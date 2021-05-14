Как Google разгонит Chrome 92 для компьютеров

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что Chrome является очень прожорливым, расходуя больше оперативной памяти, чем, наверное, любой другой браузер, претензий к его быстродействию у пользователей, в общем, никогда не было. Главное – не нагружать его большим количеством вкладок, чтобы не перевести весь аппаратный ресурс компьютера, и всё будет в порядке. Но у Google была навязчивая идея, которая заключалась в том, чтобы разогнать Chrome как можно быстрее. Другое дело – можно ли это сделать, не переиначив его архитектурное устройство и не снизив кардинальным образом ресурпотребление? Оказывается, можно.

Google Chrome

Google Chrome 92 станет быстрее. Гарантированно

В прошлом году в Chrome на Android появилась функция back and forward cache. Её предназначение, как ясно из названия, состояло в том, чтобы кэшировать ранее открытые веб-страницы и удерживать их в памяти для быстрого возврата.

Google добавила в Chrome эксклюзивную функцию смартфонов Google Pixel. Что это и как пользоваться

В результате, если раньше возврат на предыдущую страницу провоцировал её загрузку заново, и пользователь на секунду-другую видел белый экран загрузки, то благодаря back and forward cache этого больше не происходит. Страница загружается мгновенно, не тратя ваше время на ожидание.

Что такое back and forward cache в Chrome


Исследования Google показали, что примерно 20% всех переходов в браузере приходится на возвраты на ранее запущенные страницы. Это довольно серьёзная цифра, поэтому оказалось вполне логичным сделать так, чтобы пользователи не ждали, пока страница загружается повторно.

Правда, реализовали back and forward cache сначала только на Android, очевидно, решив, что с кэшем он работает лучше, чем десктопные платформы. Однако в обновлении Chrome 92 такая фишка появится и в настольной версии.

В Chrome на Android появился встроенный Google Ассистент

Сейчас back and forward cache для настольных платформ находится в стадии бета-тестирования. Если вам не терпится проверить, как работает этот механизм, скачайте тестовую версию Chrome Canary. Там нововведение уже есть. Вам останется только включить его в меню экспериментальных функций и убедиться, что всё работает так, как надо.

Немногие знают, что у пользователей настольного Chrome есть возможность не только ускорить загрузку веб-страниц при возвратах, но и при первом переходе. Это можно сделать благодаря функции предзагрузки, которую активирует специальное расширение FasterChrome.

Как разогнать Google Chrome

Оно позволяет загружать сайты заранее по наведению курсора. Это очень удобно при переходе по ссылкам из поисковиков, когда вы просто водите мышкой по выдаче, тем самым загружая веб-страницы, а потом открываете их уже в загруженном виде.

  • Перейдите по этой ссылке для загрузки FasterChrome;
  • Нажмите на значок расширения и разрешите его работу на всех сайтах;
Google Search

Предварительная загрузка страниц расходует больше трафика, но загружает страницы быстрее

  • Откройте Google и задайте любой поисковый запрос;
  • Наведите курсор мыши на любую ссылку и выждите примерно секунду, а потом кликните.

Чем Google Chrome для Android лучше, чем для iOS

Заметнее всего FasterChrome работает на лёгких сайтах, однако эффект можно ощутить вообще на любых. Чтобы исключить случайную предзагрузку страницы, разработчики предусмотрели небольшую задержку от момента наведения курсора на ссылку до момента загрузки. Она равна 0,65 секунды.

Поэтому важно задержать мышь на ссылке как минимум на секунду. В этом случае будет достигнута максимальная эффективность механизма предварительной загрузки, да ещё и сэкономлен интернет-трафик, который тратится от таких вот предзагрузок. Так что будьте внимательны и аккуратны.

Теги
Лонгриды для вас
Дисплей
Как обычная картинка может навредить вашему Android-смартфону

Несмотря на то что баги – это вроде бы обычное явление для любого программного продукта, считается хорошим тоном не допускать, чтобы пользователи с ними сталкивались. Независимо от степени критичности бага или уязвимости, её стараются исправлять как можно скорее – хоть в составе ежемесячного патча безопасности, хоть в составе системного обновления Google Play. Другое дело, что исправления в большинстве случаев добираются только до новых устройств, а старые производители и сама Google, как правило, игнорируют. Из-за этого пренебрежения «убить» их могут даже обычные с виду картинки.

Читать далее
Уведомления
Как блокировать любые уведомления на Android

Несмотря на то что уведомления – очень полезная штука, которая не позволяет нам пропускать различные события, происходящие со смартфоном, иногда они могут довольно серьёзно раздражать. В таких случаях мы просто идём в настройки и запрещаем конкретному приложению отправлять нам уведомления либо переводим смартфон в режим полёта, если хотим, чтобы все приложения замолчали. Другое дело, что заблокировать системные уведомления и так называемые информационные, которые оповещают о каком-то действии, совершаемом в данный момент, нельзя. Нельзя, но можно. Рассказываю, как.

Читать далее
Google Camera 8,1
Вышел новый порт Google Camera для многих Android-смартфонов. Как установить

Гугл камера – это настоящее чудо из мира Android-смартфонов. Несмотря на то что официально она доступна только владельцам Google Pixel, она доказывает, что прокачать можно практически любую камеру, если снабдить её грамотно собранным софтом и алгоритмами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что гкам модифицируют, портируют на другие смартфоны и адаптируют под самые разные процессоры и модули камер. Но, к сожалению, владельцы многих устройств до сих пор не смогли оценить фирменную разработку Google именно из-за проблем совместимости. GCam 8.1 решает эту проблему. По крайней мере, частично.

Читать далее
Новый комментарий