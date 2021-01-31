Как Google улучшила работу с вкладками в Chrome на Android

Не знаю, как вы, а я терпеть не могу, когда у меня в браузере открыто больше 10-15 вкладок. Как только их количество достигает психологического максимума, я тут же начинаю их закрывать, определяя, какие из них мне действительно нужны, а какие – не очень. Но я – это я. А ведь есть люди, которые не представляют себе адекватную работу в браузере без 60-70 открытых одновременно веб-страниц. Они им, возможно, даже не нужны, но привычка берёт своё. Поэтому специально для таких, как они, Google сделала возможность группировки вкладок. Объясняю на пальцах, как она работает.

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Функция группировки нужна для того, чтобы объединить несколько открытых веб-страниц в один набор, чтобы с удобством взаимодействовать с ними. Группировка позволяет как бы каталогизировать вкладки по тематикам, не позволяя им перемешиваться друг с другом. Ведь нередко бывает так, что открываешь несколько веб-страниц, для удобства ориентации располагая их последовательно друг за другом, а потом случайно переставляешь их местами. Функция группировки решает эту проблему на раз-два. Главное – суметь её включить.

Как включить группировку вкладок в Chrome

Включается функция группировки вкладок в экспериментальном меню Google Chrome:

Запустите браузер Chrome 88 (скачать) на Android;

В адресной строке браузера введите chrome://flags;

В поиске найдите параметр Tab Groups и в выпадающем меню напротив нажмите Enabled, а затем – Relaunch;

Затем отыщите параметр Tab Grids Layout и тоже нажмите на Enabled, а после – на Relaunch.

Очень важно выполнять эти действия именно в такой последовательности, перезагружая браузер после активации каждого параметра. Если сначала включить их все, а потом перезагрузить Chrome один раз, то включится только первый флаг из тех, которые вы активировали. Поэтому не пренебрегайте перезагрузкой – это обеспечит исправную работу всех активированных параметров.

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Другой важный момент – это версия браузера. Так получилось, что у некоторых пользователей функция группировки вкладок появилась автоматом при обновлении на Chrome 88, и её не нужно было включать принудительно. Однако у большинства пользователей, как показала практика, нововведение по умолчанию не активировалось. Соответственно, его нужно включать через меню экспериментальных функций так, как описано выше.

Как объединить вкладки в Chrome

Сама механика группировки вкладок устроена очень просто:

Запустите Chrome и откройте несколько вкладок;

Нажмите на кнопку с цифрой открытых веб-страниц;

Нажмите пальцем на одну из вкладок и перетащите на другую;

После их объединения откройте окно с вкладками и выберите нужную;

Повторяйте с другими вкладками, открытыми в Chrome.

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Каждая группа может включать в себя довольно много вкладок. Очевидно, что Google установила какие-то ограничения на количество, но я попробовал добавить в одну группу около 20 веб-страниц, и всё было ок. Соответственно, если вы предпочитаете, чтобы у вас в браузере было открыто по нескольку десятков вкладок, функция группировки – это то, что вам нужно. Таким образом вы сможете сгруппировать вкладки с обзорами смартфонов, новостными ресурсами, сводками прогноза погоды и т.д.