Как найти песню по словам. Полная инструкция

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

У вас бывает такое, что в голове всплывает строчка из песни, после чего возникает непреодолимое желание послушать ее? У меня — постоянно. Долгое время я сталкивался с проблемой поиска треков, тщетно пытаясь вспомнить их названия. Но методом проб и ошибок я нашел несколько способов, как найти песню по словам из текста. Теперь хочу рассказать вам о самых эффективных методах поиска.

Как найти песню по словам. Полная инструкция. Ищем любую песню по словам. Фото.

Ищем любую песню по словам

Поиск песни по словам в Google и Яндекс

Первое, что пришло мне в голову — поисковик. И действительно: поисковые системы наподобие Google и Яндекс хранят и ранжируют огромное количество данных, включая тексты песен. Так почему бы не воспользоваться таким вариантом? Воспользовался — сработало!

Поиск песни по словам в Google и Яндекс. Сгодится и обычный поисковик. Фото.

Сгодится и обычный поисковик

Но сразу отмечу, что исход будет удачным далеко не всегда. Бывает, ты ошибешься в каком-то слове или, например, песен с похожими текстами оказывается несколько. А еще крупные поисковики редко справляются с нишевыми треками. Поэтому для поиска песни по тексту лучше воспользоваться специализированным сервисом.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Shazam для поиска песни по словам из текста

Каким? Ну, конечно же, Shazam. Это специальное приложение для поиска песен. И, хотя обычно его используют в качестве «слушателя», оно умеет искать музыку по словам. Просто жмешь кнопку с лупой на главном экране, вводишь цитату и получаешь результат.

Shazam для поиска песни по словам из текста. Shazam тоже умеет искать песни по словам. Фото.

Shazam тоже умеет искать песни по словам

Вроде бы, идеальный способ найти песню по словам: у Shazam огромная база текстов, и сервис почти не ошибается. Но есть другая проблема. Как сохранить песню?

Все способы найти песню, если не знаешь ее название

Лучший способ найти и скачать песню по словам

Чтобы не тратить время на копирование название трека и его поиск в каталоге стриминговой платформы, советую сразу найти песню по словам в Яндекс Музыке, Spotify и любом другом сервисе, которым вы пользуетесь для прослушивания музыки. Здешние алгоритмы справляются не хуже Shazam и сразу выдают трек, позволяя его послушать, сохранить или даже скачать.

Лучший способ найти и скачать песню по словам. Лучше сразу искать песню в приложении стриминговой платформы. Фото.

Лучше сразу искать песню в приложении стриминговой платформы

А минусы будут? К сожалению, да. В то время как база Shazam почти не ограничена, из-за авторских прав в приложении вашей любимой стриминговой платформы представлен далеко не полный каталог мировой музыки. Поэтому нужного трека может не оказаться, но я все равно использую этот способ как основной, обращаясь к Shazam только в том случае, если песни нет в списке.

Теги
Новости по теме
В мессенджер MAX добавили электронный аналог паспорта. Как создать Цифровой ID и где он пригодится
Как в WhatsApp на Android поставить напоминание о сообщении, чтобы не забыть его прочитать
Русский ютуб вернулся в Google Play. Как скачать Rutube на Android?
Лонгриды для вас
Google Pixel 10 может решить одну из главных проблем серии

В последнее время все больше пользователей смартфонов Google Pixel обращают внимание на такую проблему, как мерцание экрана из-за шим (широтно-импульсной модуляции) при регулировке яркости. Это явление может вызывать неприятные ощущения, например, усталость глаз, головные боли или даже тошноту, особенно у людей с повышенной чувствительностью к мерцанию. Если у вас такая есть, но нравится Google Pixel, то скоро все станет намного лучше. Если нет, то сейчас все объясню почему это плохо и что изменится.

Читать далее
Apple не хочет отставать от Android и готовит самый тонкий iPhone. Новые подробности

В мире смартфонов продолжается тенденция к созданию всё более тонких устройств. Пока Apple только готовится представить свой ультратонкий iPhone 17 Air, новые макеты дают нам представление о том, насколько действительно тонким будет этот телефон. Похоже, что компания готова удивить пользователей, представив устройство, сравнимое по толщине с раскрытым складным смартфоном. А это уже действительно серьезное нововведение. Получится ли у купертиновцев реализовать задуманное и что будет дальше.

Читать далее
Топ приложений для Android для тех, кто давно ничего не качал в Google Play

Наверняка вам надоело видеть одни и те же иконки приложений на своем смартфоне. Но идей, что скачать из приложений, как будто и нет. А еще и рекомендации Google Play не предлагают ничего полезного, из-за чего там не особо хочется появляться. В этой подборке мы собрали именно те приложения для Андроид, которые подойдут редким гостям Google Play. Здесь нет банального софта — только действительно практичные программы для самых требовательных

Читать далее
Новости партнеров
Почему в СССР клали газеты в обувь и работает ли этот лайфхак сегодня?
Почему в СССР клали газеты в обувь и работает ли этот лайфхак сегодня?
Как автоматически переводить голосовые сообщения в текст в WhatsApp на iPhone
Как автоматически переводить голосовые сообщения в текст в WhatsApp на iPhone
Бывший руководитель BitMEX рассказал, почему четырёхлетние циклы в криптовалютах уже точно неактуальны
Бывший руководитель BitMEX рассказал, почему четырёхлетние циклы в криптовалютах уже точно неактуальны