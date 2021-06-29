Как найти потерянный телефон. И как его не потерять

Так уж получилось, что смартфон стал нашим неотъемлемым спутником. При этом он достаточно компактный для того, чтобы его потерять. Учитывая стоимость современных средств связи, это всегда неприятно. Но даже если вы не можете найти свой телефон, это не значит, что пора расстраиваться и готовиться к покупке нового. На самом деле проблема решается довольно легко и есть как минимум несколько путей для этого. Думаете, что эта статья пригодится тем, кто уже потерял телефон? А вот и нет. Тем, у кого все нормально, она окажется даже более полезной, так как им будет проще принять меры и подготовится к тому, что может случиться с каждым.

Что делать, если потерял телефон

Прежде всего, надо как можно быстрее понять, действительно ли вы его потеряли. Для этого надо как следует поискать вокруг себя. Проверьте все карманы, сумку, ящики и загляните под диван. Конечно, стоит позвонить на него с другого телефона.

Если найти устройство не получается, ищите способ связаться с оператором и заблокировать сим-карту. А если телефон еще у вас, и вы читаете эту статью ”на всякий случай”, установите пароль на сим-карту.

Опасно ли терять телефон

Дело в том, что разблокировать телефон сложно, а воспользоваться паролями для доступа к Интернет-банкам можно. Для этого злоумышленники вытащат симку из вашего телефона, вставят ее в другой и позвонят на свой номер, чтобы он определился. Они перебирают Интернет-банки 3-4 крупнейших банка и через ”восстановить пароль” получают его в виде СМС и делают все, что захотят с вашей банковской картой. Поэтому не поленитесь установить пин-код на СИМ-карту. В этом случае перестановка симки ничего не даст злоумышленникам.

Что сделать, чтобы найти телефон в случае потери

Прежде всего, неплохой привычкой будет постоянно держать включенным будильник. На большинстве моделей это позволит найти телефон, если вы потеряете его дома, на нем сядет аккумулятор и вы не сможете на него позвонить. Просто держите всегда включенным свой утренний будильник, а не заводите его вечером. Многие модели издадут звук, даже если будут выключены.

Еще одной важной вещью является привязка к учетной записи. Вне зависимости от производителя введите свою учетную запись. Тогда вы сможете найти свой смартфон через специальные сервисы.

Как найти Android смартфон, если он потерялся

Сразу после первого включения телефона найдите в настройках пункт ”Найти устройство”. Сделать это можно через поиск в настройках или пройдя путь ”Настройки — безопасность — Найти устройство”. В некоторых моделях путь может отличаться, поэтому лучше идти через поиск.

Если вы все сделали правильно, то сможете перейти на специальный сайт, авторизоваться по учетной записи Google и найти свой гаджет, если он в сети. Даже если нет, его можно отметить как пропавший, и тогда при подключении к сети вы сможете найти его на карте. Впрочем, если у вас его украли, а не просто вы его потеряли, то шансы найти аппарат будут не очень высоки.

Как найти iPhone, если он потерялся

Процедура такая же, как в случае с Android. В первую очередь откройте настройки iCloud, авторизуйтесь и найдите пункт ”Найти iPhone”. Включив его, вы так же сможете определить местоположение гаджета в любой точке мира.

У iPhone есть и еще более продвинутая функция. Даже если аккумулятор устройства сел или оно просто выключено, оно все равно будет ”общаться” со смартфонами вокруг. Через BLE (Bluetooth Low Energy) сигнал может распространяться на ближайшее расстояние, даже если аккумулятор сел ”в ноль”. В итоге сигнал об обнаружении вашего смартфона отправит смартфон проходящего мимо прохожего.

Приложения для поиска телефона

Кроме штатных средств поиска есть и отдельные приложения, которые можно найти в Google Play. Возможным это стало благодаря открытому коду операционной системы Android.

После установки надо будет открыть права на такие вещи, как доступ к местоположению, контактам, SMS, камере, а иногда и некоторым другим. Говорить о том, что это полностью безопасно и анонимно, сложно. Поэтому лично я предпочитаю пользоваться штатными средствами операционный систем.

Тем не менее, среди приложений, которые неплохо себя зарекомендовали, можно назвать Lost Android, SeekDroid и Wheres My Droid.

Эти приложения дадут не только возможность найти смартфон, но и удаленно управлять многими его функциями. А если его украли и разблокировали, злоумышленники могут и не догадаться, что на смартфоне установлен подобный софт. Например, Lost Android маскируется, меняя изображение своей иконки на картинку блокнота, а название на Personal Notes.

Lost Android:

SeekDroid в свою очередь предлагает использовать технологию Breadcrumb (хлебные крошки). Благодаря ей потерянный (или украденный) телефон будет постоянно отправлять на сервер свое местоположение с точностью до нескольких метров. В итоге вы сможете отследить то, как он перемещался.

Можно ли найти потерянный телефон

На самом деле потерять телефон — это не самое страшное, что может случиться. Если вы его действительно просто выронили или где-то оставили, то найти его не будет большой проблемой. Конечно, если вы включили штатную функцию поиска устройства.

Куда страшнее, если телефон украли. В этом случае найти его будет намного сложнее. Особенно, если работал профессионал. Он сделает все, чтобы найти гаджет было невозможно.

Поэтому просто включите функцию поиска и внимательно относитесь к своему смартфону. Только так можно сделать, чтобы он служил вам верой и правдой долгие годы.