Как использовать Яндекс Станцию на природе. Не нужна ни розетка, ни интернет

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Кирилл Пироженко

В прошлом году я купил домой Яндекс Станцию Лайт. Так как изначально я очень сомневался в том, что колонка приживется, то покупал самую дешевую и простую версию, чисто “на попробовать”. Немного забегая вперед, могу сказать, что колонка пришлась как нельзя кстати. Ну а так как Яндекс Станция Лайт — это не только умная колонка, но и само по себе небольшое устройство, то ее очень легко можно взять с собой практически в любую поездку.

Как использовать Яндекс Станцию на природе. Не нужна ни розетка, ни интернет. Яндекс Станция Лайт — практически идеальная портативная колонка. Фото.

Яндекс Станция Лайт — практически идеальная портативная колонка.

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Смотрите: питание на нее подается через обычную смартфонную зарядку, музыку можно запустить на колонке через Bluetooth, на верхней панели есть кнопки управления громкостью. Поэтому постоянное Wi-Fi подключение и голосовые функции ей просто не нужны. В этом материале рассказываем, как правильно настроить Яндекс Станцию Лайт в поездке и на природе.

Как настроить Яндекс Станцию

В первую очередь вам необходимо понять, каким образом вы будете запитывать колонку. Например, на даче найти электричество не составит никакой проблемы. А вот просто на пикнике с этим будет сложнее. Здесь у вас есть несколько вариантов. Подключить к USB-розетке в машине или воспользоваться специальной автомобильной зарядкой. Ее мощности хватит для того, чтобы колонка выдала все, на что способна. Либо задействовать внешний аккумулятор. Ну а что. Телефон зарядить может, значит, может прокачать и колонку.

Как настроить Яндекс Станцию. Станцию Мини тоже можно использовать в таком режиме. Фото.

Станцию Мини тоже можно использовать в таком режиме.

Некоторые PowerBank могут даже ноутбуки заряжать, поэтому никаких проблем у вас не возникнет с тем, чтобы запитать Станцию. На самом деле идея подобного подключения родилась спонтанно: зачем покупать отдельную колонку с аккумулятором, если дома есть все это просто в виде разных устройств. Но мало привезти ее туда, где вы хотите послушать музыку. Необходимо ее еще там настроить. Но с этим вообще нет никаких проблем. Так как совсем без интернета настроить Яндекс Станцию не получится, то мы просто раздадим Wi-Fi с телефона буквально на пару минут для активации. Делается это следующим образом:

Как настроить Яндекс Станцию. Перенастроить Яндекс Станцию можно очень быстро. Фото.

Перенастроить Яндекс Станцию можно очень быстро.

  • Загрузите приложение “Умный Дом” и авторизуйтесь в нем под своей учетной записью.
  • Откройте настройки на смартфоне.
  • Перейдите в раздел “Точка доступа Wi-Fi”.
  • Если вы ранее не пользовались режимом модема, то сначала задайте пароль и имя сети и только потом активируйте его.
  • Выберите вашу Яндекс Станцию.
  • Пролистайте в самый низ и нажмите “Настроить заново”.
  • Убедитесь, что Станция мигает, и выполнить инструкции на экране смартфона для установления соединения.
  • На этапе, когда надо будет подключить колонку к сети Wi-Fi выберите точку доступа на вашем смартфоне и введите пароль от нее.

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Все, колонка успешно подключена к сети, и вы можете пользоваться всеми ее преимуществами. Естественно, скорость загрузки музыки и голосовых ответов будет сильно зависеть от вашего интернета. Если ваш тариф не имеет никаких ограничений на раздачу Wi-Fi, то в целом можете оставить конструкцию в таком виде и управлять воспроизведением и регулировать громкость с помощью голоса. Кому-то это даже покажется значительно удобнее, чем делать это вручную через Bluetooth.

Подключиться к Яндекс Станции по Bluetooth

Но роскошью в виде раздачи интернета без ограничений могут похвастаться не все тарифные планы. Поэтому лучше перейти на вариант с воспроизведением музыки по Bluetooth. Тем более что любая Яндекс Станция поддерживает такой режим работы. Для этого вам понадобится сделать следующее:

Подключиться к Яндекс Станции по Bluetooth. Никакие пароли для подключения не нужны. Фото.

Никакие пароли для подключения не нужны.

  • После того как колонка будет подключена к Wi-Fi скажите ей: Алиса, включи Bluetooth.
  • Откройте настройки на вашем смартфоне и перейдите в раздел Bluetooth.
  • Выберите вашу колонку и дождитесь, когда соединение будет установлено.

Теперь вы можете запускать воспроизведение музыки и отключать режим модема. Держать его включенным больше не потребуется. Обратите внимание, что при таком использовании вы не ограничены одной Яндекс Музыкой. Вы можете пользоваться и VK Музыкой, и Apple Music, и любыми другими стриминговыми сервисами. Можно даже включить клипы на Ютубе, и звук пойдет через колонку. Очень удобно.

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Подключиться к Яндекс Станции по Bluetooth. Больше чем за полгода использования ни разу не пожалел, что купил Станцию Лайт. Фото.

Больше чем за полгода использования ни разу не пожалел, что купил Станцию Лайт.

Время работы всей этой конструкции очень сильно зависит от того, какой внешний аккумулятор вы будете использовать, и выбранного вами уровня громкости. Сразу обращу ваше внимание на несколько важных вещей. Во-первых, Яндекс Станции не являются водонепроницаемыми, поэтому использовать их рядом с водоемами или под дождем однозначно не стоит. Можно лишиться недешевого устройства. Во-вторых, взять с собой таким образом получится только маленькие станции, которым хватит смартфонного блока питания.

Ну и обязательно проверяйте свой сотовый тариф на возможность раздачи интернета. У некоторых операторов для этого требуется отдельная подключенная опция. Например, у меня на МТС тариф “Нетариф 2021”, который позволяет расшаривать интернет на любое количество устройств в рамках оплаченного пакета. Поэтому для меня это будет тоже самое, что просто выйти в сеть на смартфоне.

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