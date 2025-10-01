Как на смартфоне Nothing создать свое приложение через нейросеть

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Как правило, искусственный интеллект на Android ограничивается парой-тройкой функций фоторедактора и наличием чат-бота наподобие ChatGPT. Но британская компания Nothing, выпускающая одноименные смартфоны, решила пойти дальше и представила сервис Essential Space. Он позволяет владельцам устройств бренда создавать приложения через нейросеть и устанавливать их на свой Nothing Phone или CMF Phone.

Как на смартфоне Nothing создать свое приложение через нейросеть. На смартфонах Nothing теперь можно создавать собственные приложения. Фото.

На смартфонах Nothing теперь можно создавать собственные приложения

Новый сервис Essential Apps

Нейросеть для создания приложений анонсировал лично глава Nothing Карл Пэй, заявив следующее:

С помощью Essential мы начинаем разрушать устаревшую и элитарную систему, созданную традиционными лидерами рынка. Новая эра требует нового мышления. Будущее программного обеспечения — за неограниченным доступом, коллективными инновациями и гиперперсонализацией. Преграды прошлого будут устранены, что откроет путь к будущему, в котором действительно будут доминировать пользователи.

Сервис Essential Apps доступен на странице playground.nothing.tech. Разработчики отмечают, что он находится на стадии альфа-тестирования, поэтому не удивляйтесь возникновению сбоев.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Как сделать приложение через нейросеть

Чтобы создать приложение через нейросеть, необходимо:

  1. Открыть страницу playground.nothing.tech в браузере.
  2. Во вкладке «Essential Apps» нажать кнопку «Create your app».
  3. Вбить запрос на создание приложения и отправить его.
Как сделать приложение через нейросеть. Ничего не понятно, но очень интересно. Фото.

Ничего не понятно, но очень интересно

После отправки ваш запрос будет поставлен в очередь. Nothing не говорит, сколько времени требуется на его обработку, и в процессе ожидания предлагает ознакомиться с работами других авторов, которые доступны на странице playground.nothing.tech/apps.

? Читай наши лучшие материалы в Дзене

Как установить приложение из Essential Apps

Приложения из Essential Apps представлены в виде виджетов, которые размещаются на главном экране смартфона. Для загрузки выберите понравившуюся работу и скачайте ее через QR-код на экране.

Как установить приложение из Essential Apps. Пока можно затестить приложения других авторов. Фото.

Пока можно затестить приложения других авторов

Разработчики отмечают, что фишка с Essential Apps работает только на смартфонах с оболочкой Nothing OS 4.0 и выше, а также имеет ограничения. Так, владельцы Nothing Phone (3) могут разместить 6 виджетов на рабочем столе, а обладатели других моделей — 2.

Теги
Новости по теме
Где купить Redmi Note 15 и стоит ли это делать в 2025 году
Зачем смартфонам Samsung нужен стилус S Pen
В интернете придумали, что делать, если заставляют устанавливать MAX
Лонгриды для вас
Какие бывают версии смартфонов Xiaomi и чем они отличаются

Выпуская новую модель, производитель смартфонов должен учитывать особенности каждого региона сбыта. Поэтому в магазинах то и дело встречаются разные версии Xiaomi. Они отличаются характеристиками, комплектом поставки и прошивкой. Все это непосредственным образом влияет на наш опыт эксплуатации, а потому важно знать о разнице модификаций, а также о том, какая версия Xiaomi лучше.

Читать далее
Что значит «Ultra», «Pro», «Plus», «Ultimate» и «Energy» в названии процессора MediaTek

Довольно давно производители смартфонов приучили нас к тому, что в названии их моделей могут встречаться вспомогательные приставки: «Pro», «Ultra», «Lite» и другие. Как правило, каждая приставка свидетельствует о наличии заметных изменений в той или иной версии базового устройства (например, «Lite» — упрощенный вариант). И нечто подобное пару лет назад сделала компания MediaTek, начавшая выпускать процессоры для смартфонов с разными приставками от «Pro» до «Ultra». Однако в случае с ними такое дополнение зачастую является откровенной уловкой маркетологов.

Читать далее
Как на самом деле фотографирует Pixel 10 Pro со 100-кратным зумом

Хотя в Pixel 10 Pro компания Google никак не поменяла камеры, оставив тот же набор сенсоров, что и у «девятки», в юбилейном поколении разработчики представили функцию Pro Res Zoom со 100-кратным приближением. Без замены аппаратных компонентов «корпорация добра» смогла увеличить максимальный зум с 30X на Pixel 9 Pro до 100X в новом смартфоне, пообещав непревзойденное качество, которому позавидуют флагманы Galaxy и китайские камерофоны. Но в действительности рекордное для Google приближение получилось не таким впечатляющим.

Читать далее
Новости партнеров
Как именно проблемы центральных банков пойдут на пользу Биткоину: мнение бывшего руководителя криптобиржи BitMEX
Как именно проблемы центральных банков пойдут на пользу Биткоину: мнение бывшего руководителя криптобиржи BitMEX
Вся правда об iPhone Air для реальной жизни: тянут ли батарейка и камера
Вся правда об iPhone Air для реальной жизни: тянут ли батарейка и камера
Почему запах чеснока изо рта держится так долго и как от него быстрее избавиться
Почему запах чеснока изо рта держится так долго и как от него быстрее избавиться