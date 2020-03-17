В условиях стремительного распространения коронавирусной инфекции в России люди идут на любые меры, чтобы не заразиться. Одни для этого носят маску, совершенно не задумываясь о её негерметичности, другие пытаются – почём зря – не трогать своё лицо, чтобы не перенести вирус на слизистую, а третьи – пичкают себя плацебо и другими. Тем не менее, все эти способы защиты довольно компромиссны, представляя собой скорее полумеры. Поэтому я решил рассказать вам о том, как сократить вероятность заражения, используя бесконтактные платёжные сервисы вроде Samsung Pay и Google Pay. Ведь они позволяют не прикасаться не только к наличности, но даже не елозить картой по терминалу, заметно повышая шанс остаться здоровым.

Google хотела было сделать Google Pay нормальным, но что-то пошло не так, и он стал нормальным не для всех.

Бесконтактные платёжные сервисы – это настоящее спасение в условиях распространения коронавируса. Понятное дело, что они не уберегут вас от заражения, если на вас кто-нибудь чихнёт, но, во всяком случае, благодаря им вы сможете не прикасаться к потенциальным переносчикам инфекции. Ведь Samsung Pay, Google Pay и другие сервисы, помимо того, что защищают нашу приватность, шифруя данные исходной карты, с которой производится оплата, ещё и позволяют нам не совершать довольно опасных в текущей ситуации действий.

Способы заражения коронавирусом в магазинах

Если вы платите наличными или картой, вы совершаете довольно опасные действия, прикасаясь к объектам, которые с большой долей вероятности могут нести на себе вирус, а именно:

Оплата наличными деньгами;

Приём сдачи;

Оплата банковской картой;

Ввод пин-кода для подтверждения оплаты (говорят, что в отдельных случаях пин-код может потребоваться даже при оплате через Google Pay, но я с таким не сталкивался);

Роспись для подтверждения оплаты.

Вот бы Google запустила свой банковский сервис для Google Pay по аналогии с Apple Card. Не так ли?

Учёные выяснили, что коронавирус может жить в открытой среде от нескольких часов до нескольких дней. Во многом это зависит от материала, на который попало заражение, но – будем честны сами с собой – даже нескольких часов будет достаточно для того, чтобы передать заражение. Поэтому наличные деньги, банковские карты и терминалы оплаты на кассах магазинов, с которыми в течение дня взаимодействует большое количество людей, являются довольно действенными переносчиками заразы.

Чем бесконтактные платежи лучше карт и наличных

Некоторое время я отказался от Google Pay. Но теперь, видимо, придётся вернуться к его использованию.

А благодаря бесконтактным платёжным сервисам всего-то и нужно, что активировать смартфон, поднести его к терминалу, не прислоняя вплотную, и подтвердить факт оплаты сканированием отпечатка пальца. Но имеются ли у данной методики реальные показания или они просто являются выдумкой автора сего опуса? На ваше счастье, имеются. Несмотря на то что Всемирная организация здравоохранения не запрещала пользоваться наличностью, она рекомендовала свести её использование к минимуму, потому что продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе составляет 3-4 дня, а на пластиковых – до 9 дней.

Знали ли вы, что все банкноты после печати попадают в оборот не сразу, а выдерживаются в Банке России в течение 14 дней с момента поступления. То есть непосредственно в момент передачи наличных денег банкам и кредитным организациям купюры являются если не стерильными, то по крайней мере не несут на себе вирусной инфекции, даже если она на них когда-то попала. Однако безопасность наличных денег сохраняется недолго. Сразу после того, как они попадают в оборот, они проходят через десятки и сотни рук ежедневно и наверняка становятся переносчиками заразы.

Преимущество бесконтактных платежей над всеми остальными методами оплаты подтвердил даже Роспотребнадзор. Специалисты ведомства сообщили, что после контакта с наличностью, банковскими картами или терминалами оплаты необходимо тщательно продезинфицировать руки, а до того момента ни в коем случае нельзя прикасаться к лицу. Поэтому куда логичнее и безопаснее в этой связи использовать именно бесконтактные платежи. Впрочем, это не значит, что после контакта со смартфоном можно тереть глаза, ковырять в носу и тем более лезть себе в рот. Просто это немного безопаснее.