Как Google следит за вами по Wi-Fi и как запретить ей это делать

Уже давно не секрет, что Google собирает колоссальные объёмы данных о своих пользователях. Это не только информация об их перемещениях, запросы, отданные голосовым ассистентам, и содержимое электронных писем, но и много чего ещё. По большому счёту ничего предосудительного тут нет. Несмотря на то что Google может использовать полученные сведения в рекламных целях, никакого вреда пользователям это всё равно не наносит. Поэтому я всегда соглашаюсь на любую слежку, которую запрашивает Google. Однако есть такие, кто против этого, тем более, когда узнают, что поисковый гигант может отслеживать и сети Wi-Fi, которыми они пользуются.

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Отслеживание компанией Google сетей Wi-Fi – это далеко не новинка. Оно ведётся посредством устройств, которые к ним подключаются. Смартфоны, планшеты и другие гаджеты под управлением Android собирают эту информацию и отправляют в базу данных поискового гиганта. Это необходимо для определения местоположения пользователя, если сигнал GPS недоступен, а оно используется уже для самых разных целей – от определения часового пояса до обеспечения работы приложений, которые напрямую зависят от систем навигации и служб геолокации.

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Кажется, что ничего такого. Но ведь таким образом Google может делать выводы о том, где вы работаете, где живёте и куда просто периодически заходите. Всего-то и нужно, что проанализировать время подключения. Если устройство пользователя подключено к одной сети Wi-Fi с 9:00 до 17:00, скорее всего, это место его работы. А если оно подключается к другой точке доступа с 18:00 до 08:00 следующего дня, очевидно, что это дом. На основе этой информации Google получает возможность рекламировать конкретные товары и услуги.

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У меня с этим нет никаких проблем. Ну, следят и следят. Однако, если вы считаете недопустимым шпионаж такого рода, вы всегда можете запретить Google отслеживать ваше устройство по Wi-Fi. Другое дело, что сделать это можно только с той точкой доступа, которая принадлежит лично вам. А вот с общественными такого провернуть уже не получится хотя бы потому, что для этого необходимо внести некоторые изменения в название подключения, чтобы ваш смартфон просто игнорировал его и не отправлял полученные от него данные в Google.

Как изменить имя Wi-Fi

Подключите роутер к компьютеру через разъём Ethernet (на многих современных лэптопах такого разъёма уже нет, поэтому придётся использовать переходник);

Запустите командную строку на Mac, Linux или Windows (через меню «Пуск») и введите ipconfig (для Window) или ifconfig для Mac и Linux, чтобы получить шлюз по умолчанию;

Введите шлюз в адресную строку браузера в формате 192.168.0.1 и дождитесь открытия панели управления беспроводной точкой доступа;

Откройте раздел с наименованием вашей точки доступа SSID и добавьте к уже существующему названию “_nomap” без кавычек;

То есть, если ваша сеть называется 123456, то у вас должно получиться 123456_nomap – сохраните изменения и закройте панель управления;

Чтобы проверить, передано ли новое имя сети в Google, запустите на смартфоне Google Maps и нажмите на значок «Моё местоположение».

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Несмотря на то что Google тщательно призывает операторов воспринимать метку “_nomap” в качестве отказа пользователя от передачи информации на сервер, компания не может обязать своих партнёров поступать именно так. Поэтому нет никаких гарантий, что изменение названия беспроводной точки доступа приведёт к тому, что данные о вашей сети Wi-Fi и вашем местоположении при подключении к ней не будут передаваться на удалённые сервера. Тем не менее, если вы заботитесь о своей конфиденциальности, лучше всё-таки изменить название сети и проверить, что будет.