Как Google разгонит Chrome 92 для компьютеров

Несмотря на то что Chrome является очень прожорливым, расходуя больше оперативной памяти, чем, наверное, любой другой браузер, претензий к его быстродействию у пользователей, в общем, никогда не было. Главное – не нагружать его большим количеством вкладок, чтобы не перевести весь аппаратный ресурс компьютера, и всё будет в порядке. Но у Google была навязчивая идея, которая заключалась в том, чтобы разогнать Chrome как можно быстрее. Другое дело – можно ли это сделать, не переиначив его архитектурное устройство и не снизив кардинальным образом ресурпотребление? Оказывается, можно.

В прошлом году в Chrome на Android появилась функция back and forward cache. Её предназначение, как ясно из названия, состояло в том, чтобы кэшировать ранее открытые веб-страницы и удерживать их в памяти для быстрого возврата.

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В результате, если раньше возврат на предыдущую страницу провоцировал её загрузку заново, и пользователь на секунду-другую видел белый экран загрузки, то благодаря back and forward cache этого больше не происходит. Страница загружается мгновенно, не тратя ваше время на ожидание.

Что такое back and forward cache в Chrome

Исследования Google показали, что примерно 20% всех переходов в браузере приходится на возвраты на ранее запущенные страницы. Это довольно серьёзная цифра, поэтому оказалось вполне логичным сделать так, чтобы пользователи не ждали, пока страница загружается повторно.

Правда, реализовали back and forward cache сначала только на Android, очевидно, решив, что с кэшем он работает лучше, чем десктопные платформы. Однако в обновлении Chrome 92 такая фишка появится и в настольной версии.

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Сейчас back and forward cache для настольных платформ находится в стадии бета-тестирования. Если вам не терпится проверить, как работает этот механизм, скачайте тестовую версию Chrome Canary. Там нововведение уже есть. Вам останется только включить его в меню экспериментальных функций и убедиться, что всё работает так, как надо.

Немногие знают, что у пользователей настольного Chrome есть возможность не только ускорить загрузку веб-страниц при возвратах, но и при первом переходе. Это можно сделать благодаря функции предзагрузки, которую активирует специальное расширение FasterChrome.

Как разогнать Google Chrome

Оно позволяет загружать сайты заранее по наведению курсора. Это очень удобно при переходе по ссылкам из поисковиков, когда вы просто водите мышкой по выдаче, тем самым загружая веб-страницы, а потом открываете их уже в загруженном виде.

Перейдите по этой ссылке для загрузки FasterChrome;

Нажмите на значок расширения и разрешите его работу на всех сайтах;

Откройте Google и задайте любой поисковый запрос;

Наведите курсор мыши на любую ссылку и выждите примерно секунду, а потом кликните.

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Заметнее всего FasterChrome работает на лёгких сайтах, однако эффект можно ощутить вообще на любых. Чтобы исключить случайную предзагрузку страницы, разработчики предусмотрели небольшую задержку от момента наведения курсора на ссылку до момента загрузки. Она равна 0,65 секунды.

Поэтому важно задержать мышь на ссылке как минимум на секунду. В этом случае будет достигнута максимальная эффективность механизма предварительной загрузки, да ещё и сэкономлен интернет-трафик, который тратится от таких вот предзагрузок. Так что будьте внимательны и аккуратны.