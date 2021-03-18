Как Google изменит приложения для Android

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Иван Кузнецов 0

Если я спрошу, устраивает ли вас принцип установки приложений из Google Play, скорее всего, вы дадите утвердительный ответ. Это логично. Ведь чего вообще можно желать от процесса установки? Google Play – удобный каталог с большим ассортиментом и интуитивным интерфейсом, где большинство приложений имеют небольшой вес и устанавливаются довольно быстро. Так что, по сути, требовать чего-то большего, наверное, было бы не совсем честно. Однако Google считает, что процесс установки приложений требует некоторого переосмысления, и у компании есть идея, как сделать его лучше.

Google Play

В Google Play изменится принцип установки приложений

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Google намерена изменить процесс установки приложений из Google Play, позволив пользователям Android запускать их и взаимодействовать с ними ещё до его завершения. Для этого компания начала собирать информацию о том, как разные люди используют те или иные приложения из Google Play, к каким разделам обращаются, чтобы понять, какие фрагменты кода нужно загрузить на устройство в первую очередь. В результате пользователи даже не будут понимать, что приложение ещё не скачалось, но уже смогут использовать его практически в полной мере.

Загрузка приложений из Google Play

Установка

Установка приложений будет производиться последовательным способом

Краудсорсинг данных о принципах использования приложений сразу после установки поможет Google решить сразу несколько проблем:

  • Ускорить процесс установки до момента того, как приложение можно будет запускать;
  • За счёт меньшего веса сократит время от момента нажатия на иконку до фактического запуска;
  • Снизить нагрузку на центральный процессор, аккумулятор и встроенную память смартфона.

Немного необычный список. Но если с первыми двумя аспектами, на которые нацелена Google, в принципе можно согласиться, то вот третий вызывает некоторые вопросы. Всё-таки не очень понятно, почему вдруг приложение должно начать оказывать на аппаратное обеспечение смартфона меньшую нагрузку только за счёт того, что Google удалось изменить последовательность загрузки приложений. Возможно, тут подразумевается более эффективная обработка за счёт выделения приоритетных компонентов, но, так это или нет, поисковый гигант не уточняет.

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В каждом приложении есть разделы и функции, к которым пользователи не обращаются сразу после момента установки. Например, если это Инстаграм, то логичнее будет сначала загрузить ленту и сторис, дав пользователю возможность потреблять контент до полной установки приложения, а не, например, раздел создания публикаций. При этом Google хочет сделать так, чтобы второстепенные разделы могли загружаться именно по мере надобности, а не в обязательном порядке. То есть, если соединение с интернетом не очень стабильное, загрузка будет отложена.

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Приложения

Google Play будет собирать данные пользователей, чтобы расставить очерёдность загрузки компонентов приложений

На самом деле то, что хочет сделать Google, — это уже далеко не новая штука. Например, около 10 лет назад студия Blizzard разрешала пользователям запускать некоторые из своих игр ещё до полной установки. Другое дело, что у Google всё будет реализовано не в пример более технологично. Поисковый гигант решил задействовать огромный массив данных, изучив предпочтения пользователей и на их основе сформировав последовательность загрузки компонентов. По умолчанию в сборе данных будут участвовать все пользователи, но при желании от него можно будет отказаться в настройках Google Play.

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Пока неизвестно, когда последовательная загрузка приложений станет доступна пользователям Android. Всё-таки Google предстоит собрать довольно изрядный массив данных, потом проанализировать его и применить на практике. Тем более, не очень понятно, будут ли в этой инициативе как-то задействованы разработчики или Google сама препарирует приложения, разделит их компоненты на первостепенные и второстепенные и установит очерёдность загрузки на устройство. Но, так или иначе, мы с вами от этого только выиграем.

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