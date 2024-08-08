Как на Яндекс Станции включить Bluetooth и слушать музыку с телефона даже без интернета

Несмотря на то, что любая Яндекс Станция заточена под голосовое управление, взаимодействовать с ней, запуская и переключая музыкальные треки, можно с телефона. Причем делать это получится как с интернетом, так и без. А еще слушать музыку на Яндекс Станции можно даже без подписки или с использованием альтернативных стриминговых платформ, будь то Звук или VK Music. Как? Сейчас расскажем.

Как управлять Яндекс Станцией с телефона

Если вы являетесь обладателем подписки Яндекс Плюс, а колонка подключена к интернету, то можете включить музыку на Станции с телефона через фирменное приложение Яндекс Музыка. Установите его на Android, запустите и авторизуйтесь в том же аккаунте, если ранее не пользовались этой программой.

Скачать Яндекс Музыку

После запуска приложения необходимо воспользоваться музыкальным пультом в Яндекс Музыке. Посмотрите, как он работает:

Откройте любой трек, который хотите послушать. Нажмите кнопку пульта в правом верхнем углу. В качестве устройства воспроизведения выберите любую из установленных дома Станций. Если захотите отключить Яндекс Станцию от телефона, нажмите на кнопку колонки в правом верхнем углу и переключитесь на Андроид.

Управляя Яндекс Станцией с телефона, можно переключать треки, перематывать их, а также менять уровень громкости. Впрочем, есть важное уточнение. Для воспроизведения музыки на Яндекс Станции с телефона таким образом необходимо подключение обоих устройств к одной сети Wi-Fi. Если нет интернета, вы не являетесь подписчиком Яндекс Плюс или просто хотите использовать Станцию как блютуз-колонки, обратитесь к следующей инструкции.

Как включить блютуз на Яндекс Станции

Поговорим о том, как использовать Станцию как колонку. Ведь именно этот способ позволяет не только управлять устройством с телефона без интернета, но и слушать музыку без подписки. Для начала нам нужно включить блютуз на Яндекс Станции. Если колонка подключена к интернету, просто воспользуйтесь голосовой командой «Алиса, включи Bluetooth».

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Если вы находитесь в месте, где нет доступа к Wi-Fi, нажмите 4 раза на кнопку выключения микрофона Яндекс Станции. Как правило, она располагается на задней стороне корпуса, но ее точное место может отличаться в зависимости от используемой модели. Поэтому внимательно осмотрите Станцию и найдите кнопку с перечеркнутым микрофоном.

Обратите внимание, что этим способом нельзя воспользоваться, если колонка установлена в отеле или была приобретена по подписке. Во втором случае ограничение снимается по окончании срока оформленной подписки.

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Яндекс Станция мигает синим? Значит, работает Bluetooth. Для отключения этого протокола беспроводной связи используйте голосовую команду «Алиса, отключи Bluetooth» или нажатие на кнопку отключения микрофона (4 раза).

Используем Яндекс Станцию как блютуз-колонку

После активации протокола беспроводной связи мы можем подключить Яндекс Станцию к телефону через блютуз. Для этого выполните несколько простых шагов:

Откройте настройки Андроид. Перейдите в раздел «Bluetooth». В списке доступных устройств выберите Яндекс Станцию. Разрешите добавление Станции в список устройств.

Если все сделано верно, колонка Яндекса отобразится в списке подключенных устройств, а на самой Станции перестанет мигать синяя индикация.

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Далее вы можете пользоваться Яндекс Станцией без интернета, управляя воспроизведением с экрана смартфона. Включите музыку через любое приложение, будь то встроенный плеер или альтернативный стриминговый сервис, и звук начнет доноситься через колонку.

Кстати, если Станция подключена к интернету, то при воспроизведении музыки с телефона по Bluetooth она также будет поддерживать голосовое управление. Так что вы сможете использовать оба способа взаимодействия в зависимости от того, какой вам покажется более удобным.