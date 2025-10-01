Как на смартфоне Nothing создать свое приложение через нейросеть

Как правило, искусственный интеллект на Android ограничивается парой-тройкой функций фоторедактора и наличием чат-бота наподобие ChatGPT. Но британская компания Nothing, выпускающая одноименные смартфоны, решила пойти дальше и представила сервис Essential Space. Он позволяет владельцам устройств бренда создавать приложения через нейросеть и устанавливать их на свой Nothing Phone или CMF Phone.

Новый сервис Essential Apps

Нейросеть для создания приложений анонсировал лично глава Nothing Карл Пэй, заявив следующее:

С помощью Essential мы начинаем разрушать устаревшую и элитарную систему, созданную традиционными лидерами рынка. Новая эра требует нового мышления. Будущее программного обеспечения — за неограниченным доступом, коллективными инновациями и гиперперсонализацией. Преграды прошлого будут устранены, что откроет путь к будущему, в котором действительно будут доминировать пользователи.

Сервис Essential Apps доступен на странице playground.nothing.tech. Разработчики отмечают, что он находится на стадии альфа-тестирования, поэтому не удивляйтесь возникновению сбоев.

Как сделать приложение через нейросеть

Чтобы создать приложение через нейросеть, необходимо:

Открыть страницу playground.nothing.tech в браузере. Во вкладке «Essential Apps» нажать кнопку «Create your app». Вбить запрос на создание приложения и отправить его.

После отправки ваш запрос будет поставлен в очередь. Nothing не говорит, сколько времени требуется на его обработку, и в процессе ожидания предлагает ознакомиться с работами других авторов, которые доступны на странице playground.nothing.tech/apps.

Как установить приложение из Essential Apps

Приложения из Essential Apps представлены в виде виджетов, которые размещаются на главном экране смартфона. Для загрузки выберите понравившуюся работу и скачайте ее через QR-код на экране.

Разработчики отмечают, что фишка с Essential Apps работает только на смартфонах с оболочкой Nothing OS 4.0 и выше, а также имеет ограничения. Так, владельцы Nothing Phone (3) могут разместить 6 виджетов на рабочем столе, а обладатели других моделей — 2.