QR-код вакцинации в Google Pay

Чтобы получить скидку на проезд, оплату нужно производить либо картой МИР с поддержкой бесконтактных транзакций, либо через совместимый платёжный сервис. Если карта не поддерживает бесконтактную оплату, подойдёт Mir Pay, SberPay, Samsung Pay и Tinkoff Pay, но последний мне не нравится. Очень важно платить именно бесконтактно, потому что терминалы в общественном транспорте не поддерживают контактную оплату.

Оплата проезда телефоном

Приятно, что оплата сразу проводится со скидкой. Терминал распознаёт, что платят картой МИР, и назначает меньшую сумму, чем тем пассажирам, которые платят другими картами. То есть вам не придётся ждать кэшбека, через которых некоторые банки реализуют свои акции. Это очень удобно. Но ни в коем случае не соглашайтесь на оплату межбанковским переводом. В этом случае проезд придётся оплатить по полной стоимости.

Mir Pay

Google Pay не поддерживает карты МИР, потому придётся выбрать другой сервис

Несмотря на то что карты МИР есть у многих банков, привязать их сегодня официально можно только к тем четырём сервисам, что указаны выше, если не считать Apple Pay, который на Android недоступен. Дело в том, что Google Pay, являющийся самым популярным платёжным сервисом, не поддерживает карты МИР, а получит их поддержку только к концу года.

Что такое Alipay и как этим пользоваться?

Не знаю, как вам, а мне очень нравится SberPay – почитайте опыт использования. Да, этот сервис поддерживает только собственные карты Сбербанка, но устроен он и правда здорово. Мало того, что он защищён лучше, чем Google Pay, предлагая подтверждать транзакции биометрией, так ещё и поддерживает карты МИР, благодаря чему я могу ездить на общественном транспорте со скидкой.

Теги
Лонгриды для вас
Гугл фото
Google отключила безлимитное хранилище в «Google Фото». Что теперь делать

Сегодня, 1 июня, Google официально отключила безлимитное хранилище в «Google Фото». Несмотря на то что компания предупредила об этом за полгода, многие продолжали надеяться, что она передумает. Но Google приняла твёрдое решение, которое на самом деле напрашивалось уже давно. Компания не рассчитала своих сил, предложив пользователям неограниченное пространство в облаке. В результате это привело к тому, что доходы от сервиса стали превышать расходы на его обслуживание, а значит, нужно было срочно что-то менять. Но что делать теперь таким, как мы?

Читать далее
Приложения
Google потребовала сделать приложения для Android лучше

Не знаю, как у вас, а у меня приложения для Android никогда не вызывали особого трепета. Мало того, что многих программ из тех, что доступны в App Store, в Google Play отсутствуют в принципе, а те, что есть, реализованы из рук вон плохо. Недавно я во всех подробностях рассказал об этой проблеме на примере одной популярной программы. Возможно, это просто случайность. Но спорить с тем, что многие разработчики банально не особо стремятся подгонять под общеотраслевые критерии производительность и энергоэффективность своих приложений, абсолютно бессмысленно. Хорошо, что Google нашла решение этой проблемы. По крайней мере, частично.

Читать далее
Telegram
В Telegram для Android появились групповые видеозвонки

Telegram – при всём своём совершенстве и удобстве – долгое время игнорировал крайне важные для пользователей функции. Одной из таких функций были видеозвонки. В то время как в WhatsApp, Viber и другие мессенджеры уже давно предлагали такую возможность, Telegram ограничивался только аудиосвязью и голосовыми сообщениями. Однако в прошлом году такая фишка появилась. Правда, только в режиме тет-а-тет, а вот групповые видеозвонки завезли только сейчас.

Читать далее
Новый комментарий