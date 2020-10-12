Как на Android делать селфи с фильтрами в стиле картин известных художников

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Иван Кузнецов 0

Цифровая модификация давно стала нормой для подавляющего большинства из нас. Уже практически невозможно найти человека, который бы осознанно разместил свою фотографию в социальной сети, предварительно не подредактировав её. Это может быть как вполне лайтовенькая цветокоррекция, так и хардкорое замазывание прыщей, осветление кожи и мощное сглаживание. В эпоху постиронии с этим стало немного попроще, и пользователи начали пользоваться фильтрами, скрывающими их собственные несовершенства за несовершенствами выдуманными, которые для них совершенно нехарактерны. Но не всё же вам старить и толстить себя.

Google Arts & Culture

AR-фильтры могут выглядеть интеллигентно

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Google добавила в приложение Google Arts & Culture набор AR-фильтров, которые позволяют вам делать собственные снимки в стилистике картин популярных художников или примерить на себя различные предметы старины. Но – наверное, это было ожидаемо — лично мне больше всего понравился фильтр на основе автопортрета Винсента Ван Гога. Он не только придаёт характерную внешность фотографируемому, но и закрашивает фон за объектом съёмки так, что на выходе получается очень натуральный аналог реальной картины — с вами в главной роли.

Фильтры в дополненной реальности

Опробовать новые AR-фильтры на себе проще, чем кажется:

  • Скачайте приложение Google Arts & Culture из Google Play;
  • Запустите приложение и разрешите ему доступ к камере;
AR-фильтры

Ищете фильтры для селфи, которых нет ни у кого? Вам в Google Arts & Culture

  • На главном экране нажмите на иконку камеры и выберите режим Art Filter;
  • Выберите понравившийся фильтр и сделайте снимок.

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Очень круто, что фильтры, которые доступны в приложении Google Arts & Culture, работают в дополненной реальности. За счёт этого они получаются интерактивными и учитывают положение объекта съёмки, подстраиваясь под него. Поэтому ракурс съёмки, направление света и другие аспекты значения практически не имеют. Например, неважно, что или кто находится за вами в момент ведения съёмки – фильтр наложит поверх изображение из оригинальной картины, скрыв то, что людям, которым предстоит оценивать ваш снимок, видеть нежелательно.

Приложение с интересными фильтрами для селфи

Фильтры в стиле картин

Фильтры в Google Arts & Culture абсолютно интерактивны

Помимо картин, здесь доступны разного рода объекты старины. Например, можно примерить на себя виртуальный японский шлем кавари-кабуто. Внешне он очень похож на то, что в нашей культуре принято считать шлемами викингов, но, как известно, никаких шлемов у викингов, тем более с рогами, на самом деле не было. К сожалению, на данном этапе фильтров такого рода в приложении не очень много – всего 5. Но, скорее всего, уже в обозримом будущем Google возьмётся за расширение ассортимента и предложит пользователям приложения кое-что новенькое, тем более что разгуляться действительно есть где.

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Может сложиться впечатление, что приложение Google Arts & Gallery – это исключительно решение для баловства и примерки на себя разных фильтров, но это не так. Здесь вам доступна возможность сравнить себя с героями популярных картин, запустить прямо у себя в комнате AR-версии картин от художников мировой величины и даже поучаствовать в виртуальной экскурсии по музеям, где вы практически наверняка никогда не были. В эпоху второй волны коронавирусной пандемии такая возможность выглядит особенно актуальной, поэтому обязательно попробуйте.

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