Как на Android определить, что приложение фейковое

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Иван Кузнецов 0

Открытость Android, которая не привязывает пользователей к Google Play и позволяет им скачивать приложения из любых источников, безусловно, даёт ей серьёзное преимущество перед iOS. Всё-таки возможность выбора – это действительно большое дело. Но поскольку на Android не существует какой-то системы сертификации магазинов приложений, многие пользователи скачивают софт оттуда, откуда его скачивать не стоило бы в принципе. Это приводит к тому, что на их устройства проникают вредоносные приложения, которые вот так сходу не отличить от доброкачественных. Но их можно выявить.

Приложения-клоны

В интернете полно клонов оригинальных приложений, которые содержат в себе вредоносный код

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Для начала разберёмся, о чём идёт речь. Многие нечистые на руку разработчики делают копии популярных приложений с вредоносными или шпионскими скриптами, зачастую даже не заморачиваясь над клонированием функциональности. Их цель состоит в том, чтобы пользователь заметил их и скачал себе на устройство.

Дальше – дело техники: выбить разрешения и начать вести свою подрывную деятельность. Одни шпионят за пользователями, другие кликают по рекламе, не отключаясь даже в фоновом режиме, третьи майнят криптовалюту, а четвёртые просто воруют деньги.

Как найти приложение-подделку

Но хуже всего, что внешне их практически невозможно отличить от настоящих приложений. Ведь даже разрешения, которые клоны запрашивают у пользователя, запрашиваются при самом первом запуске. То есть у потенциальной жертвы нет никакой возможности сразу понять, что что-то не так.

Более того, многие зачастую не понимают этого и после, будучи не в силах связать регулярные списания денежных средств или непроизвольные перегревы смартфона с недавно установленным приложением, скачанным неизвестно откуда.

Однако Android имеет встроенный инструмент для определения подлинности приложения, которое вы установили:

  • Откройте «Настройки» на своём Android-смартфоне;
  • Перейдите в раздел «Приложения» — «Все приложения;
Приложения

Слева — оригинальное приложение со ссылкой на Google Play, справа — ссылки нет

  • Отыщите в списке приложение, в котором сомневаетесь;
  • На странице приложения нажмите на «Сведения приложения».

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Неважно, откуда вы скачали приложение, которое проверяете, себе на смартфон, — оно в любом случае должно быть в Google Play. Если оно оригинальное, то нажатие на кнопку «Сведения приложения» перебросит вас в Google Play (или AppGallery, если у вас новый Huawei или Honor).

А если это клон, который только мимикрирует под оригинальное приложение, но на самом деле им не является, ссылки на Google Play не будет. Всё дело в системе сертификации, которую используют разработчики, размещая свой софт в магазине приложений.

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Логично, что у мошенников таких сертификатов быть не может, по крайней мере того самого, который бы позволил идентифицировать его как оригинальное. Соответственно, никакой ссылки на Google Play, где размещается исходная программа, попросту не будет.

А что делать дальше – решать вам: либо смириться, либо удалить приложение, которое практически наверняка является вредоносным. Ведь если оно выдаёт себя за то, чем на самом деле не является, это повод задуматься о том, а зачем разработчик вообще это делает.

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Эффективнее всего удалять такого рода приложения через безопасный режим:

  • Введите смартфон в безопасный режим (как это делается, читайте тут);
  • Откройте «Настройки» — «Приложения» — «Все приложения»;
Безопасный режим

Удалять вредоносные приложения нужно только в безопасном режиме

  • Найдите приложение, которое хотите удалить, и откройте его страницу;
  • В открывшемся окне выберите «Удалить» и подтвердите удаление.

Удалять приложения в безопасном режиме эффективнее всего, потому что в этом режиме Android блокирует работу любого софта, кроме штатного. То есть у поддельных и вредоносных приложений не будет возможности скрыть следы своего присутствия или сохранить на устройстве какие-то данные, чтобы восстановиться, когда пользователь активирует обычный режим.

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