Как на Android удалить людей с фото, если вам испортили кадр

Если вы любите фотографироваться на улице, то наверняка оказывались в ситуации, когда случайные прохожие портят кадр своим присутствием. Подобное происходит и в других местах скопления людей. Но что делать, дабы не запороть фото? Не разгонять же прохожих ради удачного кадра, правда? Вот и искусственный интеллект придерживается аналогичного мнения, предлагая удалить людей с фото. Для этого вам понадобится специальное приложение для Андроид. А еще, возможно, получится обойтись и стандартными средствами смартфона.
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Редактор фото на смартфонах Xiaomi
Обойтись без помощи стороннего софта могут владельцы смартфонов Xiaomi, чей стандартный фоторедактор оснащен функцией бесплатного удаления людей с фото. Все, что понадобится сделать:
- Открыть снимок в галерее.
- Нажать кнопку редактирования.
- Перейти в раздел «AI», а затем — «Ластик».
- Выбрать опцию «Удаление людей».
- Нажать на силуэт лишнего человека.
- Подтвердить его удаление нажатием на крестик.
- Также можно избавиться от всех присутствующих сразу, нажав кнопку «Стереть».
Подобная функция присутствует на многих, но далеко не всех смартфонах Xiaomi. Также нечто подобное бывает встроено в фоторедакторы устройств других марок. Но даже в случае, если вам не удастся найти заветную функцию, вы сможете удалить людей с фото через приложение.
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Редактор в приложении Google Фото
На каждом Android-смартфоне с сервисами Гугл есть альтернатива стандартной галереи. Называется она Google Photo и обычно прячется в папке с другими приложениями американской компании. Здесь тоже есть редактор, позволяющий удалить других людей на фото:
- Запустите Google Фото.
- Отыщите нужный снимок.
- Нажмите кнопку «Изменить».
- Среди предложенных инструментов выберите «Волшебный ластик».
- Заштрихуйте лишнего человека.
- Сохраните получившийся снимок.
Точность срабатывания в Google Фото такая же высокая, как и в редакторе Xiaomi. Однако бесплатно доступно только ручное удаление людей. Использование волшебного ластика в автоматическом режиме открывается только после оформления подписки Google One. Чтобы ее подключить, придется немного попотеть: зарегистрировать иностранный аккаунт Гугл и приобрести карту заграничного банка.
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Удаление людей с фото через Snapseed
Возможности, аналогичные тем, что доступны пользователям без подписки Google Photo, присутствуют и в бесплатном приложении Snapseed. Оно удаляет людей с фото без водяного знака, но делает это немного иначе:
- Запустите Snapseed.
- Выберите фотографию.
- Откройте панель инструментов.
- Выберите эффект «Точечно».
- Закрасьте лишнего человека.
- Сохраните изменения.
Хотя разработкой приложения Snapseed тоже занималась компания Google, эта программа удаляет людей с фото намного хуже. Даже издали будет заметно, что вы закрасили лишнюю персону самым топорным способом. Зато бесплатно и без водяных знаков.
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Ретуширование фото в приложении Pic Retouch
Переходим к программам, не имеющим отношения к Google, и начинаем с приложения Pic Retouch от известной команды разработчиков InShot. В их активе несколько десятков утилит, и та, о которой сейчас пойдет речь, является едва ли не лучшей. Она удаляет лишних людей с фото, делая это не хуже редактора Xiaomi и Google Photo:
- Запустите Pic Retouch.
- Перейдите в раздел «Удалить объект».
- Выберите фото.
- Нажмите на «ИИ Удалить», а затем — «Авто».
- Тапните по лишнему человеку.
- Подтвердите удаление и сохраните снимок.
Приложение неплохо ретуширует фото, почти не оставляя артефактов. Вместе с тем на получившемся снимке вы увидите водяной знак. Чтобы удалить его, нужна платная подписка за 179 ₽/год или 429 рублей навсегда, а из России без костылей ее не оформить.
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Удалить человека с фото при помощи Retouch
Как и положено, приложение с говорящим названием выполняет ретуширование фото, позволяя убрать все лишнее в кадре. Для этого вам понадобится:
- Запустить Retouch.
- Перейти в раздел «Удалить объекты».
- Закрасить лишнего человека на выбранном фото.
- Нажать «Go».
Человек с фото удаляется корректно, пускай и в ручном режиме. Ретуширование выполняется корректно, а водяного знака на получившейся картинке нет. Недостатки приложения заключаются в том, что без подписки нельзя сохранить фото в высоком разрешении, а в бесплатной версии доступна обработка лишь 15 снимков в день.