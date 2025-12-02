Как мошенники взламывают тысячи смартфонов через приложение для NFC и что делать пользователям Android

  2. Темы
  3. Полезно знать
Кирилл Пироженко

Рост финансовых киберугроз в 2025 году стал особенно заметен на фоне бурного распространения вредоносных приложений, маскирующихся под легитимные инструменты. Одним из наиболее опасных примеров стала серия модифицированных версий NFCGate. Это ПО изначально создавалось студентами немецкого университета для анализа NFC-трафика, однако со временем превратилось в инструмент, который позволяет дистанционно управлять смартфоном и создавать виртуальные клоны банковских карт. В течение года приложение активно использовали преступные группы, что привело к существенным потерям среди клиентов российских банков.

Как мошенники взламывают тысячи смартфонов через приложение для NFC и что делать пользователям Android. Мошенники переделали приложение для анализа NFC-трафика и крадут деньги со счетов. Фото.

Мошенники переделали приложение для анализа NFC-трафика и крадут деньги со счетов

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ КРУТЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫХ НЕТ НА САЙТЕ

По данным компании F6, сумма ущерба за десять месяцев 2025 года превысила полтора миллиарда рублей. Сообщалось о более чем 56 тысячах атак, причем злоумышленники скрывали вредоносный код внутри приложений, которые имитировали сервисы для работы с документами или приложения государственных структур. После установки программа просила пользователя приложить карту к смартфону. В этот момент данные попадали к преступникам. Этим же способом формировались виртуальные карты, которые затем использовались для хищения средств.

Весной 2025 года появилась обратная версия NFCGate. В ней пользователю предлагали защитить деньги и приложить смартфон к банкомату. На телефоне уже находилась виртуальная карта мошенников. Банкомат воспринимал операцию как обычный перевод на карту, и владелец сам инициировал транзакцию. Этот метод позволял обходить антифрод системы банков. В большинстве случаев злоумышленники просили удалить приложение сразу после операции, чтобы осложнить его анализ.

Как мошенники взламывают тысячи смартфонов через приложение для NFC и что делать пользователям Android. Достаточно было приложить карту к смартфону или смартфон к банкомату, и деньги пропадали со счета. Изображение: welivesecurity.com. Фото.

Достаточно было приложить карту к смартфону или смартфон к банкомату, и деньги пропадали со счета. Изображение: welivesecurity.com

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. ТАМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫХОДЯТ ПОДБОРКИ САМЫХ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ С АЛИЭКСПРЕСС

Вторая половина года показала дальнейший рост атак. В июле фиксировали не менее двухсот зараженных устройств ежедневно, а к ноябрю количество случаев достигало трехсот. Общее число атак за полугодие превысило 38 тысяч. Наиболее тревожным стал выход нового трояна RatOn. Эксперты F6 назвали его Франкенштейном. Он объединяет функции предыдущих модификаций, но действует более скрытно. Теперь от пользователя не требуют прикладывать карту или выполнять дополнительные действия. Достаточно лишь установки и предоставления разрешений. Приложение работает в фоновом режиме и похищает данные с устройства.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ. ТАМ ТЫ СМОЖЕШЬ ПООБЩАТЬСЯ С ДРУГИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ И ДАЖЕ НАШИМИ АВТОРАМИ

Чтобы этого избежать и не потерять свои деньги пользователям необходимо устанавливать приложения только из нормальных магазинов, например Google Play, RuStore или с официальных сайтов банков, внимательно проверять права, которые программа запрашивает при первом запуске и не сообщать CVV и ПИН-коды сторонним лицам. Это остается основным способом защиты от подобных угроз.

Теги
Новости по теме
Google Переводчик официально стал нейросетью. Что произошло?
Как посмотреть свои итоги 2025 года в Яндекс Музыке
Две галочки в MAX получили юридическую силу. Что это значит?
Лонгриды для вас
Смотрите, как Google изменила дизайн Android. Теперь все приложения выглядят иначе

Одним из главных нововведений Android 16 стал дизайн Material 3 Expressive — выразительный стиль оформления интерфейса, ориентированный на молодую аудиторию в возрасте 18-24 лет. Разработчики планируют освежить внешний вид ОС только осенью 2025 года, но некоторые изменения начинают проявляться уже сейчас. Постепенно выходят обновления приложений Google, адаптированные под новый дизайн-код. Причем оценить их могут даже пользователи предыдущих версий операционной системы.

Читать далее
Смартфоны 2025 года, за которые реально стыдно

Ежегодно производители смартфонов выпускают сотни (если не тысячи) новых моделей, среди которых регулярно встречается откровенный хлам. Причем делают его не только бренды третьего эшелона, чьи поделки мы видим на AliExpress, но и весьма известные компании. Поэтому мне не составило труда выбрать худшие смартфоны 2025 года. В то же время хочу отметить: список субъективный и далеко не исчерпывающий, но наглядно отображающий происходящее на рынке.

Читать далее
Как удобно настроить приложение Сбербанк Онлайн на Android

Приложение Сбербанк Онлайн регулярно улучшается, но опробовать новые функции раньше всех могут только пользователи Android, так как в App Store его нет. Пока владельцы iPhone в пролете, самое время изучить нововведения: не так давно Сбер добавил несколько классных функций. И даже несмотря на то, что банк сообщил о них в своем Телеграм-канале, многие их не заметили после обновления! Рассказываем, как настроить приложение Сбербанк на Андроиде.

Читать далее
Новости партнеров
Как работает шестое чувство человека, позволяющее ощущать предметы без контакта с ними
Как работает шестое чувство человека, позволяющее ощущать предметы без контакта с ними
Южнокорейские полицейские обвинены в крышевании нелегальных криптообменников. Сколько они получили?
Южнокорейские полицейские обвинены в крышевании нелегальных криптообменников. Сколько они получили?
Забудьте про Siri! Как включать голосовой режим нейросети ChatGPT на iPhone одной кнопкой
Забудьте про Siri! Как включать голосовой режим нейросети ChatGPT на iPhone одной кнопкой