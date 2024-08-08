Как на Яндекс Станции включить Bluetooth и слушать музыку с телефона даже без интернета

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Герман Вологжанин

Несмотря на то, что любая Яндекс Станция заточена под голосовое управление, взаимодействовать с ней, запуская и переключая музыкальные треки, можно с телефона. Причем делать это получится как с интернетом, так и без. А еще слушать музыку на Яндекс Станции можно даже без подписки или с использованием альтернативных стриминговых платформ, будь то Звук или VK Music. Как? Сейчас расскажем.

Как на Яндекс Станции включить Bluetooth и слушать музыку с телефона даже без интернета. Яндекс Станция, подключенная к Bluetooth, мигает синим. Фото.

Яндекс Станция, подключенная к Bluetooth, мигает синим

Как управлять Яндекс Станцией с телефона

Если вы являетесь обладателем подписки Яндекс Плюс, а колонка подключена к интернету, то можете включить музыку на Станции с телефона через фирменное приложение Яндекс Музыка. Установите его на Android, запустите и авторизуйтесь в том же аккаунте, если ранее не пользовались этой программой.

Скачать Яндекс Музыку

После запуска приложения необходимо воспользоваться музыкальным пультом в Яндекс Музыке. Посмотрите, как он работает:

  1. Откройте любой трек, который хотите послушать.
  2. Нажмите кнопку пульта в правом верхнем углу.
  3. В качестве устройства воспроизведения выберите любую из установленных дома Станций.
  4. Если захотите отключить Яндекс Станцию от телефона, нажмите на кнопку колонки в правом верхнем углу и переключитесь на Андроид.
Как управлять Яндекс Станцией с телефона. Парой кликов звук с телефона выводится на Яндекс Станцию. Фото.

Парой кликов звук с телефона выводится на Яндекс Станцию

Управляя Яндекс Станцией с телефона, можно переключать треки, перематывать их, а также менять уровень громкости. Впрочем, есть важное уточнение. Для воспроизведения музыки на Яндекс Станции с телефона таким образом необходимо подключение обоих устройств к одной сети Wi-Fi. Если нет интернета, вы не являетесь подписчиком Яндекс Плюс или просто хотите использовать Станцию как блютуз-колонки, обратитесь к следующей инструкции.

Как включить блютуз на Яндекс Станции

Поговорим о том, как использовать Станцию как колонку. Ведь именно этот способ позволяет не только управлять устройством с телефона без интернета, но и слушать музыку без подписки. Для начала нам нужно включить блютуз на Яндекс Станции. Если колонка подключена к интернету, просто воспользуйтесь голосовой командой «Алиса, включи Bluetooth».

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Если вы находитесь в месте, где нет доступа к Wi-Fi, нажмите 4 раза на кнопку выключения микрофона Яндекс Станции. Как правило, она располагается на задней стороне корпуса, но ее точное место может отличаться в зависимости от используемой модели. Поэтому внимательно осмотрите Станцию и найдите кнопку с перечеркнутым микрофоном.

Как включить блютуз на Яндекс Станции. 4 раза нажмите на кнопку выключения микрофона, чтобы активировать Bluetooth на Яндекс Станции. Фото.

4 раза нажмите на кнопку выключения микрофона, чтобы активировать Bluetooth на Яндекс Станции

Обратите внимание, что этим способом нельзя воспользоваться, если колонка установлена в отеле или была приобретена по подписке. Во втором случае ограничение снимается по окончании срока оформленной подписки.

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Яндекс Станция мигает синим? Значит, работает Bluetooth. Для отключения этого протокола беспроводной связи используйте голосовую команду «Алиса, отключи Bluetooth» или нажатие на кнопку отключения микрофона (4 раза).

Используем Яндекс Станцию как блютуз-колонку

После активации протокола беспроводной связи мы можем подключить Яндекс Станцию к телефону через блютуз. Для этого выполните несколько простых шагов:

  1. Откройте настройки Андроид.
  2. Перейдите в раздел «Bluetooth».
  3. В списке доступных устройств выберите Яндекс Станцию.
  4. Разрешите добавление Станции в список устройств.
Используем Яндекс Станцию как блютуз-колонку. В режиме Bluetooth Яндекс Станция подключается к телефону как обычная беспроводная колонка. Фото.

В режиме Bluetooth Яндекс Станция подключается к телефону как обычная беспроводная колонка

Если все сделано верно, колонка Яндекса отобразится в списке подключенных устройств, а на самой Станции перестанет мигать синяя индикация.

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Далее вы можете пользоваться Яндекс Станцией без интернета, управляя воспроизведением с экрана смартфона. Включите музыку через любое приложение, будь то встроенный плеер или альтернативный стриминговый сервис, и звук начнет доноситься через колонку.

Используем Яндекс Станцию как блютуз-колонку. Как видим, звук идет на Яндекс Станцию даже через стороннюю музыкальную платформу. Фото.

Как видим, звук идет на Яндекс Станцию даже через стороннюю музыкальную платформу

Кстати, если Станция подключена к интернету, то при воспроизведении музыки с телефона по Bluetooth она также будет поддерживать голосовое управление. Так что вы сможете использовать оба способа взаимодействия в зависимости от того, какой вам покажется более удобным.

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