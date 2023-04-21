Как найти человека в Telegram или отправить ему приглашение

Согласно данным за 2022 год, мессенджером Telegram ежемесячно пользуется 700 миллионов человек. Это огромное число, учитывая тот факт, что речь идет только о людях, открывавших приложение за прошедшие 30 дней. А ведь сколько еще неактивных аккаунтов… Среди миллионов пользователей мессенджера наверняка есть люди, с которыми вы хотели бы связаться. Но как найти человека в Телеграмме, если от него самого не исходит инициатива? Давайте разбираться.

Прежде всего важно напомнить прописную истину, что найти в Телеграме получится только людей, имеющих аккаунт в мессенджере. Нет учетной записи — написать человеку не получится. Во всяком случае до того момента, пока он не зарегистрируется, а для этого нужно отправить приглашение в Телеграм. Но пойдем по порядку.

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Как в Телеграмме найти человека по имени

Во время регистрации в Telegram каждый человек указывает имя и фамилию. А при общении в реальной жизни мы тоже обращаемся друг к другу по имени и фамилии. Догадываетесь, к чему я веду? Правильно, ведь вы всегда можете найти по имени в Телеграм:

Запустите мессенджер. Нажмите кнопку поиска в виде лупы. Введите имя и фамилию. Подтвердите действие.

Это отличный способ, как найти человека в Телеграмме без ника и прочих вводных. Но есть нюанс. Если человек записан в телефонной книге, вы без труда найдете контакт в Telegram. Не общались с ним никогда? Тогда глобальный поиск мессенджера предложит огромную выдачу с массой совершенно незнакомых людей. Повезет только в том случае, если у человека редкое имя.

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Найти человека в Телеграм по номеру телефона

Создавая аккаунт, мессенджер вынуждает нас указывать номер телефона. Помните такое, правда? Поэтому еще один вариант поиска людей — воспользоваться инструкцией, как найти по номеру телефона в Телеграмме:

Откройте поисковую строку Telegram. Введите номер. Выберите нужного человека.

В отличие от поиска по имени, совпадения здесь невозможны. Однако нюансы тоже имеются. Вы сможете найти человека по номеру Телеграм только в том случае, если он не скрыл его в настройках конфиденциальности.

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Найти человека в Telegram по нику

К счастью, есть вариант, как найти человека в Телеграмм без номера — воспользоваться поиском по нику. Правда, сработает он только при условии, что ваш знакомый указал его в настройках аккаунта, ведь создание никнейма — дело добровольное. По умолчанию он не присваивается.

На фоне остальных вариантов у этого способа есть два неоспоримых плюса: стопроцентная точность, а также невозможность запретить поиск по нику в Телеграме. Такой настройки в мессенджере попросту нет. Осталось только узнать никнейм.

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Ссылка на профиль в Телеграм

Последний способ, как найти человека в Телеграм, заключается в переходе по ссылке, ведущей на аккаунт пользователя. Она бывает трех видов:

@nickname (работает только внутри Telegram);

t.me/nickname (открывается через любой браузер и мессенджер);

t.me/+7xxxxxxxxxx (также работает везде).

Кроме того, вы можете отсканировать QR-код аккаунта через камеру телефона или специальное приложение. О том, где взять QR и как сделать ссылку на Телеграм, мы рассказывали в отдельном материале. Не забудьте его прочитать.

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Как пригласить человека в Телеграм

Один из предложенных выше способов обязательно должен вам помочь. Конечно, при условии, что вы знаете имя человека, его никнейм, номер или встретили ссылку, ведущую на его аккаунт. Пользователь не зарегистрирован? в мессенджере? Тоже не беда! Ведь можно пригласить друга в Телеграмм, выполнив пару простых шагов:

Запустите приложение мессенджера. Откройте меню, нажав на «три полоски». Перейдите в раздел «Контакты», а затем — «Пригласить друзей». Выберите человека из списка контактов или введите номер. Нажмите кнопку «Пригласить в Telegram».

Приглашение в Телеграм получится отправить одним из нескольких способов: через SMS, электронную почту, WhatsApp или функцию обмена с окружением. А человеку останется лишь перейти по ссылке и установить Telegram на телефон.