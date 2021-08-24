Как Google меняет Google Play. Теперь искать лучшие приложения для Android будет легче

Как вы ищете приложения в Google Play? Ну, логично, что в первую очередь все ориентируются на название. Оно как минимум должно совпадать с тем, что вам нужно. Дальше мы обычно смотрим на количество загрузок. Ведь логично, что, если приложение уже скачали до нас 100 тысяч или миллион человек, то оно: а) безопасно и б) функционально. В принципе, можно обратить внимание ещё и на рейтинг приложения, но, поскольку он формируется на основе оценок пользователей из разных стран мира, лично я этого предпочитаю не делать. Но скоро Google изменит эту недоработку.

Google запланировала изменить систему оценивания приложений в Google Play. Компания хочет сделать рейтинг более персонализированным, привязав его к каждому региону по отдельности. Таким образом Google рассчитывает избежать накруток, применяемых в какой-то одной стране.

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То же самое касается распространения негативных отзывов пользователей из-за проявившейся ошибки, характерной для конкретного региона, на все сразу. В результате пользователям будет проще найти лучшее приложение для Android из тех, что они вообще могут найти в Google Play.

Оценки приложений в Google Play

По мнению Google, единая система оценивания, когда оценки от пользователей из одной страны влияют на все остальные, не совсем справедлива. Она может сбивать с толку и в неверную сторону менять представление о приложении.

Поэтому было решено генерировать для каждой страны отдельную оценку софта, размещаемого в Google Play. Для этого Google будет просто учитывать рейтинг от местных пользователей и показывать его тем, кто находится с ними в одной стране.

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Нововведение заработает в тестовом режиме в ноябре, а к концу года будет доступно уже повсеместно. Однако это ещё не всё. Начиная с 2022 года, Google планирует сделать рейтинговую систему ещё более персонализированной.

Она будет формироваться не только на основе оценок местных пользователей, но и на основе данных о форм-факторе устройства, для которого предназначается приложение. Это могут быть только смартфоны, только планшеты или только смарт-часы.

Как найти лучшее приложение для Android

Впрочем, это не значит, что сейчас рейтинг бесполезен. Вы так же можете использовать его для поиска лучших приложений по своему запросу:

Запустите Google Play и вбейте название приложения и нажмите «Поиск»;

На экране поисковой выдачи нажмите на минимальный рейтинг приложения;

Вы увидите, как поисковая выдача изменится (из неё пропадёт софт, не подходящий по рейтингу);

Выберите нужное приложение и прочитайте отзывы (порой из них можно узнать очень многое).

Помимо отзывов, обратите внимание на вкладку «Отзывы и рейтинг». Это очень важный показатель. Если приложение хорошее, в норме у него должно быть больше 5-звёздочных оценок. Но не удивляйтесь, если будут и «единицы». Для людей очень характерны крайности, поэтому они ставят либо высшую оценку, либо низшую.

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А вот если оценки только положительные, — это повод задуматься об их реальности. Обычно накрутчики «наливают» приложению только пятёрки, но такого практически не бывает. Если негативных оценок нет совсем, скорее всего, все оценки здесь фейковые. Ведь даже у топовых разработчиков случаются ошибки. Поэтому смотрите, чтобы всего было в меру.

Другое дело, что предъявлять особенно строгие требования к софту тоже не стоит. Вы удивитесь, если узнаете, что у какого-нибудь Facebook в Google Play оценка – 2,3 балла из 5, у приложения ВКонтакте – 3,5, а у всеми любимого Instagram – 3,8. Поэтому сужать поиск на основе рейтинга приложения может быть чревато тем, что вы вообще не найдёте нужный вам софт.