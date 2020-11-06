Как на Android состарить себя на видео

Вы знаете, что такое FaceApp? Это сервис, которое позволяет состарить или, наоборот, омолодить на фотографии любого человека. Благодаря умным алгоритмам, отвечающим за обработку, результат получается максимально естественным. Искусственный интеллект анализирует фотографию, человека, который на ней изображён, прогоняет через множество состаривающих или омолаживающих фильтров и показывает, каким он мог быть в старости или был в молодости. Но если раньше FaceApp работал только со статичными изображениями, то теперь обзавёлся поддержкой видео.

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Поддержка видео появилась в последнем обновлении FaceApp, которое уже вышло в Google Play. Но, несмотря на то что у меня включено автообновление, новая версия приложения сама почему-то не установилась и даже не отобразилась в списке претендентов на обновление. Поэтому, если у вас обработка видео ещё не появилась, просто откройте Google Play, забейте в строке поиска FaceApp и нажмите на кнопку «Обновить». Поскольку апдейт уже вышел, принудительное обновление будет возможно без каких-либо проблем.

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Скачайте FaceApp из Google Play, если ещё не;

Запустите приложение и выберите вкладку «Видео»;

Выберите из галереи видео или снимите новое;

Выберите подходящий фильтр и дождитесь окончания обработки.

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Полученное видео можно как сохранить себе на смартфон, так и отправить его кому-то или выложить в социальные сети. В FaceApp специально добавлены виджеты популярных онлайн-сервисов для быстрой публикации обработанных фотографий и видеороликов. Поэтому при необходимости вы сможете сразу опубликовать состарившегося себя в ленту Инстаграма или в сторис.

Чем опасно приложение FaceApp

Все изменения применяются не на смартфоне, а на удалённых серверах. Это нужно для правильной работы нейронных сетей, которые очень требовательны к ресурсам и скорее всего не сработают как нужно. Поэтому учитывайте, что для обработки необходимо обеспечить смартфону стабильное подключение к интернету.

В противном случае ничего не получится и вам будет предложено дождаться восстановления соединения. Но это не самое главное. Поскольку редактирование происходит на удалении, очевидно, что ваши фото и видео попадают напрямую к разработчикам. А уж как они ими распоряжаются, остаётся на их совести.

Возможно, они используют полученные данные для дальнейшего обучения нейронных сетей, которым необходимо постоянно совершенствоваться, чтобы качественно обрабатывать фотографии и видео. На это намекает появление функции обработки видео, которой раньше не было. Допускаю, что она появилась именно в результате того, что нейронная сеть, которую используют разработчики FaceApp, достаточно натаскалась, чтобы выполнять даже такие сложные проекты.

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Вообще, FaceApp – это один из немногих по-настоящему удачных примеров мобильных приложений для обработки фото и видео при помощи ИИ. Ранее я рассказывал о Remini, с помощью которого прогнал через нейросеть старинные фотографии из семейного архива и получил по-настоящему классный результат. Приложение не только улучшило качество и раскрасило фотографии, но и позволило выделить лица людей, изображённых на снимке, в самостоятельные портреты.