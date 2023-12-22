Как изменить регион в Google Play и скачивать недоступные в России приложения без VPN

Начиная с 2022 года скачивать приложения из Google Play в России стало намного сложнее. Во-первых, некоторые разработчики скрыли свои игры и программы от наших глаз. Во-вторых, компания Google запретила оплачивать покупки. Но все ограничения можно обойти, если просто изменить регион в Google Play. Подробно расскажем, как это сделать, и с какими ограничения вы можете столкнуться в дальнейшем.

Как определяется регион Google Play

Google сама выбирает регион аккаунта, опираясь на ваши данные в процессе регистрации. Для этого она использует два способа:

IP-адрес (если вы создаете аккаунт с российского IP, то в качестве региона автоматически добавляется Россия);

платежный профиль (если вы привязали российскую карту или местный номер телефона, то регионом считается Россия).

Кажется, будто для изменения региона аккаунта Google нужно просто включить VPN. Но этот способ не работает, в чем вы можете самостоятельно убедиться, а потому остается два выхода. Первый — создание иностранного аккаунта Google, о чем мы рассказывали в одном из предыдущих материалов. Недостаток этого способа заключается в необходимости постоянно включать VPN и чистить данные Google Play перед входом в магазин. Только тогда здесь появятся недоступные в России приложения.

Второй способ — изменение платежного профиля Гугл, о котором мы сегодня и поговорим. Учтите, что менять регион можно только раз в год. Поэтому заранее подумайте, какую страну выбрать.

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Как удалить платежный профиль Гугл

Прежде всего необходимо избавиться от старого платежного профиля Google. Для этого действуйте следующим образом:

Запустите Google Play. Нажмите на иконку аккаунта в правом верхнем углу. Перейдите в раздел «Платежи и подписки», после чего — «Способы оплаты». Откройте вкладку «Другие настройки платежей». Нажмите на три полоски, расположенные в левом верхнем углу. Откройте настройки. Пролистайте страницу вниз и нажмите «Закрыть платежный профиль».

После удаления платежного профиля Гугл останется добавить новый, используя карту иностранного банка. О том, как это сделать, поговорим далее.

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Как поменять регион в Гугле

Теперь для смены региона нужно добавить карту в Google Play. Делается это так:

Откройте «Другие настройки платежей» в Google Play. Нажмите «Добавить способ оплаты». Введите данные иностранной карты, а также регион и адрес, к которому она привязана. Сохраните изменения.

Если у вас нет карты иностранного банка, можно попробовать ввести свои платежные реквизиты, указав регион и адрес другой страны. В Google Play появится ошибка «Не удалось выполнить транзакцию», но в этом нет ничего страшного, ведь регион Гугл мы уже изменили.

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Как скачать приложение, если оно недоступно в вашей стране

После изменения платежного профиля вы можете скачивать приложения, недоступные в России. Причем для этого даже не потребуется VPN. Как видно на скриншотах ниже, все игры и программы доступны сразу, поскольку Google теперь думает, что мы находимся в другой стране.

Кроме того, у вас есть возможность купить приложение в Google Play. Но только при условии, что ранее для платежного профиля была добавлена карта иностранного банка. Если вы об этом не позаботились, то придется оформлять карту, соответствующую выбранному региону, или ждать целый год для повторного изменения платежного профиля.