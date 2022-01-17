Как искать по картинке в Гугле. Даже с телефона

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Иван Кузнецов 0

Поиск по картинке является одной из самых крутых функций, предложенных пользователям интернета. Если раньше можно было искать только текстовую информацию, то теперь нейронные сети научились без труда определять то, что изображено на картинке, и предлагать вам либо её исходник, либо аналоги с похожим содержанием. Странно только, что кнопка поиска по картинке в Google почему-то пропала. Неужели компания просто отказалась от такой возможности? На самом деле нет. Просто она предложила кое-что покруче.

Поиск Гугл

Из Chrome не пропадала кнопка поиска по картинке, просто она обрела другой вид

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Какое-то время назад пользователи Google Chrome обратили внимание, что из браузера пропала кнопка «Найти в Google». Вместо неё появилась другая под названием «Найти через Google Объектив». Это куда более продвинутый инструмент, который расширяет возможности браузера, предлагая пользователю куда больше сценариев поиска и вариантов подстройки для получения более релевантного результата.

Что такое Гугл Объектив

Google Lens

Искать по картинке в Google стало намного удобнее

Чем хорош Google Объектив? Ну, причин для его внедрения было несколько.

  • Во-первых, Google Объектив — это универсальный инструмент, который является составной частью сразу нескольких приложений и сервисов Google. Он доступен не только в браузере, но и, скажем, в Google Фото.
  • Во-вторых, Google Объектив может искать не только идентичное изображение, но и отдельные объекты с картинок. Благодаря ему можно найти ту или иную вещь, которую вы увидели на фотографии. Google найдёт её и даже подскажет, где купить.
  • В-третьих, Google Объектив не только ищет, но и переводит в реальном времени. Нейронные сети определяют не только визуальные объекты на изображениях, но и текст, позволяя переводить его на любой из языков, знакомых Google Переводчику.

Как найти предмет по картинке в интернете

Несмотря на то что Google заменила кнопку поиска по картинке поиском через Google Объектив, с точки зрения механики процедура совершенно не изменилось:

  • Откройте Google Chrome и выберите желаемую картинку;
  • Нажмите на неё правой кнопкой мыши и нажмите «Искать через Google Объектив»;
Гугл объектив

Гугл объектив предлагает более широкий спектр возможностей для поиска

  • Справа появится окно с результатами поиска;
поиск

Google Объектив определит все объекты на вашем фото

  • Выберите объект на изображении, который хотите найти;
  • Пролистайте вниз, чтобы увидеть совпадения по картинкам и ссылкам, ведущим на страницы с информацией об этом объекте.

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Учтывайте, что чем больше объектов на фото, тем больше возможных вариантов поиска предложит Google Объектив. Для него не проблема распознать телефон, его модель и бренд, текстовые записи, а в отдельных случаях даже объекты на фоне. В целом, Google Объектив — это своего рода разборщик изображений, раскладывающий их на составные и предлагающий найти то, что на них изображено.

Впрочем, если вам не нужно лишних функций, и вы хотите просто вернуть старый-добрый механизм поиска по картинкам, вам понадобится зайти в соответствующий раздел сайта Google:

Гугл поиск

Если вы не хотите пользоваться Объективом, воспользуйтесь отдельным сайтом Гугл для поиска картинок

  • Откройте вкладку с картинками и выберите размер;
  • Отыщите нужную картинку в нужном вам разрешении.

Как скопировать текст с картинки

Поскольку Google Объектив — это универсальный инструмент поиска, он доступен и в других сервисах Google. Я же покажу, как он работает, на примере Google Фото:

  • Откройте Google Фото и выберите любую фотографию;
  • В нижней части экрана нажмите на значок Объектива;
Гугл Фото

Google Объектив очень глазаст

  • В выпадающем окне снизу выберите желаемое действие;
  • Тут вы можете найти похожие изображения, товар, найденный на фото, выделить и скопировать текст и даже перевести его на родной язык.

Что нужно знать при переходе с Android на iOS

Как видно на скриншотах выше, Google Объектив чрезвычайно глазаст. Он без труда разглядел надпись IKEA на сковородке, которую я сфотографировал, и предложил скопировать эту надпись. При желании можно выбрать вкладку с товарами и найти интернет-магазин, где можно купить точно такую же сковороду. Это очень удобно.

Аналогичным образом вы можете пользоваться Google Объективом как функцией поиска по картинке. Достаточно просто сохранить эту картинку себе на смартфон, дождаться синхронизации с Google Фото, а потом просто отыскать идентичное или похожее изображение с помощью нейронных сетей. Несмотря на кажущуюся сложность, на всё — про всё у вас уйдут считанные секунды.

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