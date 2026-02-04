Как и для чего нужно чистить кэш в приложении MAX на Android

Несмотря на то, что мессенджер MAX изначально занимает в памяти устройства не более 200 МБ, со временем он разрастается. У активных пользователей уже через месяц он может занимать до нескольких десятков гигабайтов, что превращает банальное приложение в одну из самых ресурсоемких программ. Всему виной кэш в MAX, который постепенно копится и в какой-то момент становится причиной нехватки места на Android. Чтобы избавиться от лишних файлов, не обязательно удалять или переустанавливать национальный мессенджер. Достаточно очистить кэш в MAX при помощи нашей пошаговой инструкции.

Как и для чего нужно чистить кэш в приложении MAX на Android. Чистим MAX от лишнего кэша. Фото.

Чистим MAX от лишнего кэша

Как очистить кэш в MAX

Очистка MAX выполняется напрямую через приложение мессенджера. Для освобождения места от лишних данных необходимо:

  1. Запустить MAX.
  2. Открыть вкладку «Профиль».
  3. Перейти в раздел «Память».
  4. Нажать кнопку «Очистить кэш».
Как очистить кэш в MAX. Можно очистить как весь кэш, так и отдельные группы файлов. Фото.

Можно очистить как весь кэш, так и отдельные группы файлов

При желании вы можете не чистить весь кэш, а избавиться лишь от отдельных групп файлов: видео, стикеры, документы и фото. После очистки кэша они продолжат оставаться доступны для повторной загрузки, поскольку все файлы в MAX автоматически заливаются в облако.

Автоматическая очистка MAX

У активных пользователей MAX кэш разрастается до нескольких гигабайтов всего за несколько недель. Если вы не хотите постоянно прожимать кнопку удаления лишних файлов, можно настроить автоматическую очистку MAX:

  1. Запустите приложение и откройте вкладку «Профиль».
  2. Перейдите в раздел «Память», а затем — «Хранить медиа в кэше».
  3. Установите значение «Неделю», «Месяц» или «6 месяцев».
Автоматическая очистка MAX. Автоматическая очистка намного удобнее. Фото.

Автоматическая очистка намного удобнее

Выбрав один из предложенных вариантов, вы можете быть уверены, что по прошествии указанного срока кэш очистится автоматически, и вам не придется прибегать к самостоятельным мерам для избавления от лишних файлов.

