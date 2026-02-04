Как и для чего нужно чистить кэш в приложении MAX на Android

Несмотря на то, что мессенджер MAX изначально занимает в памяти устройства не более 200 МБ, со временем он разрастается. У активных пользователей уже через месяц он может занимать до нескольких десятков гигабайтов, что превращает банальное приложение в одну из самых ресурсоемких программ. Всему виной кэш в MAX, который постепенно копится и в какой-то момент становится причиной нехватки места на Android. Чтобы избавиться от лишних файлов, не обязательно удалять или переустанавливать национальный мессенджер. Достаточно очистить кэш в MAX при помощи нашей пошаговой инструкции.

Как очистить кэш в MAX

Очистка MAX выполняется напрямую через приложение мессенджера. Для освобождения места от лишних данных необходимо:

Запустить MAX. Открыть вкладку «Профиль». Перейти в раздел «Память». Нажать кнопку «Очистить кэш».

При желании вы можете не чистить весь кэш, а избавиться лишь от отдельных групп файлов: видео, стикеры, документы и фото. После очистки кэша они продолжат оставаться доступны для повторной загрузки, поскольку все файлы в MAX автоматически заливаются в облако.

Автоматическая очистка MAX

У активных пользователей MAX кэш разрастается до нескольких гигабайтов всего за несколько недель. Если вы не хотите постоянно прожимать кнопку удаления лишних файлов, можно настроить автоматическую очистку MAX:

Запустите приложение и откройте вкладку «Профиль». Перейдите в раздел «Память», а затем — «Хранить медиа в кэше». Установите значение «Неделю», «Месяц» или «6 месяцев».

Выбрав один из предложенных вариантов, вы можете быть уверены, что по прошествии указанного срока кэш очистится автоматически, и вам не придется прибегать к самостоятельным мерам для избавления от лишних файлов.