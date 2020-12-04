Как на Android установить сторис из «Google Фото» на рабочий стол

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Иван Кузнецов 0

Вы пользуетесь «Google Фото»? Лично я пользуюсь уже давно и всё это время жутко раздражаюсь от того, что Google не может полноценно интегрировать свой сервис в Android. Например, из «Google Фото» невозможно не только отправить в Telegram снимок файлом, но и установить фотографию из воспоминаний на рабочий стол. Это довольно странно, учитывая, что для многих «Google Фото» — это основное приложение, посредством которого производится взаимодействие со всеми изображениями на устройстве. Хорошо, что в последнем обновлении такая возможность появилась.

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Google Фото получил обновление с функцией установки сторис на заставку

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В актуальной версии «Google Фото», которую Google выпустила в начале этой недели, появилась функция установки фотографий из раздела «Воспоминания» на рабочий стол. Несмотря на то что компания уже начала распространять апдейт, до многих он ещё не добрался.

Как установить обновление Google Фото

Обои

Установить обои из Google Фото можно было всегда, а вот воспоминания — нет

Важно: воспоминаниями в «Google Фото» называются те самые сторис, которые регулярно появляются над фотографиями. Таким образом Google напоминает нам о прошедших событиях, в которых мы принимали участие, или показывает просто красивые снимки из нашего прошлого.

А иногда, если повезёт, алгоритмы «Google Фото» могут сформировать настоящую гиф-анимацию из нескольких фотографий, если они были сняты последовательно, и в их объединении есть художественная ценность. Не знаю, как вам, а мне гифки от Google нравятся больше всего, потому что самостоятельно склеить их мне бы не удалось – это уж точно.

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Впрочем, даже если вы уже обновились, не исключено, что при попытке поставить снимок из воспоминаний в «Google Фото» в качестве обоев на экран своего смартфона можете столкнуться с теми или иными трудностями. Разбираем, что это могут быть за трудности и как их преодолеть.

Если вы ещё не обновили «Google Фото» до версии 5.52, вам потребуется установить апдейт в виде apk-файла. Его можно скачать по этой ссылке. В случае же, если обновление уже добралось до вас, этим действием можно пренебречь. А теперь переходим к основной проблеме, с которой я столкнулся на первом этапе.

Воспоминания из Google Фото на обои

Оказалось, что одного только обновления «Google Фото» недостаточно, потому что установить фотографии из ассортимента каталога при помощи штатного ПО невозможно. Нужно ещё скачать приложение «Обои» от Google – только оно содержит специальный раздел, который является своего рода шлюзом из «Google Фото», позволяющим устанавливать снимки из облака.

  • Запустите приложение «Обои» на Android;
  • Пролистайте вниз и откройте «Живые обои»;
Воспоминания

Поставить сторис из Google Фото на заставку можно только через приложение «Обои» от Google

  • Здесь выберите вкладку «Воспоминания»;
  • В открывшемся окне нажмите «Применить».

Помимо воспоминаний, «Google Фото» позволяет установить на заставку любой снимок из галереи. Сделать это очень просто – достаточно просто открыть нужное фото, открыть контекстное меню (три вертикальных точки), затем выбрать «Использовать как» и установить как обои. В общем, ничего сложного.

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На самом деле возможность установить воспоминания из «Google Фото» в качестве обоев – это реально крутая функция. Я очень люблю эти сторис, которые формируют алгоритмы Google, но – так уж получается – открывают приложение нечасто. А регулярное обновление этих снимков, напоминающих мне о былых событиях, решает эту проблему буквально на раз-два. Да, нужно быть готовым к тому, что некоторые снимки из сторис оказываются откровенно нехудожественными. Поэтому 10 раз подумайте, нет ли в вашей галерее чего-то такого, что вам бы хотелось скрыть от посторонних.

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