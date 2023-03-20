Как использовать Яндекс Станцию на природе. Не нужна ни розетка, ни интернет

В прошлом году я купил домой Яндекс Станцию Лайт. Так как изначально я очень сомневался в том, что колонка приживется, то покупал самую дешевую и простую версию, чисто “на попробовать”. Немного забегая вперед, могу сказать, что колонка пришлась как нельзя кстати. Ну а так как Яндекс Станция Лайт — это не только умная колонка, но и само по себе небольшое устройство, то ее очень легко можно взять с собой практически в любую поездку.

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Смотрите: питание на нее подается через обычную смартфонную зарядку, музыку можно запустить на колонке через Bluetooth, на верхней панели есть кнопки управления громкостью. Поэтому постоянное Wi-Fi подключение и голосовые функции ей просто не нужны. В этом материале рассказываем, как правильно настроить Яндекс Станцию Лайт в поездке и на природе.

Как настроить Яндекс Станцию

В первую очередь вам необходимо понять, каким образом вы будете запитывать колонку. Например, на даче найти электричество не составит никакой проблемы. А вот просто на пикнике с этим будет сложнее. Здесь у вас есть несколько вариантов. Подключить к USB-розетке в машине или воспользоваться специальной автомобильной зарядкой. Ее мощности хватит для того, чтобы колонка выдала все, на что способна. Либо задействовать внешний аккумулятор. Ну а что. Телефон зарядить может, значит, может прокачать и колонку.

Некоторые PowerBank могут даже ноутбуки заряжать, поэтому никаких проблем у вас не возникнет с тем, чтобы запитать Станцию. На самом деле идея подобного подключения родилась спонтанно: зачем покупать отдельную колонку с аккумулятором, если дома есть все это просто в виде разных устройств. Но мало привезти ее туда, где вы хотите послушать музыку. Необходимо ее еще там настроить. Но с этим вообще нет никаких проблем. Так как совсем без интернета настроить Яндекс Станцию не получится, то мы просто раздадим Wi-Fi с телефона буквально на пару минут для активации. Делается это следующим образом:

Загрузите приложение “Умный Дом” и авторизуйтесь в нем под своей учетной записью.

Откройте настройки на смартфоне.

Перейдите в раздел “Точка доступа Wi-Fi”.

Если вы ранее не пользовались режимом модема, то сначала задайте пароль и имя сети и только потом активируйте его.

Выберите вашу Яндекс Станцию.

Пролистайте в самый низ и нажмите “Настроить заново”.

Убедитесь, что Станция мигает, и выполнить инструкции на экране смартфона для установления соединения.

На этапе, когда надо будет подключить колонку к сети Wi-Fi выберите точку доступа на вашем смартфоне и введите пароль от нее.

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Все, колонка успешно подключена к сети, и вы можете пользоваться всеми ее преимуществами. Естественно, скорость загрузки музыки и голосовых ответов будет сильно зависеть от вашего интернета. Если ваш тариф не имеет никаких ограничений на раздачу Wi-Fi, то в целом можете оставить конструкцию в таком виде и управлять воспроизведением и регулировать громкость с помощью голоса. Кому-то это даже покажется значительно удобнее, чем делать это вручную через Bluetooth.

Подключиться к Яндекс Станции по Bluetooth

Но роскошью в виде раздачи интернета без ограничений могут похвастаться не все тарифные планы. Поэтому лучше перейти на вариант с воспроизведением музыки по Bluetooth. Тем более что любая Яндекс Станция поддерживает такой режим работы. Для этого вам понадобится сделать следующее:

После того как колонка будет подключена к Wi-Fi скажите ей: Алиса, включи Bluetooth.

Откройте настройки на вашем смартфоне и перейдите в раздел Bluetooth.

Выберите вашу колонку и дождитесь, когда соединение будет установлено.

Теперь вы можете запускать воспроизведение музыки и отключать режим модема. Держать его включенным больше не потребуется. Обратите внимание, что при таком использовании вы не ограничены одной Яндекс Музыкой. Вы можете пользоваться и VK Музыкой, и Apple Music, и любыми другими стриминговыми сервисами. Можно даже включить клипы на Ютубе, и звук пойдет через колонку. Очень удобно.

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Время работы всей этой конструкции очень сильно зависит от того, какой внешний аккумулятор вы будете использовать, и выбранного вами уровня громкости. Сразу обращу ваше внимание на несколько важных вещей. Во-первых, Яндекс Станции не являются водонепроницаемыми, поэтому использовать их рядом с водоемами или под дождем однозначно не стоит. Можно лишиться недешевого устройства. Во-вторых, взять с собой таким образом получится только маленькие станции, которым хватит смартфонного блока питания.

Ну и обязательно проверяйте свой сотовый тариф на возможность раздачи интернета. У некоторых операторов для этого требуется отдельная подключенная опция. Например, у меня на МТС тариф “Нетариф 2021”, который позволяет расшаривать интернет на любое количество устройств в рамках оплаченного пакета. Поэтому для меня это будет тоже самое, что просто выйти в сеть на смартфоне.

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