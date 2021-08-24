Как Google меняет Google Play. Теперь искать лучшие приложения для Android будет легче

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Иван Кузнецов 0

Как вы ищете приложения в Google Play? Ну, логично, что в первую очередь все ориентируются на название. Оно как минимум должно совпадать с тем, что вам нужно. Дальше мы обычно смотрим на количество загрузок. Ведь логично, что, если приложение уже скачали до нас 100 тысяч или миллион человек, то оно: а) безопасно и б) функционально. В принципе, можно обратить внимание ещё и на рейтинг приложения, но, поскольку он формируется на основе оценок пользователей из разных стран мира, лично я этого предпочитаю не делать. Но скоро Google изменит эту недоработку.

Google Play

В Google Play изменится система оценивания. Теперь рейтинг будет формироваться для каждой страны отдельно

Google запланировала изменить систему оценивания приложений в Google Play. Компания хочет сделать рейтинг более персонализированным, привязав его к каждому региону по отдельности. Таким образом Google рассчитывает избежать накруток, применяемых в какой-то одной стране.

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То же самое касается распространения негативных отзывов пользователей из-за проявившейся ошибки, характерной для конкретного региона, на все сразу. В результате пользователям будет проще найти лучшее приложение для Android из тех, что они вообще могут найти в Google Play.

Оценки приложений в Google Play

Оценки приложений

Очень часто оценки пользователей зависят от региональных особенностей приложения

По мнению Google, единая система оценивания, когда оценки от пользователей из одной страны влияют на все остальные, не совсем справедлива. Она может сбивать с толку и в неверную сторону менять представление о приложении.

Поэтому было решено генерировать для каждой страны отдельную оценку софта, размещаемого в Google Play. Для этого Google будет просто учитывать рейтинг от местных пользователей и показывать его тем, кто находится с ними в одной стране.

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Нововведение заработает в тестовом режиме в ноябре, а к концу года будет доступно уже повсеместно. Однако это ещё не всё. Начиная с 2022 года, Google планирует сделать рейтинговую систему ещё более персонализированной.

Она будет формироваться не только на основе оценок местных пользователей, но и на основе данных о форм-факторе устройства, для которого предназначается приложение. Это могут быть только смартфоны, только планшеты или только смарт-часы.

Как найти лучшее приложение для Android

Впрочем, это не значит, что сейчас рейтинг бесполезен. Вы так же можете использовать его для поиска лучших приложений по своему запросу:

  • Запустите Google Play и вбейте название приложения и нажмите «Поиск»;
  • На экране поисковой выдачи нажмите на минимальный рейтинг приложения;
Рейтинг

В Google Play можно выбрать рейтинг приложения, но не переусердствуйте

  • Вы увидите, как поисковая выдача изменится (из неё пропадёт софт, не подходящий по рейтингу);
  • Выберите нужное приложение и прочитайте отзывы (порой из них можно узнать очень многое).

Помимо отзывов, обратите внимание на вкладку «Отзывы и рейтинг». Это очень важный показатель. Если приложение хорошее, в норме у него должно быть больше 5-звёздочных оценок. Но не удивляйтесь, если будут и «единицы». Для людей очень характерны крайности, поэтому они ставят либо высшую оценку, либо низшую.

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А вот если оценки только положительные, — это повод задуматься об их реальности. Обычно накрутчики «наливают» приложению только пятёрки, но такого практически не бывает. Если негативных оценок нет совсем, скорее всего, все оценки здесь фейковые. Ведь даже у топовых разработчиков случаются ошибки. Поэтому смотрите, чтобы всего было в меру.

Другое дело, что предъявлять особенно строгие требования к софту тоже не стоит. Вы удивитесь, если узнаете, что у какого-нибудь Facebook в Google Play оценка – 2,3 балла из 5, у приложения ВКонтакте – 3,5, а у всеми любимого Instagram – 3,8. Поэтому сужать поиск на основе рейтинга приложения может быть чревато тем, что вы вообще не найдёте нужный вам софт.

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