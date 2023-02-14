Как изменить шрифт в Ватсапе на Андроиде

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Кирилл Пироженко 0

Кто бы что не говорил и как не относился к WhatsApp, на сегодняшний день это самый популярный мессенджер в мире. Да, нововведения появляются в нем чрезвычайно медленно, но последнее время дело сдвинулось с мертвой точки, и нам даже угрожают бесплатной расшифровкой голосовых сообщений. Однако многим не дает покоя, как отдельные пользователи меняют шрифт и пишут красивые сообщения. Можно загрузить отдельное приложение, писать текст в нем и отправлять в виде картинки, но это долго и неудобно.

Как изменить шрифт в Ватсапе на Андроиде. Благодаря сторонним шрифтам переписку в Ватсапе можно сделать интереснее. Фото.

Благодаря сторонним шрифтам переписку в Ватсапе можно сделать интереснее.

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Мы же воспользуемся сторонними клавиатурами. Хоть поддержка русского языка встречается редко где, но мы постарались и нашли прикольную программу, которая позволит вам разнообразить ваши переписки. В этом материале рассказываем, как писать сообщения в Ватсапе красивым шрифтом и можно ли отформатировать текст без сторонних программ.

Жирный шрифт в Ватсапе

В первую очередь хочу отметить, что в Ватсапе, в принципе, есть встроенные инструменты для редактирования текста. Конечно, ничего особо примечательного там нет, но как-то выделить или отметить нужную часть текста можно очень легко. Делается это следующим образом:

Жирный шрифт в Ватсапе. Обязательно попробуйте “Моноширинный”. Он смотрится интереснее. Фото.

Обязательно попробуйте “Моноширинный”. Он смотрится интереснее.

  • Откройте Ватсап на вашем смартфоне и перейдите в интересующий вас чат.
  • Наберите текст сообщения, но не отправляйте его.
  • Выделите весь текст или ту часть, внешний вид которой вы хотите изменить.
  • В появившемся окошке нажмите на многоточие.
  • Выберите любой из представленных вариантов форматирования: жирный, курсив, зачеркнутый, моноширинный.

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Таким образом, вы можете отправлять необычные сообщения без использования какого-либо стороннего софта, а только за счет встроенных возможностей Ватсапа. Конечно, выделение потребует от вас небольших временных затрат, но иногда это намного удобнее, чем пользоваться сторонними клавиатурами.

Как сделать шрифт в Ватсапе

Как по мне, так встроенных возможностей вполне достаточно, чтобы подчеркнуть что-то важное в сообщениях. Но многие со мной не согласятся. Поэтому я немного пошарился по Google Play и нашел интересное приложение под названием Fonts+. Оно позволяет установить на смартфон отдельные клавиатуры, которые поддерживают разные прикольные шрифты. Настроить его можно следующим образом:

  • Скачайте Fonts+ из Google Play.
    • Как сделать шрифт в Ватсапе. Сразу активируйте клавиатуру в настройках. Фото.

    Сразу активируйте клавиатуру в настройках.

  • Зайдите в настройки вашего смартфона и в окно поиска введите “Управление клавиатурами”.
  • Активируйте переключатель возле Fonts+ и откройте само приложение.
  • При запуске оно предложит вам сразу выбрать клавиатуру Fonts+.
    • Как сделать шрифт в Ватсапе. Можно сразу отключить все лишние языки. Фото.

    Можно сразу отключить все лишние языки.

  • Переключитесь на вкладку Settings и выберите раздел Languages.
  • Если вы не пишите на английском, можете отключить переключатель напротив English и, наоборот, активировать возле Russian.
  • Теперь откройте Ватсап и перейдите в интересующий вас чат.
    • Как сделать шрифт в Ватсапе. При необходимости разблокировать шрифт вам предложат посмотреть рекламу. Фото.

    При необходимости разблокировать шрифт вам предложат посмотреть рекламу.

  • В самом верху клавиатуры на выбор будут предложены все доступные шрифты. Для активации некоторых придется посмотреть рекламу, но после этого выбранный шрифт будет спокойно работать.
  • Можно пролистать в самый край и нажать на “+” для просмотра всех доступных шрифтов.
  • Если какой-то шрифт не поддерживает русский язык, на клавиатуре появится соответствующая надпись.

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Так как клавиатура для создания красивых шрифтов добавляет к буквам дополнительные символы, то встроенная проверка правописания будет постоянно подсвечивать слова красным. Имейте это в виду, если привыкли на нее рассчитывать. Никакого толка при подобном использовании от этой проверки не будет.

Сразу скажу, что можно найти приложения с более интересными подборками шрифтов, как, например, BlueWords. Оно вообще позволяет писать синими буквами. Вот только поддерживается у него только английский язык, и на русском вы BlueWords использовать не сможете. Конечно, если вы ведете переписки на английском или просто вам нужно что-то на нем написать, то можете загрузить еще и его. Настройка у приложений будет одинаковая.

Как сделать красивый шрифт в Ватсапе

Ну а для тех, кто никуда не спешит и хочет сделать совсем красиво, можно воспользоваться приложением INK. Оно создает картинки с красивым текстом, которые можно пересылать кому угодно. Причем можно даже на фон установить любое изображение, которое вам нравится:

  • Загрузите INK из Google Play и откройте его.
    • Как сделать красивый шрифт в Ватсапе. Для картинок есть много разных прикольных шрифтов. Фото.

    Для картинок есть много разных прикольных шрифтов.

  • Перейдите на вкладку шрифты и выберите какое-нибудь бесплатное написание.
    • Как сделать красивый шрифт в Ватсапе. Можно даже настроить цвет шрифта. Фото.

    Можно даже настроить цвет шрифта.

  • Нажмите на “Аа” в левом верхнем углу и введите интересующий вас текст.
  • Сохраните получившийся результат в галерею и отправьте полученную картинку в нужный чат в Ватсапе.

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Это, конечно, значительно дольше, но если эстетическая сторона вопроса для вас имеет наибольшее значение, то почему бы и не заморочиться. Тем более кому-то нужен красивый шрифт только для какого-нибудь поздравления, а случаются они не так часто. Мне кажется, что Ватсапу нужно уже добавить разные шрифты в приложение и дать возможность пользователям использовать их без стороннего софта. Было бы очень удобно.

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