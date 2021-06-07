Как найти конкретный фрагмент видео на YouTube без тайм-кодов

Все знают, как искать нужную информацию в Google, конкретные сообщения в мессенджерах и специфические публикации в Инстаграме. А как искать информацию в видео на YouTube? Логично, что единственный способ найти что-то, что вам нужно, — это отсмотреть весь ролик целиком. В принципе, некоторые авторы снабжают свои видео содержанием с тайм-кодами, которое немного упрощает задачу, но кардинальным образом не решает. А что, если я скажу вам, что в YouTube есть функция, позволяющая найти вполне конкретный фрагмент по упоминанию одного-двух слов или фраз?

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Функция, о которой я говорю, — это транскрипция. Алгоритмы YouTube самостоятельно распознают, о чём идёт речь в видео, и формируют из этого своё содержание. Правда, оно больше техническое, чем пользовательское. Потому что, во-первых, не включает в себя обобщённых названий разделов ролика, а, во-вторых, строка перемотки при этом не делится на подразделы для удобного переключения. Однако переключение по темам, обсуждение которых ведётся в видео, транскрипция всё равно предусматривает, хоть и несколько иначе, чем мы привыкли.

Как найти нужный момент в видео

Допустим, я смотрю ролик журналиста AndroidInsider.ru Артёма Сутягина про фиолетовый iPhone 12, и мне нужно понять, что говорит Тим Кук про этот смартфон. Вот как выглядит список моих действий в этом случае:

Откройте YouTube и запустите нужное видео;

Под роликом нажмите на кнопку из трёх точек;

Выберите «Посмотреть расшифровку видео»;

Нажмите CMD+F (Ctrl+F), чтобы открыть поиск;

Введите ключевое слово (у меня это «Тим Кук»);

Найдите в блоке с транскрипцией нужный раздел.

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Вообще, на практике всё устроено намного проще, чем кажется из инструкции. По факту вам нужно совершить всего два действия: открыть блок с транскрипцией и найти фрагмент по тексту, который произносит ведущий. Никаких проблем с этим нет. Несмотря на то что распознавание производится машинным образом, в большинстве своём YouTube не допускает ошибок. Поэтому вы без проблем сможете отыскать тот фрагмент ролика, где говорят о том, что вам интересно.

Транскрипция в видео на YouTube

Особенно удобна транскрипция в длинных роликах. Даже если он будет иметь содержание, нет никакой гарантии, что вы найдёте в нём то, что нужно. Ведь авторы имеют обыкновение называть разделы видео максимально коротко и неинформативно. Так что транскрипция может быть единственным способом найти то, о чём реально говорится в ролике. Главное, не пытаться склонять слова, по которым вы ищете. Лучше вообще использовать один корень или не дописывать их до конца для более эффективного поиска.

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К сожалению, единственный способ воспользоваться функцией транскрипции – задействовать веб-версию YouTube, а в приложении её нет. Неважно, с какого устройства вы откроете сайт видеохостинга и каким браузером для этого воспользуетесь. Это может быть и компьютер с Google Chrome, и iPhone с Safari. Просто открывайте youtube.com и следуйте положениям инструкции, представленной выше. Результат – я больше чем уверен в этом – вас не разочарует.