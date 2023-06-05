Как на смартфоне сжать фото и видео без потери качества? Просто нужно изменить эти настройки камеры Android

На наших смартфонах видео и фото занимают много места. А у некоторых людей такие файлы составляют более 70% встроенного хранилища. Мы уже рассказывали о приложениях для сжатия фото на Android, однако этот способ экономии места не очень рациональный хотя бы по той причине, что вам придется уменьшать размер файлов уже после того, как будет сделан снимок или записано видео. А можно ли решить проблему на берегу, не скачивая дополнительные программы, чтобы отснятый материал сразу занимал меньше места?

Конечно, можно! Ведь приложение камеры на телефоне имеет много настроек, позволяющих сжать фото и видео, сохранив исходное качество. О некоторых из них вы наверняка слышали, но среди предложенных вариантов есть способы экономии места, до сих пор остающиеся для многих людей неизвестными. Так давайте же приоткроем завесу тайны и разберемся, как именно можно уменьшить размер фото и видео на Андроид.

Как изменить качество фото

Настройки камеры телефона позволяют изменить качество фото. Логично, что это влияет на размер файла. Но посмотрите на две фотографии. Первая сделана в высоком качестве, а вторая — в низком. У обеих одинаковое разрешение, а разница почти не заметна.

При этом размер фотографии в высоком качестве составляет 4,04 Мб, а в низком — 1,02 Мб. И зачем тогда оставлять максимальное значение, которое установлено по умолчанию? Лучше посмотрите, как изменить качество фото на телефоне, и больше никогда не выбирайте высокое:

Откройте меню камеры, нажав на «три полоски» («три точки»). Зайдите в настройки. Откройте «Качество фото». Выберите значение «Низкое».

В любом случае я рекомендую самостоятельно сделать несколько снимков в разных режимах, чтобы понять, действительно ли на вашем смартфоне тоже не отличается качество фото.

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Формат фото HEIC

Если вы не готовы снижать номинальное качество, то можете просто выбрать формат фото HEIC, о котором я подробно рассказывал в отдельном материале:

Откройте меню камеры. Перейдите в настройки. Активируйте переключатель, расположенный напротив пункта «Формат HEIF».

В данном случае у вас получится сжать фото в два раза, не меняя при этом качество. На моей картинке удалось сэкономить даже больше места. Снимок в JPG занял 4,04 Мб, в то время как при выборе формата фото HEIC — 1,78 Мб. В обоих случаях было выбрано высокое качество, а при переключении на низкое все-таки выигрывает JPG, так что экспериментируйте.

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Фото в большом разрешении

По умолчанию каждый смартфон снимает в разрешении 12-16 Мп, даже если для вашей модели заявлено 48, 64, 108 или 200 Мп. Но некоторые люди в погоне за наилучшим качеством принудительно заходят в пункт «Еще», чтобы выбрать максимальное количество мегапикселей. Если вы один из них, то бросьте эту затею.

Фото в большом разрешении имеет смысл только при условии, что вы снимаете в условиях идеального освещения. В темноте 48 или 200 мегапикселей покажут себя хуже, чем стандартные 12 Мп. Причина — недостаток света. Что касается размера, то вы проиграете в 10, а то и в 40 раз. Для наглядности продемонстрирую, сколько места заняла фотография с одного ракурса с отличающимися настройками:

39,62 Мб — JPG, 200 Мп (качество и формат изменить нельзя);

4,04 Мб — JPG, 12 Мп, высокое качество;

1,78 Мб — HEIC, 12 Мп, высокое качество;

1,69 Мб — HEIC, 12 Мп, низкое качество;

1,02 Мб — JPG, 12 Мп, низкое качество.

Таким образом, если вы хотите сжать фото и сохранить детализацию, лучше просто переключиться на HEIC. Также без особых последствий можно выбрать в настройках низкое качество, однако все будет зависеть от алгоритмов сжатия на разных смартфонах.

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Разрешение видео и частота кадров

Закрыв тему с фото, поговорим о способах уменьшить размер видео. Первое, что приходит на ум — изменение разрешения и частоты кадров. Мой смартфон Xiaomi 12T Pro предлагает широкий набор вариантов от 720p (30 fps) до 4K (60 fps) и 8K (24 fps).

В случае с приложением камеры, которое не позволяет настроить битрейт, вы должны понимать, что разрешение отвечает за качество, а частота кадров — за плавность. Размер файла при этом будет отличаться кардинально. Я записал статичный 10-секундный ролик и получил следующие результаты:

720p — 8,45 Мб;

1080p — 20 Мб;

4K — 65 Мб;

8K — 173 Мб.

Количество кадров не оказывает существенного влияния на размер, если картинка остается статичной. Чем больше движений в кадре, тем сильнее разница. В любом случае она не будет более чем двукратной при сохранении разрешения. То есть 720p (60 fps), как правило, весит меньше, чем 1080p (30 fps).

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Так в каком разрешении снимать видео? Если вы планируете смотреть ролики только на телефоне или ПК, то оптимальный вариант — 1080p, а выбор частоты кадров зависит исключительно от ваших предпочтений плавности. Его я и рекомендую выбирать. 720p — слишком низкое разрешение для текущих реалий, 4K до сих пор остается запасом на будущее, а 8K — маркетинговая чепуха, которая будет такой же распространенной, как сегодня FullHD, в лучшем случае к концу 2020-х годов.

Кодек для видео HEVC

Помимо разрешения и частоты кадров на размер видео влияет кодек. По умолчанию мобильные устройства снимают в формате сжатия H.264 (AVC), но в настройках камеры практически любого смартфона можно выбрать H.265 (HEVC). Сделайте это, если хотите сэкономить место:

Откройте настройки камеры. Перейдите в раздел «Видеокодер» («видеокодек»). Выберите «H.265» («HEVC»).

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Корреляция здесь такая же, как и в случае с HEIC для фото. То есть при изменении кодека качество остается прежним, а размер видео уменьшается примерно в два раза. Проблемы с воспроизведением могут возникнуть только на старых смартфонах и ПК, что, скорее всего, вам не грозит. Поэтому перестаньте снимать в H.264 и выбирайте формат HEVC.